Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|6 (1)
|0.86
|2.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.43
|3.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.29
|4.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.14
|5.
|Зиеш Хаким
|1
|0.14
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.14
|7.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.14
|8.
|Хаверц Кай
|0
|0
|9.
|Ковачич Матео
|0
|0
|10.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|12.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|3
|0.43
|2.
|Карраско Янник
|1
|0.14
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.14
|4.
|Хименес Хосе
|1
|0.14
|5.
|Эрмосо Марио
|1
|0.14
|6.
|Корреа Анхель
|0
|0
|7.
|Эррера Эктор
|0
|0
|8.
|Лемар Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|3
|0
|2.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|3.
|Ковачич Матео
|2
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|6.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|7.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|8.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|2
|0
|2.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|3.
|Лоди Ренан
|2
|0
|4.
|Суарес Луис
|1
|0
|5.
|Коке Хорхе
|1
|0
|6.
|Эррера Эктор
|1
|0
|7.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|8.
|Лемар Тома
|1
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|10.
|Торрейра Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Атлетико М
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Челси: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Челси - Атлетико М
Исход игры
Челси
51.8% (29)
Ничья
33.9% (19)
Атлетико М
14.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.27% (26)
Меньше
52.73% (29)
Обе команды забьют
Да
78.18% (43)
Нет
21.82% (12)
Популярный счёт
2:1 Челси
33.9% (19)
1:1 Ничья
30.4% (17)
1:2 Атлетико М
10.7% (6)
1:0 Челси
10.7% (6)
0:0 Ничья
3.6% (2)
2:0 Челси
3.6% (2)
0:1 Атлетико М
3.6% (2)
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