  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Виллем II
1:3
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
6' Желтая карточка
Овюсу Лерой
20' Желтая карточка
Туре Идрисса
1:0
25' Гол
Нуннели Че
1:1
57' Гол
Икома Луис
62' Желтая карточка
Питерс Йорденс
1:2
63' Гол
Броя Армандо
71' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
1:3
85' Гол
Вруг Патрик
90' Желтая карточка
Базур Рихедли
90'+4
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
42
Манхуф
Миллион
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
27
Туре
Идрисса
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
Виллем II
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

6'
Овюсу Лерой
 
20'
 
Туре Идрисса
25'
Нуннели Че
(Ндайишимий Майк)
1:0
57'
1:1
Икома Луис
(Тронстад Сондре)
60'
 
Брюнс Томас
Тронстад Сондре
60'
 
Бёйтинк Томас
Туре Идрисса
62'
Питерс Йорденс
 
63'
1:2
Броя Армандо
(Манхуф Миллион)
68'
Саглам Геркем
Ндайишимий Майк
 
70'
 
Гайек Томаш
Манхуф Миллион
71'
Павлидис Вангелис
 
75'
Замора Джон
Кёлерт Матс
 
78'
 
Дарфалу Усама
Броя Армандо
78'
 
Вруг Патрик
Икома Луис
85'
1:3
Вруг Патрик
(Бёйтинк Томас)
90'
 
Базур Рихедли

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 3 0.43
2. Ндайишимий Майк 1 0.14
3. Саглам Геркем 1 0.14
4. Нуннели Че 1 0.14
5. Замора Джон 1 0.14
6. Хольмен Себастьян 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 4 0.57
2. Икома Луис 3 0.43
3. Дарфалу Усама 2 0.29
4. Таннан Уссама 2 0.29
5. Расмуссен Якоб 1 0.14
6. Базур Рихедли 1 0.14
7. Вруг Патрик 1 0.14
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Тронстад Сондре 0 0
11. Бёйтинк Томас 0 0
12. Даса Элазар 0 0
13. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Питерс Йорденс 2 0
2. Нелом Микел 2 0
3. Хольмен Себастьян 2 0
4. Саглам Геркем 2 0
5. Льонч Поль 1 0
6. Овюсу Лерой 1 0
7. Павлидис Вангелис 1 0
8. Кёлерт Матс 1 0
9. Ндайишимий Майк 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Брюнс Томас 2 0
3. Гайек Томаш 2 0
4. Бёйтинк Томас 2 0
5. Расмуссен Якоб 1 0
6. Базур Рихедли 1 0
7. Беро Матуш 1 0
8. Виттек Максимилиан 1 0
9. Тронстад Сондре 1 0
10. Туре Идрисса 1 0
11. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 28.57% (2) 14.29% (1) 0 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 Витесс 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II
Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II
Витесс Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Витесс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 2:2 Витесс Эредивизие
Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Премьер-лига Витесс 2:2 Виллем II Премьер-лига Виллем II 4:0 Витесс Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Фейеноорд Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
8. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. ПЕК Зволле Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
10. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
11. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хераклес Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
14. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 10 - 24 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Спарта Роттердам Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 20.00 4.80 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 5.10 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.66 2.45
  35.38 5.52 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 10.50 1.03 4.40 1.18 3.30 1.31 3.50 1.27 1.93 1.87 1.70 2.15 1.95 1.80 1.21 4.10 1.13 5.00 1.04 8.20 1.01 12.60
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.38 1.32 2.13 1.79 1.64 2.26 1.44 2.69 1.18 4.40 1.14 5.00 1.04 8.10
4.80 1.20 2.58 1.54 3.36 1.35 2.32 1.65 2.88 1.44 2.41 1.61 1.93 1.95 1.59 2.43 1.84 2.04 1.53 2.61 1.22 4.55 1.12 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.08 1.74 1.45 2.62 1.17 5.00 1.04 9.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.19 4.95 1.13 6.20
2.03 1.85 1.67 2.29 1.31 3.63 1.70 2.23 1.25 4.17 1.13 6.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.80
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.39 3.00 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Виллем II 1:3 Витесс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный