Црвена Звезда
5:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Райко Митич
Слован Либерец
1:0
7' ГолБен-Набуан Эль-Фарду
2:0
22' ГолБен-Набуан Эль-Фарду
2:1
41' ГолМатоушек Ян
3:1
50' ГолГаич Милан II
66' Желтая карточкаБорян Милан
4:1
67' ГолКатай Александар
5:1
70' ГолФальчинелли Диего
83' Желтая карточкаСаного Секу
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
37
Халуш
Матей
25
Громада
Якуб
23
Мара
Камсо
11
Матоушек
Ян
21
Юсуф
Абдулла
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Чопич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
23 Мара КамсоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Матоушек ЯнНападающий
-
21 Юсуф АбдуллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Фукала МихалЗащитник
-
27 Барац ЯкубПолузащитник
-
22 Беран МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
5 Шулц ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
16 Чано ЛукашНападающий
-
Главный тренер: Pavel Hoftych
Ход матча
7'
22'
41'
2:1
50'
3:1
66'
67'
70'
83'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|1
|2.
|Фальчинелли Диего
|1
|0.5
|3.
|Катай Александар
|1
|0.5
|4.
|Гаич Милан II
|1
|0.5
|5.
|Родич Милан
|0
|0
|6.
|Иванич Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсуф Абдулла
|1
|0.5
|2.
|Матоушек Ян
|1
|0.5
|3.
|Косцельник Мартин
|0
|0
|4.
|Садилек Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|2
|0
|2.
|Борян Милан
|1
|0
|3.
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беран Михал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Слован Либерец
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: + = -Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак
Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда
Слован Либерец Последние 20 матчей: + = -Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец
ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков Пржперже 2:1 Слован Либерец Слован Либерец 2:1 Хрудим Слован Либерец 2:0 Млада Болеслав Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец Слован Либерец 1:3 Славия Прага
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Црвена Звезда
|5:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Слован Либерец
|1:5 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Гент
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Слован Либерец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|
|9.70
|1.03
|7.10
|1.08
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.45
|1.60
|2.01
|1.86
|4.90
|1.17
|1.77
|2.12
|1.38
|3.05
|—
|—
|3.90
|1.25
|—
|—
|1.11
|6.70
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.01
|13.00
|1.24
|4.00
|1.40
|2.90
|—
|—
|—
|—
|1.03
|12.00
|
|9.50
|1.06
|7.90
|1.08
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.79
|2.14
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.28
|3.75
|—
|—
|1.11
|6.75
|—
|—
|1.09
|7.80
|—
|—
|1.02
|15.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.43
|2.52
|1.55
|2.14
|1.75
|1.81
|2.06
|6.97
|1.11
|1.46
|2.78
|1.44
|2.84
|3.05
|1.39
|3.79
|1.28
|3.13
|1.38
|2.46
|1.57
|1.83
|2.03
|1.57
|2.46
|1.39
|3.09
|—
|—
|1.14
|5.95
|2.13
|1.75
|1.75
|2.14
|1.35
|3.27
|1.18
|5.05
Прогнозы на матч Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец
Исход игры
Црвена Звезда
83.1% (128)
Ничья
14.9% (23)
Слован Либерец
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
53.29% (81)
Нет
46.71% (71)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
33.1% (51)
1:0 Црвена Звезда
31.2% (48)
2:0 Црвена Звезда
14.3% (22)
1:1 Ничья
10.4% (16)
2:2 Ничья
4.5% (7)
3:1 Црвена Звезда
1.9% (3)
1:2 Слован Либерец
1.3% (2)
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