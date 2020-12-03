Црвена Звезда
0:0
Перерыв
Стадион: Райко Митич
Хоффенхайм
24' Желтая карточкаКанга Каку
82
Борян
Милан
35
Саного
Секу
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
30
Йон
Марко
10
Даббур
Мунас
33
Клаусс
Жоао
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Чопич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
-
30 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.4
|2.
|Катай Александар
|2
|0.4
|3.
|Фальчинелли Диего
|1
|0.2
|4.
|Канга Каку
|1
|0.2
|5.
|Милунович Неманья
|1
|0.2
|6.
|Гаич Милан II
|1
|0.2
|7.
|Петрович Ньегош
|1
|0.2
|8.
|Родич Милан
|0
|0
|9.
|Иванич Мирко
|0
|0
|10.
|Гобелич Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|4
|0.8
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.4
|3.
|Адамян Саркис
|2
|0.4
|4.
|Гриллич Флориан
|2
|0.4
|5.
|Гачинович Мийат
|1
|0.2
|6.
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.2
|7.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.2
|8.
|Сков Роберт
|0
|0
|9.
|Руди Себастьян
|0
|0
|10.
|Бебу Ила
|0
|0
|11.
|Самассеку Диади
|0
|0
|12.
|Богард Мелайро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|3
|0
|2.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|3.
|Катай Александар
|1
|0
|4.
|Борян Милан
|1
|0
|5.
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|6.
|Милунович Неманья
|1
|0
|7.
|Гобелич Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Богард Мелайро
|2
|0
|2.
|Руди Себастьян
|1
|0
|3.
|Фогт Кевин
|1
|0
|4.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|5.
|Сков Роберт
|1
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|Хоффенхайм
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =2 -2Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия
Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +12 =3 -5Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Слован Либерец
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 12
|6
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Слован Либерец
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Слован Либерец
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 10
|3
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Црвена Звезда
14.2% (22)
Ничья
41.9% (65)
Хоффенхайм
43.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (58)
1:2 Хоффенхайм
29% (45)
2:1 Црвена Звезда
9% (14)
0:1 Хоффенхайм
5.8% (9)
0:2 Хоффенхайм
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:0 Црвена Звезда
2.6% (4)
2:0 Црвена Звезда
1.3% (2)
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