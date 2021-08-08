Швеция: Аллсвенскан 2021
Эльфсборг
3:0
Конец матча
Стадион: Boraas Arena Зрители: 2206
Дегерфорс
1:0
2' ГолВяйсянен Лео
2:0
27' ГолНдионе Мароки
37' Желтая карточкаЭкрот Оливер
3:0
49' ГолОккельс Йеппе
31
Роннинг
Тим
5
Мауду
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
5 МаудуЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
-
16 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
-
15 Сабеткар ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
Ход матча
2'
27'
2:0
37'
49'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.36
|2.
|Фрик Пер
|4
|0.29
|3.
|Оккельс Йеппе
|4
|0.29
|4.
|Вяйсянен Лео
|2
|0.14
|5.
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.07
|6.
|Ларссон Йохан
|1
|0.07
|7.
|Хольст Фредерик
|1
|0.07
|8.
|Бернхардссон Александер
|1
|0.07
|9.
|Гояни Роберт
|1
|0.07
|10.
|Мауду
|1
|0.07
|11.
|Альм Расмус
|0
|0
|12.
|Странд Симон
|0
|0
|13.
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|14.
|Касем Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Виктор
|7
|0.5
|2.
|Саиди Абдельрахман
|2
|0.14
|3.
|Бертильссон Юхан
|2
|0.14
|4.
|Аяз Ферхад
|1
|0.07
|5.
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.07
|6.
|Карлен Адам
|1
|0.07
|7.
|Гравиус Христос
|0
|0
|8.
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|9.
|Линделль Эрик
|0
|0
|10.
|Абрахам Саргон
|0
|0
|11.
|Гранат Густав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|4
|0
|2.
|Холмен Самуэль
|3
|0
|3.
|Фрик Пер
|3
|0
|4.
|Альм Расмус
|3
|0
|5.
|Ндионе Мароки
|3
|0
|6.
|Гояни Роберт
|2
|0
|7.
|Хольст Фредерик
|2
|0
|8.
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|9.
|Маквей Кристофер
|2
|0
|10.
|Странд Симон
|2
|0
|11.
|Роннинг Тим
|2
|0
|12.
|Ларссон Йохан
|1
|0
|13.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|14.
|Мауду
|1
|0
|15.
|Седерберг Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|2.
|Гравиус Христос
|3
|0
|3.
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|4.
|Экрот Оливер
|3
|0
|5.
|Карлен Адам
|3
|0
|6.
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|7.
|Сабеткар Шон
|2
|0
|8.
|Край Антон
|1
|0
|9.
|Тамими Джонатан
|1
|0
|10.
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|11.
|Линделль Эрик
|1
|0
|12.
|Гранат Густав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|38.1% (8)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|Дегерфорс
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами
Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Мьельбю Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Хальмстад Эльфсборг 0:2 АИК
Дегерфорс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Сириус 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:5 Мальмё Хаммарбю 5:1 Дегерфорс
Дегерфорс 3:1 Эстерсунд Дегерфорс 2:2 Юргорден Хальмстад 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Кальмар АИК 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 ГАИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Норрбю Дегерфорс 3:4 Вестерос Дегерфорс 2:0 Утсиктенс
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 16
|16
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|4.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0