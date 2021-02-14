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Стандард
1:1
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
8' Пенальти
Карсела-Гонсалес Мехди
1:1
28' Гол
Де Паув Нилл
45' Желтая карточка
Хонгла Мартин
56' Желтая карточка
Бойя Франк
79' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
80' Желтая карточка
Лестьенн Максим
90' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
90'+5
30
Хенкинет
Лоран
41
Сике
Уго
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
24
Николя
Гавори
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
28
Бастьен
Самюэль
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
14
Клаусс
Жоао
32
Баликвиша
Мишель-Анже
1
Бейраванд
Алиреза
4
Сек
Абдулай
31
Ле
Маршан
Максим
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
18
Хонгла
Мартин
15
Бойя
Франк
94
Лукаку
Джордан
16
Геркенс
Питер
11
Рафаэлов
Лиор
7
Ламкель
Зе
Дидье
Стандард
4-3-3
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 5 (1) 0.19
2. Баликвиша Мишель-Анже 5 0.19
3. Лестьенн Максим 4 0.15
4. Бокади Мервей 4 0.15
5. Мулека Джексон 3 0.11
6. Дюссенн Ноэ 3 0.11
7. Бастьен Самюэль 3 0.11
8. Уларе Обби 2 0.07
9. Клаусс Жоао 2 0.07
10. Раскин Николас 1 0.04
11. Николя Гавори 1 (1) 0.04
12. Авенатти Фелипе 1 0.04
13. Лайфис Константинос 1 0.04
14. Карсела-Гонсалес Мехди 1 (1) 0.04
15. Бодар Арно 1 0.04
16. Баликвиша Вильям 1 0.04
17. Фаи Коллинс 0 0
18. Сике Уго 0 0
19. Чоп Дуйе 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 8 0.3
2. Рафаэлов Лиор 7 (1) 0.26
3. Ламкель Зе Дидье 4 0.15
4. Геркенс Питер 3 0.11
5. Юклеред Симен 3 0.11
6. Сек Абдулай 3 0.11
7. Хонгла Мартин 3 0.11
8. Миёши Коджи 2 0.07
9. Бенавенте Кристиан 2 0.07
10. Батубинсика Дилан 2 0.07
11. Пий Джуниор 2 0.07
12. Арун Фарис 1 0.04
13. Де Паув Нилл 1 0.04
14. Нана Ампома 1 0.04
15. Лукаку Джордан 0 0
16. Бута 0 0
17. Желен Жереми 0 0
18. Бойя Франк 0 0
19. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 5 1
2. Дюссенн Ноэ 4 1
3. Фаи Коллинс 4 0
4. Раскин Николас 4 0
5. Николя Гавори 2 1
6. Шамир Эден 2 1
7. Карсела-Гонсалес Мехди 3 0
8. Лайфис Константинос 3 0
9. Уларе Обби 3 0
10. Тапсоба Абдул 3 0
11. Павлович Дамьян 3 0
12. Лестьенн Максим 2 0
13. Жанс Лоран 2 0
14. Цимирот Гойко 2 0
15. Бастьен Самюэль 2 0
16. Авенатти Фелипе 1 0
17. Бокади Мервей 1 0
18. Войвода Мергим 1 0
19. Ванхесден Зиньо 1 0
20. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
21. Мулека Джексон 1 0
22. Сике Уго 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 7 0
2. Хонгла Мартин 7 0
3. Батубинсика Дилан 5 1
4. Бута 6 0
5. Де Лат Ричи 5 0
6. Лукаку Джордан 4 0
7. Мбокани Дьёмерси 4 0
8. Геркенс Питер 3 0
9. Ламкель Зе Дидье 3 0
10. Верстрате Биргер 1 1
11. Желен Жереми 1 1
12. Рафаэлов Лиор 2 0
13. Де Паув Нилл 2 0
14. Сек Абдулай 2 0
15. Бойя Франк 2 0
16. Ле Маршан Максим 1 0
17. Миёши Коджи 1 0
18. Юклеред Симен 1 0
19. Бейраванд Алиреза 1 0
20. Де Сарт Алексис 1 0
21. Нана Ампома 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 13.16% (5) 2.63% (1) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6) 34.21% (13)
 Антверпен 19.05% (8) 19.05% (8) 9.52% (4) 9.52% (4) 11.9% (5) 30.95% (13)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кортрейк 1:1 Стандард Стандард 1:1 АХ Лёвен Серэн 1:4 Стандард Брюгге 3:1 Стандард
Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен
Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард

Последние игры между собой

Стандард: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Антверпен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Антверпен 1:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:0 Антверпен Первый дивизион А Стандард 1:3 Антверпен Кубок Антверпен 2:2 Стандард Первый дивизион А
Антверпен 2:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:2 Антверпен Первый дивизион А Стандард 1:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Антверпен Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 26 12 7 7 50 - 35 43
4. Андерлехт Заявка 26 10 11 5 36 - 27 41
5. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
6. Стандард Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
7. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
8. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
9. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 27 11 5 11 47 - 50 38
10. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
11. Мехелен 0:0 Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
12. Гент Заявка 26 9 6 11 36 - 33 33
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 26 7 11 8 32 - 42 32
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 14 6 4 4 26 - 22 22
8. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Гент Заявка 12 4 3 5 19 - 17 15
14. Мехелен 0:0 Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
3. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
4. Мехелен 0:0 Заявка 13 6 4 3 17 - 17 22
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Эйпен Заявка 13 3 7 3 14 - 20 16
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Андерлехт Заявка 13 3 5 5 18 - 21 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 1.40 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.32 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.23 7.77
  3.76 1.78 4.44

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.90 1.04 3.78 1.25 3.00 1.39 2.03 1.87 1.57 2.36 1.38 2.94 1.16 4.55 1.11 5.15 1.02 8.90
9.20 1.03 7.50 1.07 6.30 1.09 4.70 1.17 1.25 3.75 1.78 2.04 1.42 2.75 1.22 4.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.07 7.50 1.02 11.00 0.00 15.00
4.07 1.25 3.13 1.39 2.39 1.61 2.04 1.82 1.68 2.24 1.32 3.46 1.97 1.89 1.67 2.26 1.46 2.78 1.55 2.52 1.41 2.99 1.14 6.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.83 1.43 1.99 1.82 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.60
2.75 1.42 1.80 1.95 1.68 2.11 1.10 6.25 1.09 6.50
3.10 1.40 2.56 1.54 2.02 1.86 1.62 2.36 2.67 1.48 2.18 1.70 1.69 2.20 1.44 2.82 1.46 2.73 1.26 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.33 3.30 1.22 4.30
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Стандард 1:1 Антверпен онлайн

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