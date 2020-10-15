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Олимпиакос
 
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Стадион:
Марсель

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники
Марсель Последние 20 матчей: + = -
Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль
Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Марсель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Марсель 0:1 Олимпиакос Лига чемпионов Олимпиакос 0:1 Марсель Лига чемпионов

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Олимпиакос Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Олимпиакос 41% (25)
    X 42.6% (26)
    Марсель 16.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Марсель
    2.45
    3.36
    3.23
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.40 3.20 3.10
    2.45 3.15 3.10
    2.40 3.36 3.18
    2.44 3.30 3.23

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.70 1.05 7.00 1.10 2.90 1.41 2.23 1.70 1.87 1.99 1.68 2.28 1.32 3.40 1.23 4.20 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00
    8.70 1.07 7.10 1.10 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.28 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.80 1.07 8.70 1.01 17.25
    3.09 1.41 2.70 1.52 2.29 1.69 1.90 2.01 1.68 2.30 1.51 2.72 1.24 4.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.21 1.32 3.40 1.08 7.80
    2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
    2.75 1.50 2.24 1.71 1.74 2.22 1.47 2.85 1.35 3.48
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.57 1.55 2.31 1.20 4.20
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
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    Прогнозы на матч Олимпиакос - Марсель

    Исход игры
    Олимпиакос
    41% (25)
    Ничья
    42.6% (26)
    Марсель
    16.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (21)
    Меньше
    64.41% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (44)
    Нет
    25.42% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (23)
    2:1 Олимпиакос
    19.7% (12)
    1:0 Олимпиакос
    18% (11)
    1:2 Марсель
    13.1% (8)
    0:1 Марсель
    3.3% (2)
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