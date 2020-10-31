Виллем II
1:3
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
Витесс
6' Желтая карточкаОвюсу Лерой
20' Желтая карточкаТуре Идрисса
1:0
25' ГолНуннели Че
1:1
57' ГолИкома Луис
62' Желтая карточкаПитерс Йорденс
1:2
63' ГолБроя Армандо
71' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
1:3
85' ГолВруг Патрик
90' Желтая карточкаБазур Рихедли
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
22
Пасвер
Ремко
40
Уйсман
Дан
27
Туре
Идрисса
11
Броя
Армандо
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
6'
20'
25'
1:0
57'
1:1
62'
63'
1:2
85'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|3
|0.43
|2.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.14
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0.14
|4.
|Нуннели Че
|1
|0.14
|5.
|Замора Джон
|1
|0.14
|6.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|4
|0.57
|2.
|Икома Луис
|3
|0.43
|3.
|Дарфалу Усама
|2
|0.29
|4.
|Таннан Уссама
|2
|0.29
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.14
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.14
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.14
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|11.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|12.
|Даса Элазар
|0
|0
|13.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|2.
|Нелом Микел
|2
|0
|3.
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|4.
|Саглам Геркем
|2
|0
|5.
|Льонч Поль
|1
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|8.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|9.
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Брюнс Томас
|2
|0
|3.
|Гайек Томаш
|2
|0
|4.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0
|7.
|Беро Матуш
|1
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|9.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|10.
|Туре Идрисса
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|Витесс
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II
Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II
Витесс Последние 20 матчей: +10 =7 -3Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Витесс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Премьер-лига Витесс 2:2 Виллем II Премьер-лига Виллем II 4:0 Витесс Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|8.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 24
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.50
|1.05
|10.50
|1.03
|4.40
|1.18
|—
|—
|3.30
|1.31
|—
|—
|3.50
|1.27
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.13
|5.00
|1.04
|8.20
|1.01
|12.60
|
|10.75
|1.01
|10.00
|1.02
|3.98
|1.23
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.44
|2.69
|—
|—
|1.18
|4.40
|1.14
|5.00
|1.04
|8.10
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.80
|1.20
|2.58
|1.54
|3.36
|1.35
|2.32
|1.65
|2.88
|1.44
|2.41
|1.61
|1.93
|1.95
|1.59
|2.43
|1.84
|2.04
|1.53
|2.61
|1.22
|4.55
|1.12
|6.71
|—
|—
|—
|—