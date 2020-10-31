Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Уэска
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
14
Пулидо
Хорхе
10
Гомес
Серхио
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
25 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальверде Федерико
|2
|0.33
|2.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.33
|3.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.33
|4.
|Бензема Карим
|1
|0.17
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.17
|6.
|Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|2
|0.29
|2.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.14
|3.
|Рамирес Сандро
|1
|0.14
|4.
|Маффео Пабло
|1
|0.14
|5.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|6.
|Феррейро Давид
|0
|0
|7.
|Галан Хави
|0
|0
|8.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|1
|0
|4.
|Модрич Лука
|1
|0
|5.
|Марсело Виера
|1
|0
|6.
|Начо Игнасио
|1
|0
|7.
|Менди Ферлан
|1
|0
|8.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|2.
|Галан Хави
|2
|0
|3.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|4.
|Москера Педро
|1
|0
|5.
|Инсуа Пабло
|1
|0
|6.
|Феррейро Давид
|1
|0
|7.
|Маффео Пабло
|1
|0
|8.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|Уэска
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис
Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Уэска Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М
Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|2.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 10
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.40
|1.23
|3.65
|1.29
|—
|—
|2.31
|1.66
|2.06
|1.82
|1.81
|2.07
|—
|—
|1.48
|2.60
|1.25
|3.90
|1.18
|4.40
|1.07
|7.70
|1.06
|8.20
|
|15.50
|1.02
|14.25
|1.02
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.36
|1.66
|—
|—
|1.80
|2.03
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.07
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.64
|1.22
|—
|—
|2.83
|1.48
|2.37
|1.65
|2.10
|1.83
|1.81
|2.10
|1.62
|2.42
|1.50
|2.72
|—
|—
|1.18
|5.33
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Уэска
Исход игры
Реал Мадрид
98% (147)
Ничья
2% (3)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
20.95% (31)
Нет
79.05% (117)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
52.7% (79)
3:0 Реал Мадрид
18.7% (28)
3:1 Реал Мадрид
9.3% (14)
2:1 Реал Мадрид
8.7% (13)
1:0 Реал Мадрид
3.3% (5)
4:0 Реал Мадрид
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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