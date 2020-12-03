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Омония
2:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
9' Гол
Какулис Андроникос
30' Желтая карточка
Сене Кали
31' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
1:1
39' Гол
Цолис Христос
56' Желтая карточка
Креспо Хосе
64' Желтая карточка
Живкович Андрия
75' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
2:1
84' Пенальти
Гомес Хорди
90'+6
40
Фабиано
Фрейтас
31
Кусулос
Янис
15
Губочан
Томаш
22
Ланг
Адам
6
Люфтнер
Михаэл
5
Кику
Франсишку
75
Лойзу
Лойзос
21
Ционис
Маринос
8
Гомеш
Витор
80
Какулис
Андроникос
7
Сене
Кали
88
Живкович
Живко
18
Ваге
Мусса
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
2
Алвес
Родриго
22
Шваб
Штефан
7
Эль-Каддури
Омар
51
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
9
Свидерски
Кароль
11
Цолис
Христос
Омония
5-4-1
ПАОК
4-3-3

Ход матча

9'
Какулис Андроникос
(Сене Кали)
1:0
21'
Абдуллахи Шеху
Какулис Андроникос
 
30'
Сене Кали
 
31'
 
Эль-Каддури Омар
39'
1:1
Цолис Христос
(Эль-Каддури Омар)
46'
 
Яннулис Димитрис
Ваге Мусса
46'
 
Мург Томас
Шваб Штефан
56'
 
Креспо Хосе
59'
Дюриш Михал
Сене Кали
 
59'
Гомес Хорди
Кусулос Янис
 
59'
Лекьякс Ян
Кику Франсишку
 
64'
 
Живкович Андрия
75'
 
Яннулис Димитрис
79'
 
Бисесвар Диего
Циггарас Теохарис
84'
Гомес Хорди
2:1
85'
Асанте Эрнест
Лойзу Лойзос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 15
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Хорди 2 (1) 0.4
2. Асанте Эрнест 1 0.2
3. Ботеак Эрик 1 0.2
4. Какулис Андроникос 1 0.2
5. Лекьякс Ян 0 0
6. Сене Кали 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 3 0.6
2. Живкович Андрия 2 0.4
3. Шваб Штефан 1 0.2
4. Варела Фернанду 1 0.2
5. Мург Томас 1 0.2
6. Эль-Каддури Омар 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 1
2. Гомес Хорди 2 0
3. Ланг Адам 2 0
4. Сене Кали 2 0
5. Лекьякс Ян 1 0
6. Асанте Эрнест 1 0
7. Папулис Фотис 1 0
8. Ботеак Эрик 1 0
9. Кику Франсишку 1 0
10. Кусулос Янис 1 0
11. Ционис Маринос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Дуглас Гомес 3 0
2. Яннулис Димитрис 3 0
3. Эль-Каддури Омар 2 0
4. Живкович Андрия 2 0
5. Креспо Хосе 1 0
6. Бисесвар Диего 1 0
7. Ингасон Сверрир 1 0
8. Алвес Родриго 1 0
9. Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0 20% (1)
 ПАОК 25% (2) 0 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия
Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
ПАОК: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ПАОК 1:1 Омония Лига Европы Омония 0:1 ПАОК Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. ПСВ Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
3. ПАОК Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
4. Омония Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Гранада Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. ПСВ Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Омония Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПСВ Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Омония Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ПАОК Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
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Прогнозы 154
Омония 4.5% (7)
X 22.1% (34)
ПАОК 73.4% (113)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.85 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 4.30 1.56
  8.51 1.76 2.74

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 7.90 1.07 5.80 1.13 2.60 1.57 2.14 1.76 1.97 1.82 1.45 2.85 1.14 5.55 1.11 5.90 1.12 6.10 1.01 12.00 1.05 15.00 0.00 19.00
10.00 1.05 8.40 1.07 3.20 1.36 2.53 1.53 1.88 2.02 1.42 2.91 1.29 3.68 1.13 6.15 1.10 7.00 1.03 14.25
5.62 1.15 3.00 1.42 2.67 1.50 2.73 1.47 1.90 1.96 1.55 2.51 1.21 4.57 1.53 2.57 1.38 3.12 1.60 2.40 1.36 3.20 1.23 4.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.83 1.98 2.10 1.72 1.10 6.20 1.03 12.00 1.02 13.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.39 3.00 1.13 6.05 1.09 7.40
2.88 1.43 2.37 1.61 1.85 2.01 1.53 2.57 1.27 3.81 1.14 5.87 1.26 3.90 1.19 4.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.63 2.15 1.27 3.60
3.64 1.28 2.45 1.53 1.63 2.28 1.23 4.20 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.50
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Где смотреть матч Омония 2:1 ПАОК онлайн

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Прогнозы на матч Омония 2:1 ПАОК

Исход игры
Омония
4.5% (7)
Ничья
22.1% (34)
ПАОК
73.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
42% (63)
Меньше
58% (87)
Обе команды забьют
Да
58.67% (88)
Нет
41.33% (62)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
36.4% (56)
0:1 ПАОК
21.4% (33)
1:1 Ничья
16.9% (26)
0:2 ПАОК
11.7% (18)
1:0 Омония
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:3 ПАОК
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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