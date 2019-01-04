Текстовая онлайн трансляция матча Понтиву - ПСЖ

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Понтиву (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 08.12.2018 Grand-Quevilly FC 1:2 Понтиву К
- 17.11.2018 Понтиву 1:0 Plouvorn К
- 28.10.2018 Spc Le Rheu 2:3 Понтиву К
- 12.11.2016 ТО Ренн 2:4 Понтиву К
- 05.12.2015 Сен-Мало 3:0 Понтиву К
- 15.11.2015 Пираэ 5:6 Понтиву К
- 25.10.2015 Кемперле 1:3 Понтиву К
- 23.05.2015 Нант-2 1:1 Понтиву К
- 16.05.2015 Понтиву 0:0 Конкарно К
- 09.05.2015 По 0:0 Понтиву К
- 02.05.2015 Понтиву 0:2 Трелиссак К
- 25.04.2015 Стад Монтуа 0:2 Понтиву К
- 11.04.2015 Понтиву 1:0 Ванде Фонтене К
- 04.04.2015 Витре 4:1 Понтиву К
- 28.03.2015 Понтиву 1:2 Бордо-2 К
- 21.03.2015 Тарб Пирене 2:1 Понтиву К
- 14.03.2015 Сен-Мало 2:0 Понтиву К
- 07.03.2015 Понтиву 1:2 Плабеннек К
- 21.02.2015 Понтиву 1:1 Лимож К
- 14.02.2015 Стад Борделаи 1:0 Понтиву К
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 22.12.2018 ПСЖ 1:0 Нант Л1
- 18.12.2018 Орлеан 1:2 ПСЖ КЛ
- 11.12.2018 Црвена Звезда 1:4 ПСЖ ЛЧ
- 05.12.2018 Страсбург 1:1 ПСЖ Л1
- 02.12.2018 Бордо 2:2 ПСЖ Л1
- 28.11.2018 ПСЖ 2:1 Ливерпуль ЛЧ
- 24.11.2018 ПСЖ 1:0 Тулуза Л1
- 11.11.2018 Монако 0:4 ПСЖ Л1
- 06.11.2018 Наполи 1:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.11.2018 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 28.10.2018 Марсель 0:2 ПСЖ Л1
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 ПСЖ 5:0 Амьен Л1
- 07.10.2018 ПСЖ 5:0 Лион Л1
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Ницца 0:3 ПСЖ Л1
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
Последние игры между собой
Понтиву: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 09.07.2008 ПСЖ 2:0 Понтиву Товарищеские матчи. Сборные
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Понтиву - ПСЖДо начала игры, которая состоится 06.01.2019, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.
Прогнозы на матч Понтиву - ПСЖ
Понтиву
2.5% (2)
Ничья:
2.5% (2)
ПСЖ
95% (76)
0:3 ПСЖ:
23.8% (19)
0:4 ПСЖ:
16.3% (13)
0:2 ПСЖ:
16.3% (13)
0:5 ПСЖ:
10% (8)
1:3 ПСЖ:
6.3% (5)
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