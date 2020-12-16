Кортрейк
2:1
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Стандард
1:0
2' ГолДевале Жиль
2:0
39' ГолМакаренко Евгений
43' Желтая карточкаДерейк Тимоти
55' Желтая карточкаОканси Эрик
2:1
76' ГолЛестьенн Максим
79' Желтая карточкаЖанс Лоран
90' Желтая карточкаЛепуан Кристоф
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
27
Жанс
Лоран
19
Амалла
Селим
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Деман МаксимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жанс ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
Ход матча
2'
1:0
39'
43'
55'
76'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.47
|2.
|Девале Жиль
|3
|0.18
|3.
|Селемани Фаиз
|2
|0.12
|4.
|Макаренко Евгений
|2
|0.12
|5.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.12
|6.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.12
|7.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.06
|8.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.06
|9.
|Оканси Эрик
|1
|0.06
|10.
|Моффи Теремас
|1
|0.06
|11.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|12.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|3
|0.18
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.12
|3.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.12
|4.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.12
|5.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.12
|6.
|Уларе Обби
|2
|0.12
|7.
|Раскин Николас
|1
|0.06
|8.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.06
|9.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.06
|10.
|Лайфис Константинос
|1
|0.06
|11.
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|12.
|Бодар Арно
|1
|0.06
|13.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.06
|14.
|Мулека Джексон
|1
|0.06
|15.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|16.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|17.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|3.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|4.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|5.
|Лепуан Кристоф
|2
|0
|6.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|7.
|Голубович Петар
|2
|0
|8.
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|9.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|10.
|Оканси Эрик
|2
|0
|11.
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|12.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|13.
|Ружо Лукас
|1
|0
|14.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|15.
|Стоянович Йован
|1
|0
|16.
|Якубех Адам
|1
|0
|17.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|3
|1
|2.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Уларе Обби
|3
|0
|7.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|8.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|9.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|10.
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|11.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|12.
|Жанс Лоран
|1
|0
|13.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|14.
|Войвода Мергим
|1
|0
|15.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|16.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|Стандард
|4.76% (1)
|0
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|47.62% (10)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк
Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк
Стандард Последние 20 матчей: +7 =7 -6Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард
Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Стандард: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Стандард 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Стандард Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Стандард 0:3 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:3 Стандард Лига Про Кортрейк 1:0 Стандард Лига Про Стандард 1:1 Кортрейк Лига Про Стандард 2:0 Кортрейк Кубок Стандард 1:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Стандард Лига Про Стандард 4:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 3:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Стандард Лига Жюпиле Кортрейк 1:5 Стандард Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 11
|33
|2.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 27
|29
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 21
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|8.
|Стандард
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 18
|25
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 25
|23
|10.
|Гент
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|27 - 26
|22
|11.
|Остенде
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|13.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 30
|18
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 35
|18
|16.
|Мехелен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|24 - 31
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|5.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 5
|17
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|10.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|13.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров