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Црвена Звезда
5:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Слован Либерец
0'
1:0
7' Гол
Бен-Набуан Эль-Фарду
2:0
22' Гол
Бен-Набуан Эль-Фарду
2:1
41' Гол
Матоушек Ян
3:1
50' Гол
Гаич Милан II
66' Желтая карточка
Борян Милан
4:1
67' Гол
Катай Александар
5:1
70' Гол
Фальчинелли Диего
83' Желтая карточка
Саного Секу
88'
82
Борян
Милан
2
Гаич
Милан
II
19
Милунович
Неманья
5
Дегенек
Милош
23
Родич
Милан
22
Николич
Велько
35
Саного
Секу
10
Катай
Александар
4
Иванич
Мирко
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
16
Фальчинелли
Диего
1
Нгуиэн
Филип
3
Микула
Ян
37
Халуш
Матей
29
Тижани
Мохамед
6
Садилек
Михал
18
Косцельник
Мартин
25
Громада
Якуб
23
Мара
Камсо
8
Москейра
Джон
11
Матоушек
Ян
21
Юсуф
Абдулла
Црвена Звезда
4-2-3-1
Слован Либерец
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 1
2. Фальчинелли Диего 1 0.5
3. Катай Александар 1 0.5
4. Гаич Милан II 1 0.5
5. Родич Милан 0 0
6. Иванич Мирко 0 0
Слован Либерец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсуф Абдулла 1 0.5
2. Матоушек Ян 1 0.5
3. Косцельник Мартин 0 0
4. Садилек Михал 0 0

Карточки

Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 2 0
2. Борян Милан 1 0
3. Фальчинелли Диего 1 0
Слован Либерец
# Игрок      
1. Беран Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 0 0 0 0 0 0
 Слован Либерец 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: + = -
Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак
Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда
Слован Либерец Последние 20 матчей: + = -
Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец
ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков Пржперже 2:1 Слован Либерец Слован Либерец 2:1 Хрудим Слован Либерец 2:0 Млада Болеслав Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец Слован Либерец 1:3 Славия Прага
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Црвена Звезда 83.1% (128)
X 14.9% (23)
Слован Либерец 1.9% (3)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Слован Либерец
1.70
6.72
5.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.50 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.86 5.50
  1.16 6.72 30.29

Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Слован Либерец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
9.70 1.03 7.10 1.08 3.15 1.36 2.45 1.60 2.01 1.86 4.90 1.17 1.77 2.12 1.38 3.05 3.90 1.25 1.11 6.70 2.33 1.60 1.01 13.00 1.24 4.00 1.40 2.90 1.03 12.00
9.50 1.06 7.90 1.08 3.18 1.36 2.39 1.59 1.79 2.14 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.75 1.09 7.80 1.02 15.25
2.89 1.43 2.52 1.55 2.14 1.75 1.81 2.06 6.97 1.11 1.46 2.78 1.44 2.84 3.05 1.39 3.79 1.28 3.13 1.38 2.46 1.57 1.83 2.03 1.57 2.46 1.39 3.09 1.14 5.95 2.13 1.75 1.75 2.14 1.35 3.27 1.18 5.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
1.78 2.03 1.37 3.10 1.10 6.80 1.22 4.20
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.50 1.08 8.00
2.45 1.57 2.01 1.85 1.55 2.51 1.36 3.21 1.26 3.91 1.62 2.34 1.37 3.17 1.12 6.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.63 2.18 1.25 3.65
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.28
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Прогнозы на матч Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец

Исход игры
Црвена Звезда
83.1% (128)
Ничья
14.9% (23)
Слован Либерец
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
53.29% (81)
Нет
46.71% (71)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
33.1% (51)
1:0 Црвена Звезда
31.2% (48)
2:0 Црвена Звезда
14.3% (22)
1:1 Ничья
10.4% (16)
2:2 Ничья
4.5% (7)
3:1 Црвена Звезда
1.9% (3)
1:2 Слован Либерец
1.3% (2)
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