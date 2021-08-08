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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эльфсборг
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2206
Дегерфорс
0'
1:0
2' Гол
Вяйсянен Лео
2:0
27' Гол
Ндионе Мароки
37' Желтая карточка
Экрот Оливер
3:0
49' Гол
Оккельс Йеппе
90'+5
31
Роннинг
Тим
4
Маквей
Кристофер
5
Мауду
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
26
Ндионе
Мароки
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
1
Диавара
Исмаэль
4
Яневски
Даниэль
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
17
Край
Антон
2
Гранат
Густав
21
Карлен
Адам
10
Абрахам
Саргон
9
Бертильссон
Юхан
19
Саиди
Абдельрахман
16
Эдвардсен
Виктор
Эльфсборг
4-3-3
Дегерфорс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндионе Мароки 5 (1) 0.36
2. Фрик Пер 4 0.29
3. Оккельс Йеппе 4 0.29
4. Вяйсянен Лео 2 0.14
5. Рёмер Андре 1 (1) 0.07
6. Ларссон Йохан 1 0.07
7. Хольст Фредерик 1 0.07
8. Бернхардссон Александер 1 0.07
9. Гояни Роберт 1 0.07
10. Мауду 1 0.07
11. Альм Расмус 0 0
12. Странд Симон 0 0
13. Ондрейка Якоб 0 0
14. Касем Ахмед 0 0
Дегерфорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Виктор 7 0.5
2. