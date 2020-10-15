Олимпиакос
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Стадион: Караискакис
Марсель
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники
Марсель Последние 20 матчей: + = -Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль
Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Марсель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.70
|1.05
|7.00
|1.10
|2.90
|1.41
|—
|—
|2.23
|1.70
|1.87
|1.99
|1.68
|2.28
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.23
|4.20
|1.07
|7.20
|1.06
|7.90
|1.01
|14.00
|8.70
|1.07
|7.10
|1.10
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.70
|2.28
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.24
|4.15
|1.09
|7.80
|1.07
|8.70
|1.01
|17.25
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.41
|2.70
|1.52
|2.29
|1.69
|1.90
|2.01
|1.68
|2.30
|1.51
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Олимпиакос - Марсель
Исход игры
Олимпиакос
41% (25)
Ничья
42.6% (26)
Марсель
16.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (21)
Меньше
64.41% (38)
Обе команды забьют
Да
74.58% (44)
Нет
25.42% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (23)
2:1 Олимпиакос
19.7% (12)
1:0 Олимпиакос
18% (11)
1:2 Марсель
13.1% (8)
0:1 Марсель
3.3% (2)
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