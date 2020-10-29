Заря
Позже
Стадион: Славутич-Арена
Брага
36
Виана
Бруно
34
Раул
Силва
16
Карму
Давид
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Rogeiro
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулинью Жуан
|1
|1
|2.
|Галено Вандерсон
|1
|1
|3.
|Орта Рикарду
|1
|1
|4.
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|2.
|Кабаев Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|2.
|Секейра Нуну
|1
|0
|3.
|Карму Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Брага
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря
Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря
Брага Последние 20 матчей: + = -Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага
Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:5 Брага Брага 4:0 Авеш Риу Аве 4:3 Брага Брага 3:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:0 Брага Брага 0:1 Боавишта Санта-Клара 3:2 Брага
Последние игры между собой
Заря: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Брага: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|11.50
|1.02
|4.40
|1.19
|3.70
|1.29
|—
|—
|2.33
|1.67
|2.04
|1.83
|1.79
|2.10
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.27
|3.85
|1.20
|4.50
|1.07
|7.70
|1.06
|8.30
|
|15.00
|1.02
|13.25
|1.03
|4.75
|1.20
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.32
|1.68
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.19
|4.70
|1.07
|8.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.64
|1.21
|2.98
|1.40
|2.78
|1.47
|2.32
|1.65
|2.07
|1.81
|1.80
|2.07
|1.62
|2.36
|1.50
|2.64
|—
|—
|1.18
|5.08
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Заря - Брага
Исход игры
Заря
12.4% (19)
Ничья
33.3% (51)
Брага
54.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
46% (69)
Меньше
54% (81)
Обе команды забьют
Да
75.33% (113)
Нет
24.67% (37)
Популярный счёт
1:2 Брага
33.3% (51)
1:1 Ничья
28.8% (44)
0:1 Брага
13.1% (20)
1:0 Заря
5.9% (9)
2:1 Заря
4.6% (7)
0:2 Брага
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Брага
2% (3)
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