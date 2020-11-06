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Хуниор
0:0
Конец матча
Пласа Колония
0'
19' Желтая карточка
Agustin Miranda
30' Желтая карточка
Leonardo Pico
45' Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz
59' Желтая карточка
Факундо Пирис
66' Желтая карточка
Mario Risso
66' Желтая карточка
Marlon Javier Piedrahita Londono
90'+5
1
Виера
Себастьян
20
Marlon
Javier
Piedrahita
Londono
24
Daniel
Rosero
16
Caceres
German
Mera
17
Фуэнтес
Габриэль
6
James
Sanchez
14
Leonardo
Pico
10
Luis
Gonzalez
I
29
Гутьеррес
Теофило
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
37
Santiago
Mele
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
23
Mario
Risso
13
Federico
perez
14
Facundo
Kidd
22
Leonai
15
Факундо
Пирис
30
Yvo
Calleros
20
Ezequias
Redin
25
Leandro
Suhr
10
Agustin
Miranda
Хуниор
Пласа Колония

Бомбардиры внутри турнира

Хуниор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутьеррес Теофило 1 0.5
Пласа Колония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Waller 2 0.5
2. Ramiro Quintana 1 0.25

Карточки

Хуниор
# Игрок      
1. Marlon Javier Piedrahita Londono 1 0
2. Leonardo Pico 1 0
3. Фуэнтес Габриэль 1 0
Пласа Колония
# Игрок      
1. Ramiro Quintana 1 1
2. Mario Risso 2 0
3. Haibrany Ruiz Diaz 2 0
4. Факундо Пирис 1 0
5. Juan Mascia 1 0
6. Nicolas Dibble 1 0
7. Matias Caseras 1 0
8. Facundo Waller 1 0
9. Facundo Kidd 1 0
10. Agustin Miranda 1 0
11. Leandro Suhr 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хуниор 0 0 0 0 0 100% (1)
 Пласа Колония 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хуниор Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кукута Депортиво 1:4 Хуниор Пласа Колония 0:1 Хуниор Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор
Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто Патриотас 0:0 Хуниор Хуниор 0:2 Барселона Гуаякиль Энвигадо 1:0 Хуниор Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле Хуниор 2:1 Агилас Дорадас Барселона Гуаякиль 1:2 Хуниор Америка де Кали 0:2 Хуниор Хуниор 1:2 Америка де Кали Индепендьенте дель Валле 3:0 Хуниор Атлетико Букараманга 1:1 Хуниор Хуниор 1:2 Фламенго Хуниор 3:2 Чьяпас
Пласа Колония Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Пласа Колония 0:1 Хуниор Атлетико Прогресо 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 0:3 Серро Ларго Пласа Колония 1:1 Атлетико Торке
River Plate1 1:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:3 Penarol1 Монтевидео Уондерерс 1:2 Пласа Колония Пласа Колония 1:3 Серро Ларго Рентистас 2:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:2 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 0:0 Насьональ Монтевидео Данубио 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 2:0 Дефенсор Спортинг Серро 1:0 Пласа Колония Пласа Колония 1:1 Феникс Пласа Колония 3:0 Самора Атлетико Прогресо 2:2 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пласа Колония Самора 1:0 Пласа Колония

Последние игры между собой

Хуниор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пласа Колония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пласа Колония 0:1 Хуниор Копа Судамерикана
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Haibrany Ruiz Diaz получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Leonardo Pico получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Agustin Miranda получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 2.50 9.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 3.94 7.10

Самый высокий коэффициент на матч «Хуниор» – «Пласа Колония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хуниор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пласа Колония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хуниор» – «Пласа Колония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.15 1.35 6.40 1.10 1.47 2.55 2.15 1.68 1.82 2.02 1.12 5.80 1.31 3.30 1.22 4.00 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 14.00
6.75 1.09 2.86 1.40 2.13 1.68 1.64 2.31 1.29 3.46 1.22 4.10 1.07 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.50 2.50 1.66 2.20 1.05 8.50 1.07 7.20
2.63 1.45 1.68 2.11 1.33 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.18 1.62 1.52 2.44 1.19 4.30
3.20 1.32 2.21 1.62 1.52 2.43 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
12.50 1.01
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
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