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ЛАСК
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Антверпен
0'
28' Желтая карточка
Хонгла Мартин
28'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
14
Балик
Гусейн
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
4
Сек
Абдулай
21
Батубинсика
Дилан
2
Де
Лат
Ричи
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
11
Рафаэлов
Лиор
24
Бенавенте
Кристиан
ЛАСК
3-4-3
Антверпен
5-4-1

Ход матча

28'
 
Хонгла Мартин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 0.25
2. Филипович Петар 1 0.25
3. Эггештайн Йоханнес 1 0.25
4. Рагуц Марко 1 0.25
5. Михорль Петер 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 2 0.5
2. Геркенс Питер 1 0.25
3. Мбокани Дьёмерси 0 0
4. Юклеред Симен 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 1 1
2. Гргич Лукас 1 1
3. Михорль Петер 2 0
4. Шлагер Александер 1 0
5. Визингер Филип 1 0
6. Ранфтль Райнхольд 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Верстрате Биргер 2 0
2. Рафаэлов Лиор 1 0
3. Арун Фарис 1 0
4. Мбокани Дьёмерси 1 0
5. Сек Абдулай 1 0
6. Геркенс Питер 1 0
7. Юклеред Симен 1 0
8. Нана Ампома 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0
 Антверпен 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК
ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Антверпен 0:1 ЛАСК Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
2. ЛАСК 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
3. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Лудогорец Заявка 3 0 0 3 5 - 9 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Антверпен 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. ЛАСК 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Хонгла Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Linzer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
ЛАСК 80% (120)
X 14% (21)
Антверпен 6% (9)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Антверпен
2.06
3.98
4.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.93 3.40 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.40 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.98 4.10
  2.03 3.45 3.81

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.05 8.80 1.05 3.25 1.33 2.90 1.41 1.77 2.04 1.78 2.11 1.57 2.50 1.28 3.60 1.17 5.10 1.09 7.20 1.03 10.50 1.02 13.00 1.01 17.50
14.50 1.02 11.75 1.04 4.70 1.20 3.36 1.33 2.20 1.75 1.70 2.18 1.52 2.57 1.22 3.84 1.17 5.15 1.06 9.40
3.74 1.28 2.82 1.45 2.21 1.69 1.92 1.95 1.70 2.20 1.50 2.65 1.49 2.73 1.34 3.33 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 2.06 1.76 1.20 4.44 1.18 5.30 1.02 13.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.53 2.38 1.19 4.75 1.13 5.95
2.90 1.43 2.38 1.61 1.85 2.01 1.53 2.57 1.38 3.12 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40 1.28 3.45
4.80 1.19 3.38 1.32 1.84 1.96 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Антверпен онлайн

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Прогнозы на матч ЛАСК 0:0 Антверпен

Исход игры
ЛАСК
80% (120)
Ничья
14% (21)
Антверпен
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
65.77% (98)
Нет
34.23% (51)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
40% (60)
1:0 ЛАСК
22.7% (34)
1:1 Ничья
12% (18)
2:0 ЛАСК
9.3% (14)
1:2 Антверпен
5.3% (8)
3:1 ЛАСК
4% (6)
3:2 ЛАСК
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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