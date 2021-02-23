  1. Футбол
  2. Матчи
Атлетико М
0:0
Перерыв

Стадион:
Челси
0'
1' Желтая карточка
Маунт Мэйсон
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
10
Корреа
Анхель
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
11
Лемар
Тома
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
20
Хадсон-Одои
Каллум
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
18
Жиру
Оливье
Атлетико М
4-4-2
Челси
3-4-2-1

Ход матча

1'
 
Маунт Мэйсон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 3 0.43
2. Карраско Янник 1 0.14
3. Льоренте Маркос 1 0.14
4. Хименес Хосе 1 0.14
5. Эрмосо Марио 1 0.14
6. Корреа Анхель 0 0
7. Эррера Эктор 0 0
8. Лемар Тома 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 5 (1) 0.71
2. Вернер Тимо 3 (3) 0.43
3. Хадсон-Одои Каллум 2 0.29
4. Абрахам Тэмми 1 0.14
5. Зиеш Хаким 1 0.14
6. Пулишич Кристиан 1 0.14
7. Жоржиньо II 1 (1) 0.14
8. Хаверц Кай 0 0
9. Ковачич Матео 0 0
10. Канте Н'Голо 0 0
11. Маунт Мэйсон 0 0
12. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Лоди Ренан 2 0
3. Суарес Луис 1 0
4. Коке Хорхе 1 0
5. Эррера Эктор 1 0
6. Ньигес Сауль 1 0
7. Эрмосо Марио 1 0
8. Льоренте Маркос 1 0
9. Торрейра Лукас 1 0
Челси
# Игрок      
1. Маунт Мэйсон 3 0
2. Жоржиньо II 2 0
3. Ковачич Матео 2 0
4. Зиеш Хаким 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Канте Н'Голо 1 0
7. Чилуэлл Бен 1 0
8. Пулишич Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Челси 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта
Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Челси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Челси 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:2 Челси Лига чемпионов Челси 1:3 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Челси Лига чемпионов
Челси 1:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Атлетико М 2:2 Челси Лига чемпионов Челси 4:0 Атлетико М Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока оборона берёт верх над атакой. Изменится ли что-то во втором тайме? Увидим после перерыва, а пока отдыхаем.
  • Угловой
    45'
    Пока время есть, гости готовятся выполнить подачу с углового. Мэйсон Маунт подаёт - но вскорости слышим свисток, фол имел место.
  • Дополнительное время
    45'
    Феликс Брых добавляет к первой 45-минутке одну минуту.
  • 44'
    Обратились игроки "Челси" к арбитру, чтобы пересмотрел последний эпизод. Было подозрение на игру рукой в собственной штрафной площадке со стороны "матрасников". Выдержав паузу, Брых сообщил, что всё чисто.
  • 43'
    Кристенсен, Рюдигер, Кристенсен, снова Рюдигер. Давно не было перепасовок, гости решили наверстать упущенное. Что интересно, Коке навязывает прессинг, перемещаясь от одного защитника к другому - не устаёт. 

