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Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
13' Желтая карточка
Мельгарехо Лоренсо
23' Желтая карточка
Вилья Себастьян
1:0
60' Гол
Мельгарехо Лоренсо
80' Желтая карточка
Лопес Лисандро II
81' Желтая карточка
Хара Леонардо
89' Желтая карточка
Nery Dominguez
90' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
90'+5
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 3 0.33
2. Мельгарехо Лоренсо 2 0.22
3. Hector Fertoli 2 (1) 0.22
4. Сигали Леонардо 1 0.11
5. Matias Rojas II 1 0.11
6. Сарачо Федерико 1 0.11
7. Гарре Бенжамин 1 0.11
8. Tiago Banega 1 0.11
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сальвио Эдуардо 5 0.56
2. Тевес Карлос 3 0.33
3. Абила Рамон 1 0.11
4. Лопес Лисандро II 1 0.11
5. Emanuel Reynoso2 1 0.11

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Солари Аугусто 1 1
2. Сигали Леонардо 2 0
3. Мена Эухенио 2 0
4. Nicolas Reniero 2 0
5. Fabricio Dominguez 2 0
6. Мельгарехо Лоренсо 1 0
7. Nery Dominguez 1 0
8. Tiago Banega 1 0
9. Carlos Alcaraz 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кампусано Хорман 3 0
2. Фабра Франк 2 0
3. Agustin Obando 0 1
4. Тевес Карлос 1 0
5. Хара Леонардо 1 0
6. Самбрано Очандарте 1 0
7. Сальвио Эдуардо 1 0
8. Мас Эмануэль 1 0
9. Лопес Лисандро II 1 0
10. Сольдано Франко 1 0
11. Вилья Себастьян 1 0
12. Nicolas Capaldo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 8.33% (1) 8.33% (1) 0 25% (3) 16.67% (2) 41.67% (5)
 Бока Хуниорс 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе
Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Суперлига Бока Хуниорс 4:2 Расинг Авельянеда Примера
Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:4 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:1 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 4:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 2:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 0:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Примера А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Мельгарехо Лоренсо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 12.00 115.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.25 1.97
  1.30 4.26 21.48

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
2.85 1.42 5.00 1.15 1.07 8.40 2.15 1.70 1.83 1.97 1.70 2.15 1.12 6.10 1.20 4.30 1.01 15.00 1.04 9.60 1.03 13.00 0.00 18.00 0.00 25.00
6.75 1.11 5.20 1.17 2.44 1.57 1.85 1.97 1.50 2.77 1.21 4.55 1.16 5.50 1.04 11.25 1.04 11.75 1.00 20.00
2.58 1.53 2.14 1.74 1.70 2.21 1.47 2.77 1.61 2.37 1.36 3.21 1.28 3.75 1.52 2.60 1.40 3.00 1.17 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 1.51 2.55 1.05 9.50 1.04 8.90 1.03 12.00
2.34 1.60 1.53 2.50 1.28 3.68 1.05 9.50 1.04 11.00
1.29 3.61 1.15 5.45 1.30 3.54 1.21 4.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.79 1.44 2.70 1.13 5.40
2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 5.90 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
7.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс онлайн

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