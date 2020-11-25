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Марсель
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Порту
0' 15'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
28
Жермен
Валер
11
Энрике
Луис
III
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
16
Груйич
Марко
27
Оливейра
Сержиу
25
Отавио
Эдмилсон
11
Марега
Мусса
7
Диас
Луис
Марсель
4-3-3
Порту
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Луис 2 0.5
2. Оливейра Сержиу 2 (1) 0.5
3. Марега Мусса 1 0.25
4. Виейра Фабиу 1 0.25
5. Корона Хесус 0 0
6. Урибе Матеус 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Амави Жордан 2 0
2. Стротман Кевин 1 0
3. Товен Флорьян 1 0
4. Альваро Гонсалес II 1 0
5. Чалета-Цар Дуе 1 0
6. Камара Бубакар 1 0
Порту
# Игрок      
1. Пепе Кеплер 1 0
2. Оливейра Сержиу 1 0
3. Урибе Матеус 1 0
4. Корона Хесус 1 0
5. Манафа Вилсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 0 0 0 0 0
 Порту 50% (3) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель
Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту
Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту

Последние игры между собой

Марсель: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Порту: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Порту 3:0 Марсель Лига чемпионов Марсель 0:3 Порту Товарищеские матчи Порту 2:1 Марсель Лига чемпионов Марсель 1:1 Порту Лига чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Порту 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Олимпиакос Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
4. Марсель 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 7 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Порту 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Марсель 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Порту 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
3. Марсель 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Олимпиакос Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    17'
    Занузи в центре поля сбил Сансона.
  • Опасный момент
    15'
    Товен справа со штрафного навесил на Жермена, который головой пробил по воротам. Марчесин в прыжке отбил мяч в сторону,
  • 14'
    Очень аккуратно действуют команды в стартовые минуты матча. До угроз воротам дело пока не доходит с обеих сторон.
  • 13'
    Камара с двадцати девяти метров пробил выше ворот.
  • 12'
    Навес Амави слева не дошёл до Жермена. Защитники "Порту" у своих ворот сыграли надёжно.
  • Офсайд
    11'
    Энрике на левом фланге оказался в офсайде.
  • 10'
    Балерди не позволил Короне справа прострелить к воротам.
  • 9'
    Корону на правом фланге фланге встретил Камара у штрафной площади и аккуратно отобрал мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Марега на чужой половине поля сбил Камара.
  • 7'
    "Марсель" под прессингом соперников с мячом отошёл к своей штрафной площади.
  • 6'
    Соперники помешали Сансону точно пробить с линии штрафной площади. Мячс полетел левее цели.
  • Травма, повреждение
    5'
    Отавио неудачно приземлился после фола Ронжье. Потребовалась помощь медиков полузащитнику "Порту".
  • Фол, нарушение
    4'
    Ронжье в центре поля в верховой борьбе ударил Отавио локтем.
  • 3'
    Балерди аккуратно на фланге отправил Марега с мячом за пределы поля.
  • 2'
    "Марсель" играет в белой форме, "Порту" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Велодроме"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.30 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.40 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.42 3.22 2.38
  3.29 3.26 2.37

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.06 6.50 1.10 2.90 1.41 2.21 1.72 1.85 2.02 1.65 2.31 1.31 3.45 1.23 4.20 1.07 7.30 1.06 8.10 1.01 14.50 1.01 22.00 0.00 19.50
7.90 1.09 6.45 1.12 2.91 1.42 2.20 1.69 1.69 2.30 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.70 1.07 8.70 1.01 16.75
3.00 1.43 2.61 1.54 2.21 1.73 1.85 2.05 1.65 2.36 1.48 2.79 1.43 3.02 1.23 4.47 1.10 8.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.67 2.21 1.32 3.40 1.08 7.80
2.53 1.52 1.70 2.15 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
2.62 1.52 2.15 1.75 1.67 2.29 1.43 2.94 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.82
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Порту

Исход игры
Марсель
19.6% (30)
Ничья
43.1% (66)
Порту
37.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
88% (132)
Нет
12% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.9% (61)
1:2 Порту
29.4% (45)
2:1 Марсель
13.1% (20)
0:1 Порту
3.9% (6)
1:0 Марсель
2.6% (4)
0:2 Порту
1.3% (2)
1:3 Порту
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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