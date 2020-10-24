Плохо сыграл Destan Bajselmani - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Иммануэль Ферай не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Как он промахнулся? Иммануэль Ферай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Иммануэль Ферай не смог попасть в створ ударом издали

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда ПЕК Зволле играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ндайишимий Майк получил желтую карточку от судьи

49' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

47' Леманс Клинт получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Накаяма Юта оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Иммануэль Ферай пробил со штрафного прямо в стенку

44' Матч возобновлен

44' Тедич Слободан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Матч возобновлен

42' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

42' Ван Полен Брам получил травму и заменен. Destan Bajselmani выходит на поле.

40' Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

37' Иммануэль Ферай нанес удар, но промахнулся очень сильно.

36' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

36' Хороший удар издали нанес Иммануэль Ферай, но отличный сейв сделал Руйтер Робин . Угловой.

35' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ндайишимий Майк не смог попасть в створ ударом издали

33' Отличные скиллы показывает Ндайишимий Майк , обводя своих соперников

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

30' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матч возобновлен

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Кёлерт Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Кён Деррик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.

26' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

25' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Керстен Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле в офсайде

21' Тедич Слободан из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хюйбертс Дин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Льонч Поль из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Плохо сыграл Хольмен Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Хольмен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

8' Хюйбертс Дин не смог попасть в створ ударом издали

7' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хольмен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Иммануэль Ферай нанес удар головой, но Руйтер Робин спокойно отбил мяч.

5' Льонч Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре