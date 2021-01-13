Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Икарди! Классная подача от Ди Марии на Икарди, который головой с близкой дистанции пробил по воротам, каким-то чудом выручил свою команду Манданда, но на подборе оказался сам же Мауро и со второй попытки отправил мяч в сетку.

Пообщался главный арбитр с видеоассистентом на момент положения "вне игры" у Икарди, всё было чисто, гол засчитан.

Товен красиво разобрался с двумя соперниками, сыграл на Пайе, которому не позволил пробить с линии штрафной площади Курзава.

Пауза в игре, оказывают помощь Пайе, а Почеттино тем временем общается со своей командой, активно что-то подсказывает своим подопечным аргентинец.

На ровном месте потеряли мяч в центре поля парижане, это Мбаппе неудачно сыграл. Далеко не самый лучший матч проводит француз.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

39' Ди Мария с углового выполнил подачу в центр штрафной площади "Марселя", выбивает оттуда мяч вернувшийся в оборону Товен.

38' Ди Мария получил мяч на свободном пространстве, сыграл на левый фланг на Мбаппе, а француз навесил в штрафную, никого из партнёров там не оказалось.

37' Товен разобрался с Кюзравой на правом фланге, навесил во вратарскую "ПСЖ", выиграл там верховую борьбу Пайе, но головой пробил выше створа.

36' Пайе сохранил мяч на правом фланге в борьбе с двумя соперниками, не самая простая ситуация была для француза.

35' Флоренци на правом фланге обыграл Нагатомо, а затем выполнил подачу в штрафную, нарушает там правила в атаке Мбаппе.

34' Курзава уже в третий раз скидывает мяч из-за боковой линии, раз за разом выбивает сферу обратно в аут Сакаи.

33' Интересно посмотреть статистику по количеству единоборств в первом тайме. Визуально возникает ощущение, что все 33 минуты команды боролись за мяч в центре поля.

32' А вот теперь здорово сыграл в подкате Паредес, не пустив Товена в прорыв по правому флангу, а могло получиться опасно.

31' А теперь уже Гуйе в центре поля влетел в Верратти, просто смял миниатюрного полузащитника "ПСЖ" футболист гостей.

30' Красиво вышли из-под прессинга соперника футболисты "Марселя", вынужден был нарушать правила на Товене Паредес.

29' Маркиньос выполнил длинную передачу на Мбаппе, который выскочил на рандеву с голкипером и без проблем его переиграл, но вновь фиксирует офсайд у француза арбитр.

28' Радоньич что-то невнятное выдумал, решил он пойти в обводку на своей половине поля, в результате чего мяч был потерян.

27' Мбаппе собрал вокруг себя троих соперников на левом фланге, попытался выбраться из этой ситуации, но упустил мяч за лицевую линию.

26' И ещё одна жёлтая карточка для хозяев. Это Нагатомо наступил на ногу Ди Марии, тем самым сорвав контратаку соперника.

25' Отодвинули игру от своих ворот футболисты "Марселя", в центре поля проходит борьба, на руку это аутсайдеру сегодняшнего матча.

24' Ди Мария решился на удар по воротам метров с сорока, получилось неопасно, мяч пролетел сильно выше створа.

23' Тяжеловато даются последние минуты гостям, много им приходится обороняться, хотя вряд ли они ожидали другого.

22' Паредес выполнил проникающую передачу в чужую штрафную на Мбаппе, а тот покатил мяч на Икарди, который не промахнулся по пустым воротам, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у француза.

21' Отметим, что все возможные трофеи во Франции выиграл в прошлом сезоне "ПСЖ", так что фаворит матча очевиден.

20' Выросли скорости в последние минуты встречи, уже и "Марсель" организовал свою быструю атаку, но пока без опасного момента.

19' То Товен, то Ронжье получили мяч в штрафной площади "ПСЖ", но до удара дело довести так и не удалось, отбились "парижане".

18' Очень опасно было! Ди Мария выполнил подачу со стандарт на Икарди, который с близкой дистанции головой пробил левее створа.

17' Первая жёлтая карточка в матче. Это Радоньич на левом фланге обороны грубовато сыграл в подкате против Флоренци.

15' Курзава грубо сыграл против Паредеса в центре поля, устным предупреждением ограничивается арбитр, эмоционально он объясняет что-то полузащитнику "Марселя".

14' Начинают свою позиционную атаку футболисты "Марселя" после прекрасного отбора в исполнении Гуйе в районе центрального круга.

13' Ди Мария заметил подключение Курзавы по левому флангу, но передача аргентинца оказалась неточной, а момент был простой.

12' Гуйе опасно сыграл в центре поля, высоко поднял ногу полузащитник "Марселя", за такое могут и желтую показать.

11' Радоньич подключился к атаке по левому флангу и прострелил низом в штрафную хозяев, но никого из партнёров там не оказалось.

10' И не даёт "Марсель" спокойно выйти сопернику со своей половины поля, в высокий прессинг большими силами устремились гости.

9' Угловой заработали гости. Быстро разыгран был стандарт, в результате чего дошёл мяч до Камара, а тот пробил сильно выше створа.

8' Не могут пока найти пространство на чужой половине поля "парижане", вот и сейчас Паредес вынужден был играть назад на защитников.

7' Без ворот пока что играют команды, много борьбы в центре поля, никто не хочет отдавать инициативу, интересно, чем всё это закончится.

6' Ди Мария грубо сыграл на чужой половине поля, влетев в подкате в ногу Сакаи, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны аргентинца.

5' Перехватили "парижане" инициативу, перекатывают они мяч на чужой половине поля, но продвигаться вперёд пока не спешат.

4' Мбаппе пошёл на троих соперников на чужой половине поля, с двумя справился, а вот Альваро Гонсалеса француз обыграть не смог.

3' Ди Мария забросил мяч на Икарди, который оказался на газоне в штрафной площади "Марселя", арбитр показывает, что нужно подниматься.

2' Товен здорово ушел от соперника на правом фланге и мягко забросил мяч на дальнюю штангу ворот "ПСЖ", никого из партнёров там не оказалось.