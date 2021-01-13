ПСЖ
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Боллар-Делелис
Марсель
17' Желтая карточкаРадоньич Неманья
26' Желтая карточкаНагатомо Юто
1:0
39' ГолИкарди Мауро
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
10 НеймарНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
26'
39'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|2.
|Радоньич Неманья
|1
|0
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ
Марсель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс
Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Марсель: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ПСЖ 3:0 Марсель Кубок ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Марсель
Исход игры
ПСЖ
94.2% (145)
Ничья
5.2% (8)
Марсель
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (100)
Меньше
32.43% (48)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
40.9% (63)
2:0 ПСЖ
24% (37)
3:1 ПСЖ
14.3% (22)
1:0 ПСЖ
4.5% (7)
3:2 ПСЖ
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
4:1 ПСЖ
1.3% (2)
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