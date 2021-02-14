Стандард
1:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
Антверпен
1:0
8' ПенальтиКарсела-Гонсалес Мехди
1:1
28' ГолДе Паув Нилл
45' Желтая карточкаХонгла Мартин
56' Желтая карточкаБойя Франк
79' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
80' Желтая карточкаЛестьенн Максим
90' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
41
Сике
Уго
14
Клаусс
Жоао
14
Де
Паув
Нилл
15
Бойя
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
30 БутаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Нсимба БрюниНападающий
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
Ход матча
8'
28'
1:1
45'
56'
79'
80'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|5 (1)
|0.19
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.19
|3.
|Лестьенн Максим
|4
|0.15
|4.
|Бокади Мервей
|4
|0.15
|5.
|Мулека Джексон
|3
|0.11
|6.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0.11
|7.
|Бастьен Самюэль
|3
|0.11
|8.
|Уларе Обби
|2
|0.07
|9.
|Клаусс Жоао
|2
|0.07
|10.
|Раскин Николас
|1
|0.04
|11.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.04
|12.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|13.
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|14.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1 (1)
|0.04
|15.
|Бодар Арно
|1
|0.04
|16.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.04
|17.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|18.
|Сике Уго
|0
|0
|19.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|8
|0.3
|2.
|Рафаэлов Лиор
|7 (1)
|0.26
|3.
|Ламкель Зе Дидье
|4
|0.15
|4.
|Геркенс Питер
|3
|0.11
|5.
|Юклеред Симен
|3
|0.11
|6.
|Сек Абдулай
|3
|0.11
|7.
|Хонгла Мартин
|3
|0.11
|8.
|Миёши Коджи
|2
|0.07
|9.
|Бенавенте Кристиан
|2
|0.07
|10.
|Батубинсика Дилан
|2
|0.07
|11.
|Пий Джуниор
|2
|0.07
|12.
|Арун Фарис
|1
|0.04
|13.
|Де Паув Нилл
|1
|0.04
|14.
|Нана Ампома
|1
|0.04
|15.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|16.
|Бута
|0
|0
|17.
|Желен Жереми
|0
|0
|18.
|Бойя Франк
|0
|0
|19.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|5
|1
|2.
|Дюссенн Ноэ
|4
|1
|3.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|4.
|Раскин Николас
|4
|0
|5.
|Николя Гавори
|2
|1
|6.
|Шамир Эден
|2
|1
|7.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|3
|0
|8.
|Лайфис Константинос
|3
|0
|9.
|Уларе Обби
|3
|0
|10.
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|11.
|Павлович Дамьян
|3
|0
|12.
|Лестьенн Максим
|2
|0
|13.
|Жанс Лоран
|2
|0
|14.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|15.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|16.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|17.
|Бокади Мервей
|1
|0
|18.
|Войвода Мергим
|1
|0
|19.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|20.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|21.
|Мулека Джексон
|1
|0
|22.
|Сике Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|7
|0
|2.
|Хонгла Мартин
|7
|0
|3.
|Батубинсика Дилан
|5
|1
|4.
|Бута
|6
|0
|5.
|Де Лат Ричи
|5
|0
|6.
|Лукаку Джордан
|4
|0
|7.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0
|8.
|Геркенс Питер
|3
|0
|9.
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|10.
|Верстрате Биргер
|1
|1
|11.
|Желен Жереми
|1
|1
|12.
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|13.
|Де Паув Нилл
|2
|0
|14.
|Сек Абдулай
|2
|0
|15.
|Бойя Франк
|2
|0
|16.
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|17.
|Миёши Коджи
|1
|0
|18.
|Юклеред Симен
|1
|0
|19.
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|20.
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|21.
|Нана Ампома
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|13.16% (5)
|2.63% (1)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|34.21% (13)
|Антверпен
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|9.52% (4)
|9.52% (4)
|11.9% (5)
|30.95% (13)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кортрейк 1:1 Стандард Стандард 1:1 АХ Лёвен Серэн 1:4 Стандард Брюгге 3:1 Стандард
Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен
Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард
Последние игры между собой
Стандард: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Антверпен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|6.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|7.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|47 - 50
|38
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|11.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 42
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 33
|33
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|32 - 42
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 22
|22
|8.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|14.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|3.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|4.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 17
|22
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|14 - 20
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
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