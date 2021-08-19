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Лига конференций 2021-2022

Фейеноорд
5:0
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
25' Гол
Синистерра Луис
2:0
30' Гол
Джаханбакш Алиреза
3:0
37' Гол
Синистерра Луис
4:0
48' Гол
Синистерра Луис
5:0
58' Гол
Линссен Брайан
61' Вторая желтая карточка
Хольст Фредерик
81' Красная карточка
Бейло Юстин
90'+5

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиль Гус 5 1
2. Синистерра Луис 5 1
3. Джаханбакш Алиреза 3 0.6
4. Линссен Брайан 1 0.2
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 5 1
2. Оккельс Йеппе 3 0.6
3. Ндионе Мароки 3 0.6
4. Хольст Фредерик 1 0.2
5. Вяйсянен Лео 1 0.2
6. Лав Джек Купер 1 0.2

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Бейло Юстин 0 1
Эльфсборг
# Игрок      
1. Хольст Фредерик 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Эльфсборг 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд
Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд
Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ
Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Мьельбю Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Фейеноорд 98.5% (132)
X 0% (0)
Эльфсборг 1.5% (2)
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Где смотреть матч Фейеноорд 5:0 Эльфсборг онлайн


Прогнозы на матч Фейеноорд 5:0 Эльфсборг

Исход игры
Фейеноорд
98.5% (132)
Ничья
0% (0)
Эльфсборг
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.97% (62)
Меньше
53.03% (70)
Обе команды забьют
Да
40.91% (54)
Нет
59.09% (78)
Популярный счёт
2:0 Фейеноорд
44% (59)
2:1 Фейеноорд
25.4% (34)
3:1 Фейеноорд
11.2% (15)
1:0 Фейеноорд
8.2% (11)
3:0 Фейеноорд
6% (8)
4:1 Фейеноорд
1.5% (2)
3:2 Фейеноорд
1.5% (2)
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