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Заря
 
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Стадион:
Брага
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
4
Цвек
Ловро
10
Хомченовский
Дмитрий
27
Назарина
Егор
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
8
Лунёв
Максим
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
36
Виана
Бруно
34
Раул
Силва
16
Карму
Давид
74
Моура
Франсишку
88
Каштру
Андре
27
Франсержио
Родригес
10
Гайтан
Николас
21
Орта
Рикарду
20
Паулинью
Жуан
Заря
4-3-3
Брага
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 1 1
2. Галено Вандерсон 1 1
3. Орта Рикарду 1 1
4. Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 1 0
2. Кабаев Владислав 1 0
Брага
# Игрок      
1. Эсгаю Рикарду 1 0
2. Секейра Нуну 1 0
3. Карму Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 0 0 0 0
 Брага 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря
Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря
Брага Последние 20 матчей: + = -
Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага
Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:5 Брага Брага 4:0 Авеш Риу Аве 4:3 Брага Брага 3:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:0 Брага Брага 0:1 Боавишта Санта-Клара 3:2 Брага

Последние игры между собой

Заря: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Брага: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Брага 2:2 Заря Лига Европы Заря 1:1 Брага Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брага Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. АЕК Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Второй тур группового этапа Лиги Европы "Заря" проведет дома, в соперниках "Брага". После провала в первом туре луганчанам нужно здесь набирать максимум очков, но зделать это будет крайне непросто, ведь португальская команда обладает большим опытом игры в еврокубках. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 152
Заря 12.5% (19)
X 33.6% (51)
Брага 53.9% (82)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Брага
4.50
4.20
1.83
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.90 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.85 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 4.45 4.20 1.83
  4.48 3.98 1.78

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 11.50 1.02 4.40 1.19 3.70 1.29 2.33 1.67 2.04 1.83 1.79 2.10 1.51 2.60 1.27 3.85 1.20 4.50 1.07 7.70 1.06 8.30
15.00 1.02 13.25 1.03 4.75 1.20 3.75 1.28 2.32 1.68 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.19 4.70 1.07 8.70
4.64 1.21 2.98 1.40 2.78 1.47 2.32 1.65 2.07 1.81 1.80 2.07 1.62 2.36 1.50 2.64 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.21 1.67 1.52 2.50 1.18 4.80
3.64 1.28 2.36 1.59 1.58 2.38 1.23 4.20 1.14 5.60
3.32 1.34 2.83 1.46 2.23 1.70 1.74 2.17 1.52 2.62 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70 1.28 3.45
4.75 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.25
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Где смотреть матч Заря - Брага онлайн

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Прогнозы на матч Заря - Брага

Исход игры
Заря
12.4% (19)
Ничья
33.3% (51)
Брага
54.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
46% (69)
Меньше
54% (81)
Обе команды забьют
Да
75.33% (113)
Нет
24.67% (37)
Популярный счёт
1:2 Брага
33.3% (51)
1:1 Ничья
28.8% (44)
0:1 Брага
13.1% (20)
1:0 Заря
5.9% (9)
2:1 Заря
4.6% (7)
0:2 Брага
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Брага
2% (3)
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