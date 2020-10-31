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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Уэска
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Рамос
Серхио
12
Марсело
Виера
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
16
Луизинью
Коррейя
24
Гарсия
Борха
I
5
Москера
Педро
26
Нвакали
Келечи
10
Гомес
Серхио
9
Мир
Рафа
15
Онтиверос
Хавьер
Реал Мадрид
4-3-3
Уэска
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальверде Федерико 2 0.33
2. Винисиус Жуниор 2 0.33
3. Рамос Серхио 2 (2) 0.33
4. Бензема Карим 1 0.17
5. Модрич Лука 1 0.17
6. Родриго 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 2 0.29
2. Сиовас Димитрис 1 0.14
3. Рамирес Сандро 1 0.14
4. Маффео Пабло 1 0.14
5. Карлос Хуан Реал 0 0
6. Феррейро Давид 0 0
7. Галан Хави 0 0
8. Онтиверос Хавьер 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Рамос Серхио 1 0
4. Модрич Лука 1 0
5. Марсело Виера 1 0
6. Начо Игнасио 1 0
7. Менди Ферлан 1 0
8. Милитао Эдер 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Пулидо Хорхе 2 0
2. Галан Хави 2 0
3. Сиовас Димитрис 1 0
4. Москера Педро 1 0
5. Инсуа Пабло 1 0
6. Феррейро Давид 1 0
7. Маффео Пабло 1 0
8. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25% (2) 12.5% (1) 0 0 25% (2) 37.5% (3)
 Уэска 0 0 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис
Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Уэска Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М
Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид 3:2 Уэска Примера Уэска 0:1 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
3. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
5. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
6. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • До матча
  • Здравствуйте! Рад приветствовать всех любителей футбола! Совсем скоро мы начнем наблюдать за встречей 8-го тура Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Уэской". Начало - в 16:00 по московскому времени. Матч комментирует Сергей Прокофьев.
Прогнозы 150
Реал Мадрид 98% (147)
X 2% (3)
Уэска 0% (0)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Уэска
1.44
5.20
8.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.38 5.20 8.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.60 7.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.90 6.85
  1.42 5.04 8.11

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 4.40 1.23 3.65 1.29 2.31 1.66 2.06 1.82 1.81 2.07 1.48 2.60 1.25 3.90 1.18 4.40 1.07 7.70 1.06 8.20
15.50 1.02 14.25 1.02 4.70 1.20 3.72 1.28 2.36 1.66 1.80 2.03 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.07 8.60
4.64 1.22 2.83 1.48 2.37 1.65 2.10 1.83 1.81 2.10 1.62 2.42 1.50 2.72 1.18 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.23 1.68 1.52 2.60 1.19 5.10
3.68 1.28 2.45 1.55 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.42 1.36 2.98 1.44 2.34 1.66 1.80 2.14 1.55 2.59 1.38 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.94 1.81 1.45 2.70
4.75 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 2.00
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Реал Мадрид - Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Уэска

Исход игры
Реал Мадрид
98% (147)
Ничья
2% (3)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
20.95% (31)
Нет
79.05% (117)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
52.7% (79)
3:0 Реал Мадрид
18.7% (28)
3:1 Реал Мадрид
9.3% (14)
2:1 Реал Мадрид
8.7% (13)
1:0 Реал Мадрид
3.3% (5)
4:0 Реал Мадрид
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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