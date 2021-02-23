Кристенсен, Рюдигер, Кристенсен, снова Рюдигер. Давно не было перепасовок, гости решили наверстать упущенное. Что интересно, Коке навязывает прессинг, перемещаясь от одного защитника к другому - не устаёт.

Обратились игроки "Челси" к арбитру, чтобы пересмотрел последний эпизод. Было подозрение на игру рукой в собственной штрафной площадке со стороны "матрасников". Выдержав паузу, Брых сообщил, что всё чисто.

Пока время есть, гости готовятся выполнить подачу с углового. Мэйсон Маунт подаёт - но вскорости слышим свисток, фол имел место.

Завершается первый тайм, пока оборона берёт верх над атакой. Изменится ли что-то во втором тайме? Увидим после перерыва, а пока отдыхаем.

42' Контратака "Атлетико". Корреа устремляется к мячу в штрафную площадку, затем простреливает на ближнюю штангу на Суареса, но Луис не попадает по круглому.

41' Маркос Алонсо подключается к атаке левым флангом, выполняет подачу в штрафную площадь, на которую откликается Маунт, играя в касание. Непонятно, что хотел сделать Мэйсон, но мяч прошёл гораздо выше цели.

40' Облак - стена! Тимо Вернер убегает от Стефана Савича на левом крае штрафной площади, а затем выстреливает в ближний угол: Ян Облак отражает мяч руками не моргая.

39' Коке с мячом в центре, выполняет передачу немного левее, но никто из своих не откликнулся, будто их вообще не касается, что здесь происходит.

38' Жоржиньо забрасывает мяч на правый край штрафной площади на Хадсона-Одои, но Каллум к игровому снаряду не успевает.

37' Маркос Алонсо выбил мяч вперёд по левому флангу, но найти партнёров не сумел. Учитывая прессинг со стороны соперника, скорее всего защитник просто играл на отбой, нежели выполнял пас.

35' Сесар Аспиликуэта нарушает правила на Лемаре, срывая потенциальную контратаку. Испанцы требовали "горчичник" для защитника "Челси", но не в этот раз.

34' Пространство для "матрасников", Тома Лемар берёт мяч, рвётся к штрафной площадке, а затем забрасывает на Суареса на правый край, но получается слишком сильно.

33' Луис Суарес оказался на газоне на правом фланге, но судья промолчал, так как игровой снаряд остался в ногах Маркоса Льоренте. Атака продолжалась, но недолго, Льоренте выполнил пас в аут, а хотел на Суареса, который замысел партнёра не прочитал.

32' Застрял мяч на фланге, уже трижды успел побывать за боковой линией. В конце концов, ввели его в игру футболисты "Челси" и отправили в путешествие в штрафную площадку "Атлетико".

31' Длинную передачу вперёд выполняет Антонио Рюдигер, в верховую борьбу за мяч вступает Оливье Жиру, но дуэль проигрывает.

30' Жоржиньо с мячом перед чужой штрафной площадкой. Что сделает полузащитник "Челси"? Выполняет навес, но партнёров найти не удаётся, а вот Савич тут как тут.

29' Арбитр зафиксировал игру рукой со стороны Лемара, чем удивил француза. Тома долго доказывал, что рукой не играл, но Брых решение уже принял. Судя по повтору - игрок "Атлетико" прав.

28' Жоржиньо с мячом, играет в пас с Ковачичем, а затем следует потеря. Ещё бы, восемь игроков "Атлетико" за линией мяча.

27' Оливье Жиру напоминает о себе, откликается на кросс с фланга и пробивает головой, но мяч до ворот не доходит, так как попадает в игрока "Атлетико".

26' Количество передач нам показывают, соотношение таково: 92 на 204. Что касается владения мячом, то цифры следующие: 33 на 67.

25' Маркос Алонсо долго высматривал партнёров в штрафной площадке, чтобы выполнить подачу. Но затем принял другое решение - пробил низом, однако прямо в руки Облаку.

