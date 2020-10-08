КуПС
3:2
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
ХИФК
1:0
8' ГолМанга Таби
14' Желтая карточкаJohn Fagerstroem
45' Желтая карточкаМаттссон Йоэль
2:0
45' ГолНиссилья Урхо
70' Желтая карточкаVictor Vitinho5
3:0
76' ГолУдо Аньекпено
3:1
90' ГолПатронен Ханну
3:2
90' ПенальтиVictor Vitinho5
17
Манга
Таби
9
Рангел
10
Jabar
Sharza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Пурье АтсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Jabar SharzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Фофана АдамаЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Foday Manneh
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
Ход матча
8'
1:0
14'
45'
45'
2:0
70'
71'
76'
3:0
90'
3:1
90'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.33
|2.
|Ниссилья Урхо
|5
|0.28
|3.
|Рангел
|4
|0.22
|4.
|Удо Аньекпено
|4
|0.22
|5.
|Пеннанен Петтери
|3
|0.17
|6.
|Сале Усман
|2
|0.11
|7.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0.11
|8.
|Манга Таби
|2
|0.11
|9.
|Саксман Вилле
|1
|0.06
|10.
|Саволайнен Саку
|1
|0.06
|11.
|Пурье Атс
|1
|0.06
|12.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.06
|13.
|Ниссинен Йири
|1
|0.06
|14.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|15.
|Тарасов Игорь
|0
|0
|16.
|Bruno Rodrigues
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho5
|4 (1)
|0.22
|2.
|Маттила Сакари
|4
|0.22
|3.
|Тукиайнен Сакари
|4
|0.22
|4.
|Луис Энрике II
|4 (1)
|0.22
|5.
|Jabar Sharza
|2
|0.11
|6.
|Фофана Адама
|1
|0.06
|7.
|Tiquinho2
|1
|0.06
|8.
|Jani Baeckman
|1
|0.06
|9.
|Маттссон Йоэль
|1
|0.06
|10.
|Ягуби Моштаг
|1 (1)
|0.06
|11.
|Патронен Ханну
|1
|0.06
|12.
|John Fagerstroem
|1
|0.06
|13.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0.06
|14.
|Riku Selander
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Бисмарк
|5
|0
|2.
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|3.
|Манга Таби
|3
|0
|4.
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|5.
|Саксман Вилле
|2
|0
|6.
|Саволайнен Саку
|2
|0
|7.
|Томаш Нуну
|2
|0
|8.
|Рангел
|1
|0
|9.
|Пикк Артур
|1
|0
|10.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|11.
|Ниссинен Йири
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|6
|0
|2.
|Jani Baeckman
|5
|0
|3.
|Маттила Сакари
|3
|1
|4.
|Riku Selander
|4
|0
|5.
|Ориджи Арнольд
|2
|1
|6.
|Патронен Ханну
|3
|0
|7.
|Jukka Halme
|3
|0
|8.
|Меро Йоэл
|3
|0
|9.
|John Fagerstroem
|3
|0
|10.
|Маттссон Йоэль
|3
|0
|11.
|Jabar Sharza
|3
|0
|12.
|Eero-Matti Auvinen
|3
|0
|13.
|Tiquinho2
|3
|0
|14.
|Victor Vitinho5
|3
|0
|15.
|Фофана Адама
|2
|0
|16.
|Тукиайнен Сакари
|2
|0
|17.
|Луис Энрике II
|2
|0
|18.
|Nikolas Saira
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|ХИФК
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: + = -КуПС 1:1 Ильвес ЧФР Клуж 3:1 КуПС Мариехамн 0:2 КуПС КуПС 2:0 Судува
ХИФК Последние 20 матчей: + = -ХИФК 1:1 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 ХИФК ХИФК 2:2 Мариехамн ХИФК 0:0 Интер Турку
Последние игры между собой
КуПС: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
ХИФК: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|18
|12
|5
|1
|35 - 16
|41
|2.
|ХИК
|18
|11
|5
|2
|42 - 15
|38
|3.
|Интер Турку
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|31
|4.
|Хонка
|18
|6
|10
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Ильвес
|18
|7
|6
|5
|28 - 24
|27
|6.
|ХИФК
|18
|7
|4
|7
|26 - 26
|25
|7.
|Лахти
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|8.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|9.
|Мариехамн
|18
|5
|5
|8
|26 - 34
|20
|10.
|Хака
|18
|3
|6
|9
|20 - 37
|15
|11.
|ТПС
|17
|3
|3
|11
|14 - 31
|12
|12.
|РоПС
|18
|1
|2
|15
|12 - 39
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|11.00
|1.02
|4.50
|1.18
|3.55
|1.27
|2.15
|1.70
|2.62
|1.45
|2.04
|1.78
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.27
|3.55
|1.07
|7.50
|1.07
|7.50
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|4.50
|1.19
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.24
|1.74
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.50
|2.52
|—
|—
|1.18
|4.35
|1.12
|5.25
|1.04
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.13
|1.11
|3.11
|1.39
|2.41
|1.61
|2.26
|1.68
|1.86
|2.02
|1.44
|2.91
|1.29
|3.71
|1.22
|4.50
|1.65
|2.32
|1.40
|3.07
|1.25
|4.10
|—
|—
|—
|—