Бонус 5 000 руб.
от букмекера




Бонус 1 000 руб.
от букмекера



  • Опасный момент
    42'
    Контратака "Атлетико". Корреа устремляется к мячу в штрафную площадку, затем простреливает на ближнюю штангу на Суареса, но Луис не попадает по круглому.
  • 41'
    Маркос Алонсо подключается к атаке левым флангом, выполняет подачу в штрафную площадь, на которую откликается Маунт, играя в касание. Непонятно, что хотел сделать Мэйсон, но мяч прошёл гораздо выше цели. 
  • Опасный момент
    40'
    Облак - стена! Тимо Вернер убегает от Стефана Савича на левом крае штрафной площади, а затем выстреливает в ближний угол: Ян Облак отражает мяч руками не моргая. 
  • 39'
    Коке с мячом в центре, выполняет передачу немного левее, но никто из своих не откликнулся, будто их вообще не касается, что здесь происходит. 
  • 38'
    Жоржиньо забрасывает мяч на правый край штрафной площади на Хадсона-Одои, но Каллум к игровому снаряду не успевает. 
  • 37'
    Маркос Алонсо выбил мяч вперёд по левому флангу, но найти партнёров не сумел. Учитывая прессинг со стороны соперника, скорее всего защитник просто играл на отбой, нежели выполнял пас.
  • Фол, нарушение
    35'
    Сесар Аспиликуэта нарушает правила на Лемаре, срывая потенциальную контратаку. Испанцы требовали "горчичник" для защитника "Челси", но не в этот раз.
  • 34'
    Пространство для "матрасников", Тома Лемар берёт мяч, рвётся к штрафной площадке, а затем забрасывает на Суареса на правый край, но получается слишком сильно. 
  • 33'
    Луис Суарес оказался на газоне на правом фланге, но судья промолчал, так как игровой снаряд остался в ногах Маркоса Льоренте. Атака продолжалась, но недолго, Льоренте выполнил пас в аут, а хотел на Суареса, который замысел партнёра не прочитал.
  • 32'
    Застрял мяч на фланге, уже трижды успел побывать за боковой линией. В конце концов, ввели его в игру футболисты "Челси" и отправили в путешествие в штрафную площадку "Атлетико". 
  • 31'
    Длинную передачу вперёд выполняет Антонио Рюдигер, в верховую борьбу за мяч вступает Оливье Жиру, но дуэль проигрывает. 
  • 30'
    Жоржиньо с мячом перед чужой штрафной площадкой. Что сделает полузащитник "Челси"? Выполняет навес, но партнёров найти не удаётся, а вот Савич тут как тут. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Арбитр зафиксировал игру рукой со стороны Лемара, чем удивил француза. Тома долго доказывал, что рукой не играл, но Брых решение уже принял. Судя по повтору - игрок "Атлетико" прав. 
  • 28'
    Жоржиньо с мячом, играет в пас с Ковачичем, а затем следует потеря. Ещё бы, восемь игроков "Атлетико" за линией мяча.
  • 27'
    Оливье Жиру напоминает о себе, откликается на кросс с фланга и пробивает головой, но мяч до ворот не доходит, так как попадает в игрока "Атлетико".
  • 26'
    Количество передач нам показывают, соотношение таково: 92 на 204. Что касается владения мячом, то цифры следующие: 33 на 67.
  • 25'
    Маркос Алонсо долго высматривал партнёров в штрафной площадке, чтобы выполнить подачу. Но затем принял другое решение - пробил низом, однако прямо в руки Облаку. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Тома Лемар закрывает мяч корпусом, вынуждая Мэйсона Маунта нарушить правила. Казалось, отпустил мяч игрок "Атлетико", но успел коснуться его перед контактом с соперником. 
  • 23'
    Томас Тухель в кадре: пьёт водичку, а вместе с тем что-то говорит помощникам. Начало встречи, как и ожидалось, напряжённое. По-другому в играх с "Атлетико" не бывает, пойди попробуй вскрыть эшелонированную оборону. 
  • 22'
    Нервничает Маркос Алонсо, не понравилось защитнику "Челси", что никто из партнёров себя не предлагал, в итоге Корреа выбил мяч за боковую линию, аут для англичан. 
  • 21'
    Разыграли стандарт от углового флажка гости. Открылся Маунт, партнёр увидел и отдал, но Мэйсон поздно совершил рывок и к мячу не успел.
  • Угловой
    20'
    Мяч транзитом от Коке уходит за лицевую линию, "Челси" получает право на угловой удар. Мэйсон Маунт, а кто же ещё, готовится исполнить.
  • Фол, нарушение
    19'
    Сесар Аспиликуэта нарушил правила на правом фланге, а затем был вынужден выслушать устное предупреждение от арбитра. В следующий раз дело может закончиться желтой. 
  • Судья
    18'
    Тимо Вернер играет в стеночку с партнёром, входит в штрафную площадку и падает - Феликс Брых неумолим: пенальти нет!
  • 17'
    Ух, напряженные две минуты, а главное неожиданные. То мы наблюдали за безопасной перепасовкой, то резко два голевых шанса, по одному у каждой из команд.
  • Опасный момент
    16'
    Ответная атака лондонского клуба, практически такая же, только теперь немного не хватает Вернеру, чтобы добраться до игрового снаряда и отправить его в сетку.
  • Опасный момент
    15'
    ЛЕМАР!!! Первый реальный момент в нашем поединке. Суарес подхватывает мяч на правом фланге, входит в штрафную площадку и простреливает низом на дальнюю штангу, но Тома Лемар не замыкает, лишь касается мяча - не успевал.
  • 14'
    Как же классно играют в касание "матрасники", уже смогли дойти до чужой штрафной площади. Простреливает с правого фланга Льоренте, но первый на мяче Рюдигер.
  • 13'
    Усыпили англичане бдительность оппонента, а затем по воротам издали пробил Андреас Кристенсен - гораздо выше цели прошёл мяч.
  • 12'
    "Челси" продолжает увеличивать количество передач, катая мяч на чужой половине поля. "Атлетико" этому не препятствует. 
  • Угловой
    11'
    Исполнили корнер "матрасники", но довести дело до удара не получилось, правда аут удалось заработать, так что атака продолжается. 
  • Опасный момент
    10'
    Жоау Феликс входит в штрафную площадку с левого фланга, выполняет подачу в район дальней штанги, но там выше всех оказывается Маркос Алонсо, отправляющий мяч на корнер.
  • Фол, нарушение
    9'
    Феликс Брых фиксирует нарушение правил на правом фланге, Антонио Рюдигер сбивает Маркоса Льоренте.
  • Угловой
    8'
    Угловой удар с правого фланга исполнил английский клуб, но первые на мяче испанцы, от которых круглый отправляется за боковую линию.
  • 7'
    Маунт с мячом, затем Жоржиньо, а вот уже и Аспиликуэта решил поучаствовать в перепасовке. "Челси" держит мяч около чужой штрафной площади, пока без обострения. 
  • 6'
    Наступление "Челси" правым флангом завершается кроссом, но безадресным, Оливье Жиру до мяча добраться не сумел, выше чем нужно полетел круглый. 
  • 5'
    Что касается выражения "хозяева", то оно не соответствует действительности, лишь номинально. Напомню, что поединок проходит в Бухаресте, а не в Мадриде, причиной является запрет, связанный с коронавирусом. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Хозяева нарушили правила на своей половине поля, затем тем же отметились гости - пока обмен фолами у нас наблюдается. 
  • Опасный момент
    3'
    Ошибается вратарь "Челси" Менди, далеко отпускает мяч, затем стелется в подкате, но везёт, что он не цепляет набегавшего соперника, так бы был пенальти. 
  • Желтая карточка
    2'
    Первый визит "Атлетико" на чужую половину поля завершается заработанными штрафным ударом - Жоау Феликса сбили. И тут же желтая карточка, Маунт её получает - ничего себе начало. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Феликс Брых даёт свисток - поединок в Бухаресте на "Национальном стадионе" начинается!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 2.65 2.70
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.05 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.10 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 2.60 2.60

