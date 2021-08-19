Лига конференций 2021-2022
1:0
25' ГолСинистерра Луис
2:0
30' ГолДжаханбакш Алиреза
3:0
37' ГолСинистерра Луис
4:0
48' ГолСинистерра Луис
5:0
58' ГолЛинссен Брайан
61' Вторая желтая карточкаХольст Фредерик
81' Красная карточкаБейло Юстин
Ход матча
25'
1:0
30'
37'
3:0
48'
4:0
58'
5:0
61'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиль Гус
|5
|1
|2.
|Синистерра Луис
|5
|1
|3.
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0.6
|4.
|Линссен Брайан
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|5
|1
|2.
|Оккельс Йеппе
|3
|0.6
|3.
|Ндионе Мароки
|3
|0.6
|4.
|Хольст Фредерик
|1
|0.2
|5.
|Вяйсянен Лео
|1
|0.2
|6.
|Лав Джек Купер
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бейло Юстин
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Хольст Фредерик
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Эльфсборг
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд
Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд
Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ
Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Мьельбю Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Фейеноорд 5:0 Эльфсборг
Исход игры
Фейеноорд
98.5% (132)
Ничья
0% (0)
Эльфсборг
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.97% (62)
Меньше
53.03% (70)
Обе команды забьют
Да
40.91% (54)
Нет
59.09% (78)
Популярный счёт
2:0 Фейеноорд
44% (59)
2:1 Фейеноорд
25.4% (34)
3:1 Фейеноорд
11.2% (15)
1:0 Фейеноорд
8.2% (11)
3:0 Фейеноорд
6% (8)
4:1 Фейеноорд
1.5% (2)
3:2 Фейеноорд
1.5% (2)
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