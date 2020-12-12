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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Copa Sudamericana Playoff: Группа B
Велес Сарсфилд
2:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
32' Желтая карточка
Pablo Galdames II
56' Желтая карточка
Juan Martin Lucero
64' Желтая карточка
Miguel Brizuela
77' Желтая карточка
Emiliano Amor
0:1
80' Гол
Tiago Banega
1:1
88' Гол
Cristian Alberto Tarragona
2:1
90' Гол
Дженсон Лукас
90'+6
22
Домингес
Александр
4
Hernan
De
La
Fuente
2
Emiliano
Amor
34
Damian
Fernandez
28
Miguel
Brizuela
15
Agustin
Mulet
27
Pablo
Galdames
II
23
Agustin
Bouzat
14
Luca
Orellano
19
Juan
Martin
Lucero
7
Адриан
Рикардо
31
Ибанес
Матиас
4
Пильюд
Иван
32
Elias
Machuca
2
Juan
Caceres
12
Fernando
Prado
18
Солари
Аугусто
27
Tiago
Banega
17
Гарре
Бенжамин
26
Carlos
Alcaraz
20
Цвитанич
Дарио
29
Nicolas
Reniero
Велес Сарсфилд
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-3-1-2

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго
Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Суперлига Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:3 Расинг Авельянеда Примера
Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд Примера Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 4:2 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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