24' Тома Лемар закрывает мяч корпусом, вынуждая Мэйсона Маунта нарушить правила. Казалось, отпустил мяч игрок "Атлетико", но успел коснуться его перед контактом с соперником.

23' Томас Тухель в кадре: пьёт водичку, а вместе с тем что-то говорит помощникам. Начало встречи, как и ожидалось, напряжённое. По-другому в играх с "Атлетико" не бывает, пойди попробуй вскрыть эшелонированную оборону.

22' Нервничает Маркос Алонсо, не понравилось защитнику "Челси", что никто из партнёров себя не предлагал, в итоге Корреа выбил мяч за боковую линию, аут для англичан.

21' Разыграли стандарт от углового флажка гости. Открылся Маунт, партнёр увидел и отдал, но Мэйсон поздно совершил рывок и к мячу не успел.

20' Мяч транзитом от Коке уходит за лицевую линию, "Челси" получает право на угловой удар. Мэйсон Маунт, а кто же ещё, готовится исполнить.

19' Сесар Аспиликуэта нарушил правила на правом фланге, а затем был вынужден выслушать устное предупреждение от арбитра. В следующий раз дело может закончиться желтой.

18' Тимо Вернер играет в стеночку с партнёром, входит в штрафную площадку и падает - Феликс Брых неумолим: пенальти нет!

17' Ух, напряженные две минуты, а главное неожиданные. То мы наблюдали за безопасной перепасовкой, то резко два голевых шанса, по одному у каждой из команд.

16' Ответная атака лондонского клуба, практически такая же, только теперь немного не хватает Вернеру, чтобы добраться до игрового снаряда и отправить его в сетку.

15' ЛЕМАР!!! Первый реальный момент в нашем поединке. Суарес подхватывает мяч на правом фланге, входит в штрафную площадку и простреливает низом на дальнюю штангу, но Тома Лемар не замыкает, лишь касается мяча - не успевал.

14' Как же классно играют в касание "матрасники", уже смогли дойти до чужой штрафной площади. Простреливает с правого фланга Льоренте, но первый на мяче Рюдигер.

13' Усыпили англичане бдительность оппонента, а затем по воротам издали пробил Андреас Кристенсен - гораздо выше цели прошёл мяч.

12' "Челси" продолжает увеличивать количество передач, катая мяч на чужой половине поля. "Атлетико" этому не препятствует.

11' Исполнили корнер "матрасники", но довести дело до удара не получилось, правда аут удалось заработать, так что атака продолжается.

10' Жоау Феликс входит в штрафную площадку с левого фланга, выполняет подачу в район дальней штанги, но там выше всех оказывается Маркос Алонсо, отправляющий мяч на корнер.

9' Феликс Брых фиксирует нарушение правил на правом фланге, Антонио Рюдигер сбивает Маркоса Льоренте.

8' Угловой удар с правого фланга исполнил английский клуб, но первые на мяче испанцы, от которых круглый отправляется за боковую линию.

7' Маунт с мячом, затем Жоржиньо, а вот уже и Аспиликуэта решил поучаствовать в перепасовке. "Челси" держит мяч около чужой штрафной площади, пока без обострения.

6' Наступление "Челси" правым флангом завершается кроссом, но безадресным, Оливье Жиру до мяча добраться не сумел, выше чем нужно полетел круглый.

5' Что касается выражения "хозяева", то оно не соответствует действительности, лишь номинально. Напомню, что поединок проходит в Бухаресте, а не в Мадриде, причиной является запрет, связанный с коронавирусом.

4' Хозяева нарушили правила на своей половине поля, затем тем же отметились гости - пока обмен фолами у нас наблюдается.

3' Ошибается вратарь "Челси" Менди, далеко отпускает мяч, затем стелется в подкате, но везёт, что он не цепляет набегавшего соперника, так бы был пенальти.

2' Первый визит "Атлетико" на чужую половину поля завершается заработанными штрафным ударом - Жоау Феликса сбили. И тут же желтая карточка, Маунт её получает - ничего себе начало.