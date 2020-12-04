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Унион Ла-Калера
2:1
Итог после пенальти
Хуниор
0'
0:1
1' Гол
Борха Мигель
14' Желтая карточка
Сеймур Фелипе
38' Желтая карточка
Juan Leiva
1:1
45' Гол
Fernando Cordero
2:1
60' Гол
Juan Leiva
72' Желтая карточка
Виера Себастьян
81' Желтая карточка
Erick Wiemberg
85' Красная карточка
Гутьеррес Теофило
90' Красная карточка
Larry Vasquez
2:1
121' Не забитый пенальти
Стефанелли Николас
2:2
121' Пенальти
Борха Мигель
3:2
121' Пенальти
Fernando Cordero
3:3
121' Пенальти
Sherman Cardenas
3:3
121' Не забитый пенальти
Andres Vilches
3:4
121' Пенальти
Кармело Валенсия
4:4
121' Пенальти
Родригес Томас
4:5
121' Пенальти
Фуэнтес Габриэль
2:4
Пен' Пенальти
1
Alexis
Arias
I
2
Santiago
Garcia1
17
Cristian
Vilches
33
Erick
Wiemberg
6
Андия
Йонатан
14
Сеймур
Фелипе
11
Juan
Leiva
4
Fernando
Cordero
10
Родригес
Томас
8
Кастеллани
Гонсало
9
Andres
Vilches
1
Виера
Себастьян
20
Marlon
Javier
Piedrahita
Londono
24
Daniel
Rosero
16
Caceres
German
Mera
17
Фуэнтес
Габриэль
14
Leonardo
Pico
6
James
Sanchez
28
Edwin
Cetre
29
Гутьеррес
Теофило
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
Унион Ла-Калера
Хуниор

Бомбардиры внутри турнира

Унион Ла-Калера
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Fernando Cordero 1 0.17
2. Кастеллани Гонсало 1 0.17
3. Andres Vilches 1 0.17
4. Родригес Томас 1 0.17
5. Juan Leiva 1 0.17
Хуниор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борха Мигель 2 0.5
2. Гутьеррес Теофило 1 0.25
3. Edwin Cetre 1 0.25

Карточки

Унион Ла-Калера
# Игрок      
1. Родригес Томас 2 1
2. Juan Leiva 3 0
3. Кастеллани Гонсало 2 0
4. Сеймур Фелипе 2 0
5. Esteban Valencia 2 0
6. Fernando Cordero 1 0
7. Jeisson Vargas 1 0
8. Alexis Arias I 1 0
9. Андия Йонатан 1 0
10. Erick Wiemberg 1 0
Хуниор
# Игрок      
1. Фуэнтес Габриэль 2 0
2. Гутьеррес Теофило 0 1
3. Larry Vasquez 0 1
4. Виера Себастьян 1 0
5. Marlon Javier Piedrahita Londono 1 0
6. Борха Мигель 1 0
7. Leonardo Pico 1 0
8. Edwin Cetre 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Ла-Калера 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0
 Хуниор 25% (1) 0 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хуниор 2:1 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Универсидад де Чили Унион Эспаньола 3:2 Унион Ла-Калера
Депортес Толима 1:1 Унион Ла-Калера Антофагаста 3:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Депортес Толима Унион Ла-Калера 3:0 Уачипато Сантьяго Уондерерс 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Палестино Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно Депортес Икике 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло Универсидад де Консепсьон 2:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:2 Кобресал Курико Юнидо 0:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Унион Ла-Калера 1:1 Универсидад Католика Чили Эвертон Кильота 0:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе
Хуниор Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Депортес Толима 0:1 Хуниор Хуниор 2:1 Унион Ла-Калера Хуниор 1:0 Депортес Толима Энвигадо 3:3 Хуниор
Хуниор 3:0 Бояка Чико Чьяпас 2:2 Хуниор Хуниор 2:1 Альянса Петролера Хуниор 0:0 Пласа Колония Кукута Депортиво 1:4 Хуниор Пласа Колония 0:1 Хуниор Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто Патриотас 0:0 Хуниор Хуниор 0:2 Барселона Гуаякиль Энвигадо 1:0 Хуниор Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле

Последние игры между собой

Унион Ла-Калера: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хуниор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хуниор 2:1 Унион Ла-Калера Копа Судамерикана
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Фернандо Кордеро бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Juan Leiva получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Сеймур Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 6.20 54.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 7.77 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.28 2.81

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Ла-Калера» – «Хуниор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Ла-Калера» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хуниор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Ла-Калера» – «Хуниор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 6.80 1.10 3.90 1.25 2.65 1.47 2.00 1.81 2.55 1.50 1.66 2.20 1.42 2.85 1.05 9.50 1.14 8.80 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 21.00
10.00 0.00 7.20 1.05 3.02 1.33 2.33 1.56 1.76 2.11 1.39 2.85 1.26 3.48 1.08 6.10 1.06 6.80 1.01 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 2.03 1.15 5.30 1.33 3.25 1.17 4.90
2.77 1.44 1.82 1.92 1.38 2.90 1.10 6.15 1.07 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.53 2.50 1.20 4.00
3.40 1.29 2.36 1.55 1.55 2.36 1.20 4.25 1.12 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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