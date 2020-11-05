3' Желтая карточкаРамирес Даниэль
1:0
14' ГолСкурась Михал
2:0
22' ГолИсхак Микаэль
28' Желтая карточкаНиколя Гавори
2:1
29' ГолЛестьенн Максим
3:1
48' ГолИсхак Микаэль
53' Желтая карточкаБастьен Самюэль
64' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
88' Желтая карточкаМухар Карло
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
16
Бодар
Арно
27
Жанс
Лоран
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
-
40 Ландю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Чоп ДуйеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
Ход матча
14'
1:0
22'
2:0
28'
29'
2:1
48'
3:1
53'
64'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|4
|1.33
|2.
|Скурась Михал
|1
|0.33
|3.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|4.
|Тиба Педру
|0
|0
|5.
|Червински Алан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|2.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|3.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|4.
|Мухар Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|2.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|3.
|Николя Гавори
|1
|0
|4.
|Фаи Коллинс
|1
|0
|5.
|Бокади Мервей
|1
|0
|6.
|Бодар Арно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +11 =4 -5Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика
Стандард Последние 20 матчей: +12 =3 -5Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс
Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца Стандард 2:1 Монако
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|12.50
|1.01
|9.60
|1.04
|3.90
|1.25
|—
|—
|3.15
|1.36
|2.20
|1.72
|2.00
|1.80
|1.88
|1.98
|1.65
|2.33
|—
|—
|4.90
|1.17
|—
|—
|1.20
|4.60
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.37
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.01
|15.00
|
|12.50
|1.03
|10.75
|1.05
|4.05
|1.25
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.10
|1.82
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|1.15
|5.55
|—
|—
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.16
|1.25
|3.29
|1.35
|2.85
|1.44
|2.25
|1.68
|1.95
|1.92
|1.72
|2.17
|1.50
|2.64
|1.40
|3.01
|3.10
|1.38
|2.73
|1.48
|4.28
|1.23
|2.80
|1.45
|1.13
|6.06
|1.77
|2.10
|1.41
|2.95
|1.29
|3.65
|1.22
|4.34
|1.72
|2.17
|1.46
|2.77
|1.36
|3.23
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|
|3.05
|1.37
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.14
|5.60
|1.10
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.24
|4.00
|
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.17
|5.05
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.83
|1.45
|2.32
|1.64
|1.81
|2.06
|1.50
|2.64
|1.36
|3.21
|1.23
|4.31
|—
|—
|1.81
|2.05
|1.50
|2.64
|1.20
|4.67
|1.14
|5.78
|—
|—
Прогнозы на матч Лех 3:1 Стандард
Исход игры
Лех
49.1% (78)
Ничья
36.5% (58)
Стандард
14.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.77% (66)
Меньше
58.23% (92)
Обе команды забьют
Да
74.05% (117)
Нет
25.95% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (52)
2:1 Лех
27% (43)
1:0 Лех
17% (27)
1:2 Стандард
8.8% (14)
0:1 Стандард
3.8% (6)
3:1 Лех
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Лех
1.9% (3)
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