Ницца
1:0
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
23' ГолГуйри Амин
36' Желтая карточкаБарейро Лукас
54' Желтая карточкаКамара Ассан
59' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
59' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
62' Желтая карточкаАгудело Джонатан
86' Желтая карточкаВитор Мигел
20
Аталь
Юсеф
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
20
Таа
Лоай
10
Жозуэ
Филипе
15
Йосефи
Томер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Колин РасинЗащитник
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
-
21 Левита ОадВратарь
-
30 Дадья ОрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Рахамим РазВратарь
-
22 Гамун НоамЗащитник
- Защитник
-
14 Твито ДудуЗащитник
-
55 Сабаг НаорПолузащитник
-
28 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сафури РамизПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абукасис Йосси
Ход матча
23'
1:0
36'
54'
59'
62'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|2
|1
|2.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.5
|3.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|4.
|Нсоки Стенли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аколатсе Элтон
|2
|1
|2.
|Агудело Джонатан
|1
|0.5
|3.
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|4.
|Дадья Ор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|2.
|Камара Ассан
|1
|0
|3.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|4.
|Гуйри Амин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Витор Мигел
|2
|0
|2.
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|3.
|Барейро Лукас
|2
|0
|4.
|Варанн Гаэтен
|1
|0
|5.
|Агудело Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Хапоэль Беэр-Шева
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: + = -Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант
Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: + = -Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл
Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бейтар Трамп Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Бней-Иегуда Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Хапоэль Беэр-Шева», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.00
|1.03
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.25
|3.90
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.93
|1.93
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.75
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|1.06
|9.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|1.65
|2.31
|1.38
|3.11
|1.12
|6.39
|1.43
|2.88
|1.31
|3.52
|1.50
|2.67
|1.45
|2.81
|1.55
|2.54
|1.18
|4.93
|—
|—
|1.16
|5.38
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Ницца
85.5% (136)
Ничья
11.9% (19)
Хапоэль Беэр-Шева
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.35% (61)
Меньше
60.65% (94)
Обе команды забьют
Да
49.03% (76)
Нет
50.97% (79)
Популярный счёт
2:0 Ницца
34% (54)
2:1 Ницца
28.9% (46)
1:0 Ницца
14.5% (23)
1:1 Ничья
10.7% (17)
3:1 Ницца
3.8% (6)
3:0 Ницца
1.3% (2)
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