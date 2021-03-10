  1. Футбол
  2. Матчи
Челси
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 6 (1) 0.86
2. Вернер Тимо 3 (3) 0.43
3. Хадсон-Одои Каллум 2 0.29
4. Абрахам Тэмми 1 0.14
5. Зиеш Хаким 1 0.14
6. Пулишич Кристиан 1 0.14
7. Жоржиньо II 1 (1) 0.14
8. Хаверц Кай 0 0
9. Ковачич Матео 0 0
10. Канте Н'Голо 0 0
11. Маунт Мэйсон 0 0
12. Джеймс Рис II 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 3 0.43
2. Карраско Янник 1 0.14
3. Льоренте Маркос 1 0.14
4. Хименес Хосе 1 0.14
5. Эрмосо Марио 1 0.14
6. Корреа Анхель 0 0
7. Эррера Эктор 0 0
8. Лемар Тома 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 3 0
2. Маунт Мэйсон 3 0
3. Ковачич Матео 2 0
4. Зиеш Хаким 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Канте Н'Голо 1 0
7. Чилуэлл Бен 1 0
8. Пулишич Кристиан 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Льоренте Маркос 2 0
3. Лоди Ренан 2 0
4. Суарес Луис 1 0
5. Коке Хорхе 1 0
6. Эррера Эктор 1 0
7. Ньигес Сауль 1 0
8. Лемар Тома 1 0
9. Эрмосо Марио 1 0
10. Торрейра Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Атлетико М 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Челси: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико М 0:1 Челси Лига чемпионов Челси 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:2 Челси Лига чемпионов Челси 1:3 Атлетико М Лига чемпионов
Атлетико М 0:0 Челси Лига чемпионов Челси 1:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Атлетико М 2:2 Челси Лига чемпионов Челси 4:0 Атлетико М Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
2 Барселона
5 ПСЖ
4 Севилья
5 Боруссия Д
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
1 Реал Мадрид
0 Боруссия М
2 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Челси 51.8% (29)
    X 33.9% (19)
    Атлетико М 14.3% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Атлетико М
    2.28
    3.56
    3.66
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.24 3.44 3.60
    Бонус: 10 000 ₽ 2.21 3.25 3.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.56 3.66
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.40 3.55
      2.25 3.33 3.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.10 1.08 3.76 1.27 2.51 1.53 1.89 2.06 1.50 2.58 1.27 3.80 1.16 5.50 1.05 9.60
    7.80 1.09 6.30 1.11 2.90 1.42 2.16 1.71 1.63 2.29 1.30 3.45 1.23 4.20 1.08 7.50 1.07 8.60
    7.40 1.05 6.20 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.76 2.39 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.00
    8.40 1.05 6.40 1.12 2.85 1.42 2.14 1.76 1.84 2.06 1.64 2.37 1.29 3.60 1.22 4.30 1.06 7.70 1.05 8.20 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 23.00
    2.90 1.44 2.54 1.56 2.17 1.75 1.83 2.06 1.64 2.36 1.47 2.82 1.22 4.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.15 1.70 1.46 2.72 1.22 4.28 1.07 8.30
    2.46 1.51 1.63 2.20 1.31 3.30 1.06 8.00
    2.59 1.50 1.70 2.15 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
    1.67 2.20 1.33 3.35 1.08 7.90
    2.64 1.53 2.16 1.76 1.66 2.31 1.43 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.79 1.44 1.75 2.08 1.38 3.04 1.17 5.40
    3.40 1.29 2.28 1.58 1.54 2.38 1.13 5.40
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
    2.17 1.64 1.53 2.44 1.17 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.73
    1.97 1.78
    2.02 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.25 1.16
    5.20 1.14
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    3.80 1.24
    3.85 1.23
    Где смотреть матч Челси - Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Челси - Атлетико М

    Исход игры
    Челси
    51.8% (29)
    Ничья
    33.9% (19)
    Атлетико М
    14.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (26)
    Меньше
    52.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (43)
    Нет
    21.82% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    33.9% (19)
    1:1 Ничья
    30.4% (17)
    1:2 Атлетико М
    10.7% (6)
    1:0 Челси
    10.7% (6)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
    2:0 Челси
    3.6% (2)
    0:1 Атлетико М
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     