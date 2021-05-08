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  4. Эредивизие
ВВВ-Венло
3:3
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
3' Гол
Якумакис Георгиос
1:1
14' Гол
Остинг Тейс
28' Желтая карточка
Со Силла
1:2
33' Гол
Нгонж Сириль
2:2
44' Гол
Джон Джошуа
59' Желтая карточка
Да Грака Кристофер
3:2
79' Гол
Ван Крой Вито
3:3
84' Пенальти
Нгонж Сириль
90' Желтая карточка
Ван Крой Вито
90'+6
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
17
Деккер
Тристан
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
15
Янссен
Симон
8
Машаш
Зинедин
6
Пост
Данни
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
31
Лампру
Костантинос
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
20
Лутонда
Тьерри
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
25
Остинг
Тейс
19
Со
Силла
7
Нгонж
Сириль
ВВВ-Венло
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

3'
Якумакис Георгиос
(Ван Крой Вито)
1:0
14'
1:1
Остинг Тейс
(Тоуба Ахмед)
28'
 
Со Силла
33'
1:2
Нгонж Сириль
(Ван дер Венне Рихард)
44'
Джон Джошуа
(Ван Крой Вито)
2:2
59'
Да Грака Кристофер
 
60'
 
Штоккерс Финн
Со Силла
66'
Шмиц Лукаш
Гувара Леон
 
72'
 
Августейнс Себбе
Тахири Анас
74'
Torino Hunte
Янссен Симон
 
74'
Румер Якюро
Джон Джошуа
 
79'
Ван Крой Вито
(Шмиц Лукаш)
3:2
84'
3:3
Нгонж Сириль
85'
Ариас Яфар
Машаш Зинедин
 
88'
 
Джон Ола
Остинг Тейс
88'
 
Мёлдер Ханс
Ван дер Венне Рихард
88'
 
Данеелс Леннерд
Нгонж Сириль
90'
Ван Крой Вито
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 25 (8) 0.78
2. Ариас Яфар 4 0.13
3. Ван Крой Вито 3 0.09
4. Линторст Эверт 2 0.06
5. Джон Джошуа 2 0.06
6. Torino Hunte 2 0.06
7. Хуппертс Гуус 1 0.03
8. Донис Христос 1 0.03
9. Гельми Рой 1 0.03
10. Машаш Зинедин 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Пост Данни 0 0
13. Шмиц Лукаш 0 0
14. Кум Кристиан 0 0
15. Шефер Штеффен 0 0
16. Румер Якюро 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 5 (1) 0.16
2. Штоккерс Финн 5 0.16
3. Ван дер Венне Рихард 4 0.13
4. Остинг Тейс 4 0.13
5. Тоуба Ахмед 3 0.09
6. Джон Ола 2 0.06
7. Данеелс Леннерд 2 0.06
8. Домашкан Виталий 2 0.06
9. Тахири Анас 1 (1) 0.03
10. Со Силла 1 0.03
11. Бакари Саид 1 0.03
12. Мин Давид 1 0.03
13. Анита Вурнон 0 0
14. Мёленстен Мелле 0 0
15. Ольсак Николас 0 0
16. Азхиль Айман 0 0
17. Лутонда Тьерри 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 8 0
2. Ван Крой Вито 8 0
3. Якумакис Георгиос 5 0
4. Гельми Рой 3 1
5. Кум Кристиан 1 2
6. Машаш Зинедин 3 0
7. Да Грака Кристофер 3 0
8. Torino Hunte 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Свинкелс Арьян 1 0
12. Джон Джошуа 1 0
13. Киршбаум Торстен 1 0
14. Шмиц Лукаш 1 0
15. Хуппертс Гуус 1 0
16. Донис Анастасиос 1 0
17. Ариас Яфар 1 0
18. Деккер Тристан 1 0
19. Линторст Эверт 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 8 0
2. Со Силла 3 1
3. Ван дер Венне Рихард 4 0
4. Тоуба Ахмед 4 0
5. Бакари Саид 2 0
6. Мёленстен Мелле 2 0
7. Нгонж Сириль 2 0
8. Ваутерс Луук 0 1
9. Лампру Костантинос 1 0
10. Тахири Анас 1 0
11. Вассен Этьенн 1 0
12. Домашкан Виталий 1 0
13. Гаари Жюрьен 1 0
14. Остинг Тейс 1 0
15. Азхиль Айман 1 0
16. Лутонда Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 9.76% (4) 14.63% (6) 9.76% (4) 12.2% (5) 17.07% (7) 36.59% (15)
 Ваалвейк 19.35% (6) 19.35% (6) 6.45% (2) 12.9% (4) 9.68% (3) 32.26% (10)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 Гронинген
ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк
Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Ваалвейк: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Первый дивизион
ВВВ-Венло 4:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 4:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион Ваалвейк 0:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Ваалвейк 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 Ваалвейк Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 31 25 4 2 93 - 21 79
2. АЗ Алкмаар Заявка 32 20 7 5 70 - 41 67
3. ПСВ Заявка 31 19 8 4 67 - 32 65
4. Витесс Заявка 32 18 6 8 48 - 32 60
5. Фейеноорд Заявка 31 15 10 6 60 - 32 55
6. Утрехт Заявка 32 13 12 7 51 - 40 51
7. Гронинген Заявка 31 13 7 11 36 - 36 46
8. Спарта Роттердам Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
9. Хераклес Заявка 32 12 7 13 41 - 47 43
10. Фортуна Ситтард Заявка 32 12 4 16 46 - 53 40
11. Херенвен Заявка 32 9 12 11 41 - 44 39
12. Твенте Заявка 32 9 11 12 44 - 46 38
13. ПЕК Зволле Заявка 31 8 11 12 41 - 48 35
14. Ваалвейк Заявка 32 6 9 17 31 - 51 27
15. Виллем II Заявка 31 6 7 18 34 - 64 25
16. Эммен Заявка 31 5 9 17 33 - 63 24
17. ВВВ-Венло Заявка 32 6 5 21 42 - 84 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 31 3 10 18 25 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 50 - 13 41
2. ПСВ Заявка 16 12 3 1 35 - 11 39
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 15 8 6 1 32 - 10 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 16 7 5 4 17 - 13 26
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
11. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 30 - 27 21
12. Фортуна Ситтард Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
13. Виллем II Заявка 15 5 2 8 20 - 30 17
14. Ваалвейк Заявка 16 4 4 8 19 - 24 16
15. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
16. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
17. Эммен Заявка 15 3 4 8 23 - 36 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 16 1 6 9 16 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 12 2 1 43 - 8 38
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 9 5 2 36 - 23 32
3. Утрехт Заявка 16 7 6 3 25 - 16 27
4. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
5. Фейеноорд Заявка 16 7 4 5 28 - 22 25
6. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
7. Твенте Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
8. Витесс Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
10. Гронинген Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 16 3 7 6 20 - 28 16
13. ПЕК Зволле Заявка 16 3 5 8 23 - 31 14
14. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
15. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
16. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
17. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
18. Виллем II Заявка 16 1 5 10 14 - 34 8

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
3. ПСВ Мален Дониэлл 17 0 7
4. Хераклес Влут Рай 16 3 7
5. Твенте Перейра Данило II 16 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Таннан Уссама 8 1
2. Витесс Базур Рихедли 6 2
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
Весь список
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк онлайн

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