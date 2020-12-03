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Славия Прага
3:0
Конец матча

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
0'
15' Желтая карточка
Масопуст Лукаш
21' Желтая карточка
Барейро Лукас
1:0
31' Гол
Сима Абдалла
2:0
36' Гол
Станчу Николае
51' Желтая карточка
Кельтенс Давид
68' Желтая карточка
Йосефи Томер
3:0
85' Гол в свои ворота
Твито Дуду
90'+2
1
Коларж
Ондржей
28
Масопуст
Лукаш
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
19
Дорли
Оскар
23
Шевчик
Петр
3
Голеш
Томаш
7
Станчу
Николае
12
Сима
Абдалла
9
Олайинка
Питер
16
Кухта
Ян
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
8
Кабха
Маруан
20
Таа
Лоай
5
Цедек
Шир
14
Твито
Дуду
16
Саллаллих
Синтаеху
35
Барейро
Лукас
3
Кельтенс
Давид
10
Жозуэ
Филипе
25
Варанн
Гаэтен
Славия Прага
4-3-2-1
Хапоэль Беэр-Шева
5-4-1

Ход матча

15'
Масопуст Лукаш
 
21'
 
Барейро Лукас
31'
Сима Абдалла
(Кухта Ян)
1:0
36'
Станчу Николае
2:0
46'
 
Мадмон Илай
Барейро Лукас
51'
 
Кельтенс Давид
61'
Боржил Ян
Дорли Оскар
 
62'
 
Швиро Итамар
Варанн Гаэтен
62'
 
Йосефи Томер
Саллаллих Синтаеху
64'
Лингр Ондржей
Станчу Николае
 
68'
 
Йосефи Томер
76'
 
Хатуэль Ротем
Жозуэ Филипе
80'
Провод Лукас
Масопуст Лукаш
 
80'
Муса Петар
Кухта Ян
 
80'
Траоре Ибрагим
Шевчик Петр
 
81'
 
Гамун Ноам
Таа Лоай
85'
Твито Дуду
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сима Абдалла 4 0.8
2. Кухта Ян 2 0.4
3. Олайинка Питер 2 0.4
4. Станчу Николае 1 0.2
5. Лингр Ондржей 1 0.2
6. Провод Лукас 1 0.2
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аколатсе Элтон 4 0.8
2. Агудело Джонатан 1 0.2
3. Швиро Итамар 1 0.2
4. Дадья Ор 0 0
5. Жозуэ Филипе 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Кудела Ондрей 1 0
2. Боржил Ян 1 0
3. Голеш Томаш 1 0
4. Станчу Николае 1 0
5. Масопуст Лукаш 1 0
6. Коларж Ондржей 1 0
7. Шевчик Петр 1 0
8. Говорка Давид 1 0
9. Олайинка Питер 1 0
10. Кухта Ян 1 0
11. Муса Петар 1 0
12. Провод Лукас 1 0
13. Зима Давид 1 0
14. Сима Абдалла 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок      
1. Барейро Лукас 3 0
2. Витор Мигел 2 0
3. Жозуэ Филипе 2 0
4. Саллаллих Синтаеху 1 0
5. Варанн Гаэтен 1 0
6. Таа Лоай 1 0
7. Агудело Джонатан 1 0
8. Кельтенс Давид 1 0
9. Швиро Итамар 1 0
10. Йосефи Томер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 36.36% (4) 18.18% (2)
 Хапоэль Беэр-Шева 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав
Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Хайфа Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 2:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Кфар-Саба
Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бней-Сахнин Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева

Последние игры между собой

Славия Прага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хапоэль Беэр-Шева: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Лига Европы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 4 0 1 17 - 8 12
2. Славия Прага Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
4. Ницца Заявка 5 1 0 4 8 - 15 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Байер Л Заявка 2 2 0 0 10 - 3 6
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Ницца Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
2. Славия Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Ницца Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Станчу Николае бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Abdallah Sima бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Барейро Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Масопуст Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Славия Прага 90.2% (138)
X 9.2% (14)
Хапоэль Беэр-Шева 0.7% (1)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 11.00 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.10 15.50
  1.25 5.21 12.81

Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Хапоэль Беэр-Шева», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 13.00 1.01 6.80 1.10 4.40 1.20 1.82 1.97 2.14 1.81 1.83 2.04 1.12 6.10 1.35 3.20 1.10 6.80 1.10 6.00 1.01 15.00 1.03 12.00 1.01 12.00
5.55 1.15 4.85 1.22 2.54 1.53 2.06 1.78 1.66 2.36 1.36 3.18 1.26 3.94 1.12 6.60 1.09 7.50 1.03 13.75
3.30 1.31 2.52 1.51 2.05 1.76 1.55 2.42 1.31 3.31 1.74 2.08 1.45 2.68 1.32 3.26 1.69 2.15 1.44 2.72 1.59 2.33 1.27 3.58 1.13 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.52 1.52 2.85 1.48 1.55 2.45 1.31 3.45 1.06 8.80
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.80
2.15 1.69 1.76 2.05 1.37 3.02 1.24 3.83 1.18 4.61 1.41 2.83 1.21 4.14 1.28 3.54 1.14 5.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.79 1.45 2.60 1.29 3.45
5.30 1.16 4.05 1.24 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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Прогнозы на матч Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева

Исход игры
Славия Прага
90.2% (138)
Ничья
9.2% (14)
Хапоэль Беэр-Шева
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.62% (65)
Меньше
56.38% (84)
Обе команды забьют
Да
48.32% (72)
Нет
51.68% (77)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
36.6% (56)
2:1 Славия Прага
29.4% (45)
1:0 Славия Прага
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Славия Прага
6.5% (10)
3:0 Славия Прага
2.6% (4)
4:1 Славия Прага
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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