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Ницца
1:0
Конец матча

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
0'
1:0
23' Гол
Гуйри Амин
36' Желтая карточка
Барейро Лукас
54' Желтая карточка
Камара Ассан
59' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
59' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
62' Желтая карточка
Агудело Джонатан
86' Желтая карточка
Витор Мигел
90'+4
40
Бенитес
Вальтер
3
Бамбу
Робсон
4
Данте
Бонфим
2
Нсоки
Стенли
20
Аталь
Юсеф
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
4
Витор
Мигел
8
Кабха
Маруан
20
Таа
Лоай
13
Гольдберг
Шон
16
Саллаллих
Синтаеху
35
Барейро
Лукас
10
Жозуэ
Филипе
15
Йосефи
Томер
7
Аколатсе
Элтон
Ницца
3-4-3
Хапоэль Беэр-Шева
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 1
2. Клод-Морис Алексис 1 0.5
3. Аталь Юсеф 0 0
4. Нсоки Стенли 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аколатсе Элтон 2 1
2. Агудело Джонатан 1 0.5
3. Жозуэ Филипе 0 0
4. Дадья Ор 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 1 0
2. Камара Ассан 1 0
3. Нсоки Стенли 1 0
4. Гуйри Амин 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок      
1. Витор Мигел 2 0
2. Жозуэ Филипе 2 0
3. Барейро Лукас 2 0
4. Варанн Гаэтен 1 0
5. Агудело Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Хапоэль Беэр-Шева 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: + = -
Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант
Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: + = -
Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл
Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бейтар Трамп Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Бней-Иегуда Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Барейро Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Гуйри Амин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Ницца 85.5% (136)
X 11.9% (19)
Хапоэль Беэр-Шева 2.5% (4)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.70 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.00 34.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.65 6.45
  1.17 6.25 34.26

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55 1.93 1.93 1.12 6.10 1.08 7.77 1.04 10.00 1.03 12.00 1.05 8.40 1.04 9.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.36 1.33 2.20 1.75 1.70 2.18 1.46 2.76 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
1.65 2.31 1.38 3.11 1.12 6.39 1.43 2.88 1.31 3.52 1.50 2.67 1.45 2.81 1.55 2.54 1.18 4.93 1.16 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.70 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
2.00 1.86 1.65 2.31 1.29 3.69 1.20 4.64 1.26 3.96 1.13 6.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.37 2.95
4.45 1.21 3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева

Исход игры
Ницца
85.5% (136)
Ничья
11.9% (19)
Хапоэль Беэр-Шева
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.35% (61)
Меньше
60.65% (94)
Обе команды забьют
Да
49.03% (76)
Нет
50.97% (79)
Популярный счёт
2:0 Ницца
34% (54)
2:1 Ницца
28.9% (46)
1:0 Ницца
14.5% (23)
1:1 Ничья
10.7% (17)
3:1 Ницца
3.8% (6)
3:0 Ницца
1.3% (2)
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