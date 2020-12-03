Славия Прага
3:0
Конец матча
Стадион: Синобо
Хапоэль Беэр-Шева
15' Желтая карточкаМасопуст Лукаш
21' Желтая карточкаБарейро Лукас
1:0
31' ГолСима Абдалла
2:0
36' ГолСтанчу Николае
51' Желтая карточкаКельтенс Давид
68' Желтая карточкаЙосефи Томер
3:0
85' Гол в свои воротаТвито Дуду
19
Дорли
Оскар
23
Шевчик
Петр
12
Сима
Абдалла
16
Кухта
Ян
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
20
Таа
Лоай
14
Твито
Дуду
10
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
34 Вагнер МатяшВратарь
- Вратарь
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Риго ТомашПолузащитник
-
37 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
-
21 Левита ОадВратарь
-
30 Дадья ОрЗащитник
- Защитник
-
20 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
-
14 Твито ДудуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Рахамим РазВратарь
- Защитник
-
22 Гамун НоамЗащитник
-
28 Мели СесарПолузащитник
-
17 Мадмон ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абукасис Йосси
Ход матча
15'
21'
31'
1:0
36'
2:0
51'
61'
68'
80'
81'
85'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сима Абдалла
|4
|0.8
|2.
|Кухта Ян
|2
|0.4
|3.
|Олайинка Питер
|2
|0.4
|4.
|Станчу Николае
|1
|0.2
|5.
|Лингр Ондржей
|1
|0.2
|6.
|Провод Лукас
|1
|0.2
|7.
|Шевчик Петр
|0
|0
|8.
|Голеш Томаш
|0
|0
|9.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аколатсе Элтон
|4
|0.8
|2.
|Агудело Джонатан
|1
|0.2
|3.
|Швиро Итамар
|1
|0.2
|4.
|Дадья Ор
|0
|0
|5.
|Жозуэ Филипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кудела Ондрей
|1
|0
|2.
|Боржил Ян
|1
|0
|3.
|Голеш Томаш
|1
|0
|4.
|Станчу Николае
|1
|0
|5.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|6.
|Коларж Ондржей
|1
|0
|7.
|Шевчик Петр
|1
|0
|8.
|Говорка Давид
|1
|0
|9.
|Олайинка Питер
|1
|0
|10.
|Кухта Ян
|1
|0
|11.
|Муса Петар
|1
|0
|12.
|Провод Лукас
|1
|0
|13.
|Зима Давид
|1
|0
|14.
|Сима Абдалла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барейро Лукас
|3
|0
|2.
|Витор Мигел
|2
|0
|3.
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|4.
|Саллаллих Синтаеху
|1
|0
|5.
|Варанн Гаэтен
|1
|0
|6.
|Таа Лоай
|1
|0
|7.
|Агудело Джонатан
|1
|0
|8.
|Кельтенс Давид
|1
|0
|9.
|Швиро Итамар
|1
|0
|10.
|Йосефи Томер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Хапоэль Беэр-Шева
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =3 -2Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав
Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Хайфа Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 2:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Кфар-Саба
Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бней-Сахнин Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева
Последние игры между собой
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хапоэль Беэр-Шева: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 8
|12
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|4.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 15
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Байер Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Хапоэль Беэр-Шева», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Славия Прага
90.2% (138)
Ничья
9.2% (14)
Хапоэль Беэр-Шева
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.62% (65)
Меньше
56.38% (84)
Обе команды забьют
Да
48.32% (72)
Нет
51.68% (77)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
36.6% (56)
2:1 Славия Прага
29.4% (45)
1:0 Славия Прага
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Славия Прага
6.5% (10)
3:0 Славия Прага
2.6% (4)
4:1 Славия Прага
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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