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ПЕК Зволле
0:0
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
45' Желтая карточка
Леманс Клинт
45' Желтая карточка
Ндайишимий Майк
84' Желтая карточка
Саймак Мустафа
85' Вторая желтая карточка
Саймак Мустафа
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Ван дер Хейден Ян-Ари
90'+7
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
23
Рейндерс
Элиано
30
Хюйбертс
Дин
10
Леманс
Клинт
27
Тедич
Слободан
25
Ферай
Иммануэль
1
Руйтер
Робин
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
ПЕК Зволле
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

42'
Байселмани Дестан
Ван Полен Брам
 
45'
Леманс Клинт
 
45'
 
Ндайишимий Майк
65'
 
Брондел Йорн
Руйтер Робин
65'
 
Замора Джон
Нуннели Че
66'
 
Саглам Геркем
Кёлерт Матс
68'
Дрост Йеспер
Леманс Клинт
 
75'
 
Ван дер Богерт Виктор
Овюсу Лерой
82'
 
Ole ter Haar Romeny
Ндайишимий Майк
84'
Саймак Мустафа
 
85'
Саймак Мустафа
 
87'
 
Ван дер Хейден Ян-Ари
90'
Штридер Рико
Рейндерс Элиано
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.33
2. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.33
3. Накаяма Юта 1 0.17
4. Рейндерс Элиано 1 0.17
5. Дрост Йеспер 0 0
6. Тедич Слободан 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 3 0.5
2. Ндайишимий Майк 1 0.17
3. Саглам Геркем 1 0.17
4. Замора Джон 1 0.17
5. Хольмен Себастьян 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 3 0
2. Хюйбертс Дин 3 0
3. Саймак Мустафа 1 1
4. Лам Томас 1 1
5. Ван Дёйнен Майк 2 0
6. Накаяма Юта 2 0
7. Леманс Клинт 1 0
8. Керстен Сэм 1 0
9. Байселмани Дестан 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 2 0
2. Хольмен Себастьян 2 0
3. Саглам Геркем 2 0
4. Питерс Йорденс 1 0
5. Льонч Поль 1 0
6. Кёлерт Матс 1 0
7. Ндайишимий Майк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2) 0
 Виллем II 33.33% (2) 0 0 50% (3) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -
Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс
Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие
ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 6 5 0 1 24 - 3 15
2. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Херенвен 4:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
4. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Твенте Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9. ПЕК Зволле Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Виллем II Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
11. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 9 - 22 5
12. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
13. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен 0:4 Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
3.80 1.72 4.30
4.77 1.56 5.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.92 1.82 10.50 1.04 1.15 5.00 3.25 1.30 1.12 5.55 1.92 1.89 1.68 2.18 1.01 12.60 1.22 4.10 1.02 11.00 1.06 8.40 1.05 9.00
1.71 2.21 1.45 2.86 1.19 5.02 1.62 2.37 1.11 7.09 1.61 2.41 1.36 3.26 1.43 2.93 1.23 4.38 1.46 2.81 1.65 2.32 1.51 2.64 1.22 4.58 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.21 1.67 1.03 10.00 1.18 4.60 1.02 11.00
1.13 6.00
1.22 4.49 1.11 7.12 1.28 3.86 1.69 2.25 1.49 2.74 1.37 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.31 1.79 1.95 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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