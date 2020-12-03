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  2. Матчи
Индепендьенте
1:0
Конец матча
Феникс
0'
1:0
25' Гол
Ромеро Сильвио
45' Красная карточка
Fernando Souza
90'+5
13
Milton
Alvarez
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
14
Lucas
Gonzalez
22
Lucas
Daniel
Romero
19
Эрнандес
Пабло
II
27
Federico
Martinez3
18
Ромеро
Сильвио
9
Alan
Velasco
12
Де
Аморес
Гильермо
27
Angel
XXI
2
Fernando
Souza
6
Leo
Coelho
23
Adrian
Argacha
10
Bryan
Olivera
16
Camilo
Nunez
9
Ignacio
Pereira
19
Agustin
Canobbio
4
Kaique1
29
Nicolas
Machado
Индепендьенте
Феникс

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 4 (1) 0.67
2. Leandro Miguel Fernandez 1 0.17
3. Lucas Gonzalez 1 0.17
4. Alan Velasco 1 0.17
5. Federico Martinez3 1 0.17
Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Некекаур Лусиано 3 0.5
2. Maureen Franco 1 0.17
3. Ignacio Pallas 1 0.17
4. Nicolas Machado 1 0.17
5. Bruno Scorza 1 0.17
6. Bryan Olivera 1 (1) 0.17

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Санчес-Миньо Хуан 1 1
2. Lucas Daniel Romero 2 0
3. Ромеро Сильвио 1 0
4. Эрнандес Пабло II 1 0
5. Alexander Barboza 1 0
6. Lucas Rodriguez I 1 0
7. Бустос Фабрисио 1 0
Феникс
# Игрок      
1. Adrian Argacha 3 0
2. Angel XXI 2 0
3. Bryan Olivera 2 0
4. Ignacio Pereira 2 0
5. Nicolas Fernandez3 0 1
6. Fernando Souza 0 1
7. Maureen Franco 1 0
8. Некекаур Лусиано 1 0
9. Ignacio Pallas 1 0
10. Agustin Canobbio 1 0
11. Manuel Ugarte 1 0
12. Kaique1 1 0
13. Jorge Trinidad 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 0 0
 Феникс 0 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Колон 1:2 Индепендьенте Феникс 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте
Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза
Феникс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Феникс 1:1 Депортиво Мальдонадо Феникс 1:4 Индепендьенте Дефенсор Спортинг 0:1 Феникс Феникс 1:0 Penarol1
Данубио 1:0 Феникс Уачипато 1:1 Феникс Феникс 3:1 Уачипато Феникс 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:0 Феникс Феникс 0:0 Penarol1 Монтевидео Уондерерс 1:2 Феникс Серро Ларго 0:0 Феникс Рентистас 1:1 Феникс Феникс 1:0 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:0 Феникс Феникс 1:2 Насьональ Монтевидео Данубио 2:0 Феникс Феникс 5:0 Дефенсор Спортинг Серро 2:2 Феникс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Феникс

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Феникс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Феникс 1:4 Индепендьенте Копа Судамерикана
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    УДАЛЕНИЕ! - Fernando Souza увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Kaique уходит с поля. Carlos Fernandez выходит вместо него
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 8.25 100.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.80 1.03 1.57 2.35 2.85 1.33 1.55 2.40 1.87 1.93 1.64 2.25 1.14 5.30 1.16 4.80 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.40 2.15 1.70 1.40 2.80 1.13 4.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Индепендьенте 1:0 Феникс онлайн

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