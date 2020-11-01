Андерлехт
1:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Антверпен
30' Желтая карточкаДе Лат Ричи
62' Желтая карточкаЖелен Жереми
1:0
76' ГолМукайру Пол
77' Желтая карточкаБута
20
Миазга
Мэтт
11
Тау
Перси
23
Цуль
Петер
46
Бутез
Жан
26
Желен
Жереми
30
Бута
23
Нана
Ампома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тау ПерсиПолузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Нана АмпомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
30'
62'
76'
77'
78'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тау Перси
|4
|0.36
|2.
|Нмеча Лукас
|4 (2)
|0.36
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.18
|4.
|Требель Адриен
|2
|0.18
|5.
|Версхарен Яри
|2
|0.18
|6.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.18
|7.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0.09
|8.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.09
|9.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.09
|10.
|Мукайру Пол
|1
|0.09
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0.36
|2.
|Рафаэлов Лиор
|3 (1)
|0.27
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.27
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.18
|5.
|Пиус Джуниор
|2
|0.18
|6.
|Арун Фарис
|1
|0.09
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0.09
|8.
|Хонгла Мартин
|1
|0.09
|9.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.09
|10.
|Миёши Коджи
|1
|0.09
|11.
|Нана Ампома
|0
|0
|12.
|Бута
|0
|0
|13.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|14.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|2.
|Требель Адриен
|2
|0
|3.
|Цуль Петер
|2
|0
|4.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|5.
|Димата Нани
|2
|0
|6.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|7.
|Влап Михел
|1
|0
|8.
|Кана Марко
|1
|0
|9.
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|10.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|11.
|Амузу Френсис
|1
|0
|12.
|Докю Жереми
|1
|0
|13.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|14.
|Kristian Arnstad
|1
|0
|15.
|Antoine Colassin
|1
|0
|16.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батубинсика Дилан
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|3
|0
|3.
|Де Лат Ричи
|3
|0
|4.
|Бута
|3
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|6.
|Геркенс Питер
|2
|0
|7.
|Хонгла Мартин
|2
|0
|8.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|9.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|10.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|11.
|Миёши Коджи
|1
|0
|12.
|Желен Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|10% (2)
|10% (2)
|25% (5)
|20% (4)
|25% (5)
|10% (2)
|Антверпен
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен
Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа
Антверпен Последние 20 матчей: + = -Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен
Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен Антверпен 3:1 Остенде
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Антверпен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|7
|0
|4
|28 - 25
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|25 - 10
|20
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|21 - 15
|20
|6.
|Генк
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Стандард
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Остенде
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|10.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|11.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|12.
|Эйпен
|10
|2
|5
|3
|10 - 16
|11
|13.
|Гент
|10
|3
|0
|7
|15 - 18
|9
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Андерлехт» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андерлехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андерлехт» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|2.48
|1.50
|—
|—
|10.50
|1.03
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|3.35
|1.29
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.96
|1.84
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.22
|4.00
|1.07
|7.50
|1.06
|8.00
|1.05
|9.00
|
|11.75
|1.00
|—
|—
|10.75
|1.02
|—
|—
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.46
|2.64
|1.22
|3.90
|1.15
|4.60
|1.04
|7.90
|—
|—
|
|2.17
|1.74
|1.80
|2.09
|1.42
|2.99
|1.29
|3.75
|1.22
|4.50
|1.64
|2.34
|1.40
|3.10
|1.77
|2.12
|1.25
|4.14
|1.88
|2.00
|1.64
|2.34
|1.51
|2.66
|1.20
|4.79
|—
|—
|1.17
|5.33
|—
|—
|—
|—