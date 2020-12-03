1:0
9' ГолКакулис Андроникос
30' Желтая карточкаСене Кали
31' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
1:1
39' ГолЦолис Христос
56' Желтая карточкаКреспо Хосе
64' Желтая карточкаЖивкович Андрия
75' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
2:1
84' ПенальтиГомес Хорди
31
Кусулос
Янис
22
Ланг
Адам
75
Лойзу
Лойзос
18
Ваге
Мусса
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ваге МуссаЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мург ТомасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
9'
1:0
30'
31'
39'
56'
59'
64'
75'
84'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 15
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
30 Владение мячом, % 70
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Хорди
|2 (1)
|0.4
|2.
|Асанте Эрнест
|1
|0.2
|3.
|Ботеак Эрик
|1
|0.2
|4.
|Какулис Андроникос
|1
|0.2
|5.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|6.
|Сене Кали
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|3
|0.6
|2.
|Живкович Андрия
|2
|0.4
|3.
|Шваб Штефан
|1
|0.2
|4.
|Варела Фернанду
|1
|0.2
|5.
|Мург Томас
|1
|0.2
|6.
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|1
|1
|2.
|Гомес Хорди
|2
|0
|3.
|Ланг Адам
|2
|0
|4.
|Сене Кали
|2
|0
|5.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|6.
|Асанте Эрнест
|1
|0
|7.
|Папулис Фотис
|1
|0
|8.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|9.
|Кику Франсишку
|1
|0
|10.
|Кусулос Янис
|1
|0
|11.
|Ционис Маринос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Гомес
|3
|0
|2.
|Яннулис Димитрис
|3
|0
|3.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|4.
|Живкович Андрия
|2
|0
|5.
|Креспо Хосе
|1
|0
|6.
|Бисесвар Диего
|1
|0
|7.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|8.
|Алвес Родриго
|1
|0
|9.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|ПАОК
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +7 =7 -6Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия
Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
Последние игры между собой
Омония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
ПАОК: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|3.
|ПАОК
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|4.
|Омония
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Гранада
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|ПСВ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Омония 2:1 ПАОК
Исход игры
Омония
4.5% (7)
Ничья
22.1% (34)
ПАОК
73.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
42% (63)
Меньше
58% (87)
Обе команды забьют
Да
58.67% (88)
Нет
41.33% (62)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
36.4% (56)
0:1 ПАОК
21.4% (33)
1:1 Ничья
16.9% (26)
0:2 ПАОК
11.7% (18)
1:0 Омония
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:3 ПАОК
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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