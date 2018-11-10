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Стадион: Фредрикстад
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Фредрикстад (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.11.2018 КФУМ 3:0 Фредрикстад ПД
- 27.10.2018 Фредрикстад 4:1 Альта ВД
- 20.10.2018 Гроруд 0:0 Фредрикстад ВД
- 14.10.2018 Фредрикстад 5:0 Стабек-2 ВД
- 06.10.2018 Нюбергсунд 0:2 Фредрикстад ВД
- 30.09.2018 Фредрикстад 0:3 Эльверум ВД
- 23.09.2018 Рёуфосс 3:1 Фредрикстад ВД
- 16.09.2018 Фредрикстад 1:1 Фрам Ларвик ВД
- 09.09.2018 Оддс Баллклубб-2 2:3 Фредрикстад ВД
- 02.09.2018 Фредрикстад 3:1 Хёнефосс ВД
- 26.08.2018 Мьёльнер 2:3 Фредрикстад ВД
- 18.08.2018 Фредрикстад 3:0 Берум ВД
- 12.08.2018 Фредрикстад 3:0 Мосс ВД
- 15.07.2018 Аскер 3:2 Фредрикстад ВД
- 08.07.2018 Альта 1:3 Фредрикстад ВД
- 01.07.2018 Фредрикстад 1:1 Гроруд ВД
- 24.06.2018 Стабек-2 1:2 Фредрикстад ВД
- 17.06.2018 Фредрикстад 6:0 Нюбергсунд ВД
- 09.06.2018 Эльверум 1:1 Фредрикстад ВД
- 03.06.2018 Фредрикстад 1:1 Рёуфосс ВД
КФУМ (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.11.2018 КФУМ 3:0 Фредрикстад ПД
- 27.10.2018 КФУМ 3:1 Эгерсунд ВД
- 20.10.2018 Волеренга-2 1:3 КФУМ ВД
- 13.10.2018 КФУМ 1:1 Брюне ВД
- 06.10.2018 КФУМ 1:0 Вард Хёугесунн ВД
- 29.09.2018 Схьёрдал-Блинк 1:2 КФУМ ВД
- 22.09.2018 КФУМ 2:0 Нардо ВД
- 15.09.2018 Хьельсос 0:0 КФУМ ВД
- 08.09.2018 КФУМ 3:1 Флеккерёй ВД
- 01.09.2018 Скейд 2:3 КФУМ ВД
- 25.08.2018 КФУМ 0:2 Арендал ВД
- 18.08.2018 Хёдд 2:1 КФУМ ВД
- 12.08.2018 КФУМ 0:1 Браттвог ВД
- 04.08.2018 Видар 2:2 КФУМ ВД
- 28.07.2018 Эгерсунд 5:0 КФУМ ВД
- 23.07.2018 КФУМ 2:2 Волеренга-2 ВД
- 23.06.2018 Брюне 0:2 КФУМ ВД
- 16.06.2018 Вард Хёугесунн 1:2 КФУМ ВД
- 09.06.2018 КФУМ 1:1 Схьёрдал-Блинк ВД
- 02.06.2018 Нардо 0:4 КФУМ ВД
Последние игры между собой
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fredrikstad Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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