ВВВ-Венло
3:3
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Ваалвейк
1:0
3' ГолЯкумакис Георгиос
1:1
14' ГолОстинг Тейс
28' Желтая карточкаСо Силла
1:2
33' ГолНгонж Сириль
2:2
44' ГолДжон Джошуа
59' Желтая карточкаДа Грака Кристофер
3:2
79' ГолВан Крой Вито
3:3
84' ПенальтиНгонж Сириль
90' Желтая карточкаВан Крой Вито
38
Гувара
Леон
15
Янссен
Симон
12
Джон
Джошуа
59
Тоуба
Ахмед
25
Остинг
Тейс
19
Со
Силла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
-
26 Шмиц ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Адевойе ШоунЗащитник
-
28 Бакари СаидЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
14'
1:1
28'
33'
44'
2:2
79'
3:2
84'
3:3
88'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|25 (8)
|0.78
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.13
|3.
|Ван Крой Вито
|3
|0.09
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.06
|5.
|Джон Джошуа
|2
|0.06
|6.
|Torino Hunte
|2
|0.06
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.03
|8.
|Донис Христос
|1
|0.03
|9.
|Гельми Рой
|1
|0.03
|10.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|11.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|12.
|Пост Данни
|0
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|0
|0
|14.
|Кум Кристиан
|0
|0
|15.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|16.
|Румер Якюро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|5 (1)
|0.16
|2.
|Штоккерс Финн
|5
|0.16
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.13
|4.
|Остинг Тейс
|4
|0.13
|5.
|Тоуба Ахмед
|3
|0.09
|6.
|Джон Ола
|2
|0.06
|7.
|Данеелс Леннерд
|2
|0.06
|8.
|Домашкан Виталий
|2
|0.06
|9.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.03
|10.
|Со Силла
|1
|0.03
|11.
|Бакари Саид
|1
|0.03
|12.
|Мин Давид
|1
|0.03
|13.
|Анита Вурнон
|0
|0
|14.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|15.
|Ольсак Николас
|0
|0
|16.
|Азхиль Айман
|0
|0
|17.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|8
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|8
|0
|3.
|Якумакис Георгиос
|5
|0
|4.
|Гельми Рой
|3
|1
|5.
|Кум Кристиан
|1
|2
|6.
|Машаш Зинедин
|3
|0
|7.
|Да Грака Кристофер
|3
|0
|8.
|Torino Hunte
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Свинкелс Арьян
|1
|0
|12.
|Джон Джошуа
|1
|0
|13.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|14.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|15.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|16.
|Донис Анастасиос
|1
|0
|17.
|Ариас Яфар
|1
|0
|18.
|Деккер Тристан
|1
|0
|19.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|8
|0
|2.
|Со Силла
|3
|1
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|4.
|Тоуба Ахмед
|4
|0
|5.
|Бакари Саид
|2
|0
|6.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|7.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|8.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|9.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|10.
|Тахири Анас
|1
|0
|11.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|12.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|13.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|14.
|Остинг Тейс
|1
|0
|15.
|Азхиль Айман
|1
|0
|16.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|9.76% (4)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|36.59% (15)
|Ваалвейк
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =1 -13Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 Гронинген
ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк
Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Ваалвейк: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
ВВВ-Венло 4:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 4:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион Ваалвейк 0:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Ваалвейк 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 Ваалвейк Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|31
|25
|4
|2
|93 - 21
|79
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|70 - 41
|67
|3.
|ПСВ
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|67 - 32
|65
|4.
|Витесс
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 32
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|60 - 32
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|51 - 40
|51
|7.
|Гронинген
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|36 - 36
|46
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|9.
|Хераклес
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 47
|43
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|46 - 53
|40
|11.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|41 - 44
|39
|12.
|Твенте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|44 - 46
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|41 - 48
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|31 - 51
|27
|15.
|Виллем II
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|34 - 64
|25
|16.
|Эммен
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|33 - 63
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|6
|5
|21
|42 - 84
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|25 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|50 - 13
|41
|2.
|ПСВ
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 10
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|30 - 27
|21
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|13.
|Виллем II
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 30
|17
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|15.
|Твенте
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|17.
|Эммен
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 36
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|43 - 8
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|3.
|Утрехт
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 16
|27
|4.
|ПСВ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 21
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|7.
|Твенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|8.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|10.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|11.
|Хераклес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 28
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 31
|14
|14.
|Эммен
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 34
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|3.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|17
|0
|7
|4.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
|5.
|Твенте
|Перейра Данило II
|16
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Витесс
|Базур Рихедли
|6
|2
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0