Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Ваалвейк

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Г О О О О Л - Джон Джошуа изменил счет на табло!

44' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Да Грака Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Тейс Остинг из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...

39' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

36' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ВВВ-Венло будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Г О О О О Л - Нгонж Сириль изменил счет на табло!

33' Плохо сыграл Гувара Леон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Джон Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Матч возобновлен

28' Деккер Тристан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Со Силла получил желтую карточку от судьи

28' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

27' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

23' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Ваалвейк

20' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

18' Гувара Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Машаш Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Нгонж Сириль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О Л - Тейс Остинг изменил счет на табло!

14' ШАНС! Тейс Остинг вышел один на один с голкипером...

14' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Нгонж Сириль из команды Ваалвейк делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

11' Деккер Тристан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Нгонж Сириль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ваалвейк

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Янссен Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Г О О О О Л - Якумакис Георгиос изменил счет на табло!

2' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' ВВВ-Венло начинает с центра поля