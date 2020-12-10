Байя
2:3
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0:1
4' ГолBraian Romero
0:2
26' ПенальтиBraian Romero
32' Желтая карточкаBraian Romero
1:2
40' ПенальтиGilberto IV
1:2
45' Не забитый пенальтиGilberto IV
50' Желтая карточкаFernando Edson
58' Желтая карточкаJuninho Capixaba
1:3
68' ГолЗидан Энцо
2:3
80' ГолMatheus Bahia
90' Желтая карточкаFranco Paredes
44
Anderson
IV
27
Ramon1
11
Росси
10
Daniel
XII
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
20
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Anderson IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ramon1Полузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
10 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
16 Ronaldo VI
-
-
-
-
37 Fessin
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Enzo Coacci
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
4'
0:1
26'
0:2
32'
40'
1:2
45'
1:2
50'
58'
67'
68'
1:3
80'
2:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|6 (3)
|0.86
|2.
|Jose Elber
|2
|0.29
|3.
|Fessin
|2
|0.29
|4.
|Gregore
|2
|0.29
|5.
|Matheus Bahia
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|5 (1)
|1
|2.
|Gabriel Hachen
|1
|0.2
|3.
|Зидан Энцо
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|3
|0
|2.
|Daniel XII
|2
|0
|3.
|Juninho Capixaba
|2
|0
|4.
|Ramon1
|2
|0
|5.
|Nino Paraiba
|1
|0
|6.
|Артур IV
|1
|0
|7.
|Ronaldo VI
|1
|0
|8.
|Fernando Edson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Braian Romero
|3
|0
|2.
|Franco Paredes
|2
|0
|3.
|Ciro Rius
|1
|0
|4.
|Gabriel Hachen
|1
|0
|5.
|Nelson Acevedo
|1
|0
|6.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|7.
|Raul Loaiza
|1
|0
|8.
|Adonis Frias
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|53.85% (7)
|7.69% (1)
|0
|15.38% (2)
|Дефенса и Хустисия
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе
Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама
Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия
Победитель
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