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.11 5.15 1.15 2.65 1.48 1.94 1.87 1.54 2.50 1.24 3.89 1.19 4.80 1.06 8.50 1.05 9.80 1.02 15.00 1.01 20.00
6.40 1.07 5.10 1.12 2.52 1.50 2.00 1.81 1.58 2.71 1.24 4.05 1.17 4.85 1.04 8.50 1.03 9.50
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 2.28 1.67 1.33 3.25 1.71 2.17 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50 1.04 8.39 1.03 9.02 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.32 1.56 1.55 2.39 1.27 3.50 1.05 8.60
2.36 1.59 1.56 2.43 1.29 3.60 1.07 8.80 1.05 10.25
1.35 3.15 1.03 12.00 1.15 5.30 1.08 7.20 1.04 8.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.15 1.33 2.07 1.69 1.47 2.55 1.11 6.00
3.04 1.38 2.03 1.79 1.44 2.79 1.15 5.45 1.11 6.70 1.02 14.00
3.15 1.35 2.04 1.77 1.45 2.65 1.14 4.94 1.10 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.73
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.20 1.21
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Челси онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Челси

Исход игры
Атлетико М
65.1% (121)
Ничья
25.8% (48)
Челси
9.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
53.18% (92)
Меньше
46.82% (81)
Обе команды забьют
Да
74.57% (129)
Нет
25.43% (44)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
37.6% (70)
1:1 Ничья
20.4% (38)
1:0 Атлетико М
12.4% (23)
2:0 Атлетико М
8.6% (16)
2:2 Ничья
4.3% (8)
1:2 Челси
4.3% (8)
1:3 Челси
1.6% (3)
0:1 Челси
1.1% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 