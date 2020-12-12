Велес Сарсфилд
2:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
32' Желтая карточкаPablo Galdames II
56' Желтая карточкаJuan Martin Lucero
64' Желтая карточкаMiguel Brizuela
77' Желтая карточкаEmiliano Amor
0:1
80' ГолTiago Banega
1:1
88' ГолCristian Alberto Tarragona
2:1
90' ГолДженсон Лукас
27
Tiago
Banega
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
-
20 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Tiago BanegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Гомес АнгелНападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
34 Luca Andrada
-
-
-
43 Lucas Nunez
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
64'
77'
80'
88'
90'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =3 -6Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго
Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд Примера Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 4:2 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура