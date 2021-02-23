Атлетико М
0:0
Перерыв
Стадион: Националь
Челси
1' Желтая карточкаМаунт Мэйсон
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
16
Менди
Эдуар
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
18
Жиру
Оливье
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
1'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|3
|0.43
|2.
|Карраско Янник
|1
|0.14
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.14
|4.
|Хименес Хосе
|1
|0.14
|5.
|Эрмосо Марио
|1
|0.14
|6.
|Корреа Анхель
|0
|0
|7.
|Эррера Эктор
|0
|0
|8.
|Лемар Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|5 (1)
|0.71
|2.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.43
|3.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.29
|4.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.14
|5.
|Зиеш Хаким
|1
|0.14
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.14
|7.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.14
|8.
|Хаверц Кай
|0
|0
|9.
|Ковачич Матео
|0
|0
|10.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|12.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|2
|0
|2.
|Лоди Ренан
|2
|0
|3.
|Суарес Луис
|1
|0
|4.
|Коке Хорхе
|1
|0
|5.
|Эррера Эктор
|1
|0
|6.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|7.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|8.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|9.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|2.
|Жоржиньо II
|2
|0
|3.
|Ковачич Матео
|2
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|6.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|7.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|8.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Челси
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =4 -3Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта
Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Челси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|
Бонус 15 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 5 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 1 000 руб.
от букмекера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Челси
Исход игры
Атлетико М
65.1% (121)
Ничья
25.8% (48)
Челси
9.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
53.18% (92)
Меньше
46.82% (81)
Обе команды забьют
Да
74.57% (129)
Нет
25.43% (44)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
37.6% (70)
1:1 Ничья
20.4% (38)
1:0 Атлетико М
12.4% (23)
2:0 Атлетико М
8.6% (16)
2:2 Ничья
4.3% (8)
1:2 Челси
4.3% (8)
1:3 Челси
1.6% (3)
0:1 Челси
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!