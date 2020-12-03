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Црвена Звезда
0:0
Перерыв

Стадион:
Хоффенхайм
0'
24' Желтая карточка
Канга Каку
82
Борян
Милан
2
Гаич
Милан
II
6
Панков
Радован
19
Милунович
Неманья
5
Дегенек
Милош
20
Петрович
Ньегош
35
Саного
Секу
8
Канга
Каку
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
70
Спиридонович
Срджан
16
Фальчинелли
Диего
1
Бауманн
Оливер
32
Богард
Мелайро
22
Фогт
Кевин
6
Нордтвейт
Ховард
29
Сков
Роберт
30
Йон
Марко
8
Гайгер
Деннис
16
Руди
Себастьян
20
Гачинович
Мийат
10
Даббур
Мунас
33
Клаусс
Жоао
Црвена Звезда
4-3-2-1
Хоффенхайм
5-2-2-1

Ход матча

24'
Канга Каку
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.4
2. Катай Александар 2 0.4
3. Фальчинелли Диего 1 0.2
4. Канга Каку 1 0.2
5. Милунович Неманья 1 0.2
6. Гаич Милан II 1 0.2
7. Петрович Ньегош 1 0.2
8. Родич Милан 0 0
9. Иванич Мирко 0 0
10. Гобелич Марко 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даббур Мунас 4 0.8
2. Баумгартнер Кристоф 2 0.4
3. Адамян Саркис 2 0.4
4. Гриллич Флориан 2 0.4
5. Гачинович Мийат 1 0.2
6. Крамарич Андрей 1 (1) 0.2
7. Бельфодиль Исхак 1 (1) 0.2
8. Сков Роберт 0 0
9. Руди Себастьян 0 0
10. Бебу Ила 0 0
11. Самассеку Диади 0 0
12. Богард Мелайро 0 0

Карточки

Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0
2. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
3. Катай Александар 1 0
4. Борян Милан 1 0
5. Фальчинелли Диего 1 0
6. Милунович Неманья 1 0
7. Гобелич Марко 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Богард Мелайро 2 0
2. Руди Себастьян 1 0
3. Фогт Кевин 1 0
4. Нордтвейт Ховард 1 0
5. Сков Роберт 1 0
6. Гачинович Мийат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0
 Хоффенхайм 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия
Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Лига Европы

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Слован Либерец 1:0 Заявка 5 2 0 3 3 - 12 6
4. Гент 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Хоффенхайм 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Слован Либерец 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Гент 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Слован Либерец 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 10 3
4. Гент 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Канга Каку получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Црвена Звезда 14.2% (22)
X 41.9% (65)
Хоффенхайм 43.9% (68)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Хоффенхайм
3.82
3.94
2.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.20 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 2.95 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.94 2.13
  3.82 2.80 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.13 9.80 1.03 2.27 1.62 3.65 1.28 1.40 2.90 2.08 1.80 1.86 2.06 1.12 6.10 1.28 3.80 1.02 13.00 1.08 7.50 1.02 13.00 1.01 13.00 1.01 15.00
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.20 3.60 1.30 2.30 1.69 1.78 2.06 1.50 2.62 1.26 3.94 1.19 4.75 1.08 8.50
5.06 1.18 3.65 1.29 2.48 1.56 2.03 1.83 1.76 2.12 1.48 2.70 1.81 2.06 1.29 3.64 1.45 2.82 1.66 2.28 1.52 2.60 1.20 4.59 1.15 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.27 3.70 2.25 1.64 1.16 5.10 1.20 5.00 1.01 15.00
3.30 1.33 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30 1.15 5.45
1.76 2.12 1.47 2.76 1.18 5.03 1.13 6.19 1.41 2.96 1.26 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.76 1.49 2.48 1.31 3.30
4.75 1.18 3.32 1.33 1.92 1.88 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
2.95 1.47
Где смотреть матч Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Црвена Звезда
14.2% (22)
Ничья
41.9% (65)
Хоффенхайм
43.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (58)
1:2 Хоффенхайм
29% (45)
2:1 Црвена Звезда
9% (14)
0:1 Хоффенхайм
5.8% (9)
0:2 Хоффенхайм
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:0 Црвена Звезда
2.6% (4)
2:0 Црвена Звезда
1.3% (2)
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