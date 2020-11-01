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Андерлехт
1:0
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
30' Желтая карточка
Де Лат Ричи
62' Желтая карточка
Желен Жереми
1:0
76' Гол
Мукайру Пол
77' Желтая карточка
Бута
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
92
Лоуренс
Кемар
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
11
Тау
Перси
23
Цуль
Петер
19
Mustapha
Bundu
7
Нмеча
Лукас
40
Амузу
Френсис
46
Бутез
Жан
26
Желен
Жереми
4
Сек
Абдулай
18
Хонгла
Мартин
2
Де
Лат
Ричи
5
Верстрате
Биргер
16
Геркенс
Питер
30
Бута
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
23
Нана
Ампома
Андерлехт
4-3-3
Антверпен
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тау Перси 4 0.36
2. Нмеча Лукас 4 (2) 0.36
3. Докю Жереми 2 0.18
4. Требель Адриен 2 0.18
5. Версхарен Яри 2 0.18
6. Димата Нани 2 (1) 0.18
7. Michael Amir Murillo2 1 0.09
8. Михайличенко Богдан 1 0.09
9. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.09
10. Мукайру Пол 1 0.09
11. Коббо Элиас 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 4 0.36
2. Рафаэлов Лиор 3 (1) 0.27
3. Юклеред Симен 3 0.27
4. Сек Абдулай 2 0.18
5. Пиус Джуниор 2 0.18
6. Арун Фарис 1 0.09
7. Геркенс Питер 1 0.09
8. Хонгла Мартин 1 0.09
9. Бенавенте Кристиан 1 0.09
10. Миёши Коджи 1 0.09
11. Нана Ампома 0 0
12. Бута 0 0
13. Ламкель Зе Дидье 0 0
14. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
2. Требель Адриен 2 0
3. Цуль Петер 2 0
4. Люккассен Деррик 2 0
5. Димата Нани 2 0
6. Враньеш Огнен 1 0
7. Влап Михел 1 0
8. Кана Марко 1 0
9. Михайличенко Богдан 1 0
10. Нмеча Лукас 1 0
11. Амузу Френсис 1 0
12. Докю Жереми 1 0
13. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
14. Kristian Arnstad 1 0
15. Antoine Colassin 1 0
16. Michael Amir Murillo2 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Батубинсика Дилан 3 1
2. Арун Фарис 3 0
3. Де Лат Ричи 3 0
4. Бута 3 0
5. Мбокани Дьёмерси 2 0
6. Геркенс Питер 2 0
7. Хонгла Мартин 2 0
8. Верстрате Биргер 0 1
9. Рафаэлов Лиор 1 0
10. Де Паув Нилл 1 0
11. Миёши Коджи 1 0
12. Желен Жереми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 10% (2) 10% (2) 25% (5) 20% (4) 25% (5) 10% (2)
 Антверпен 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен
Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа
Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен
Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен Антверпен 3:1 Остенде

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Антверпен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Антверпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Антверпен Первый дивизион А
Антверпен 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Антверпен Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 10 7 1 2 18 - 7 22
2. Беерсхот-Вильрейк 11 7 0 4 28 - 25 21
3. Брюгге 11 6 2 3 25 - 10 20
4. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
5. Андерлехт 11 5 5 1 21 - 15 20
6. Генк 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Стандард 10 5 3 2 13 - 9 18
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Остенде 9 4 3 2 15 - 8 15
10. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
11. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
12. Эйпен 10 2 5 3 10 - 16 11
13. Гент 10 3 0 7 15 - 18 9
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 10 2 2 6 12 - 18 8
16. Зульте-Варегем 10 2 1 7 11 - 24 7
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 1.90 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 8.00 62.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.68 2.73
  4.14 1.85 3.89

Самый высокий коэффициент на матч «Андерлехт» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андерлехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андерлехт» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.48 1.50 10.50 1.03 1.22 4.00 3.35 1.29 1.05 8.50 1.96 1.84 1.73 2.11 1.07 7.50 1.22 4.00 1.07 7.50 1.06 8.00 1.05 9.00
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90
2.17 1.74 1.80 2.09 1.42 2.99 1.29 3.75 1.22 4.50 1.64 2.34 1.40 3.10 1.77 2.12 1.25 4.14 1.88 2.00 1.64 2.34 1.51 2.66 1.20 4.79 1.17 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.07 7.50 2.21 1.66 1.14 5.20 1.17 4.60 1.12 5.55
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.66 2.30 1.40 3.09 1.14 6.20 1.57 2.50 1.41 3.04 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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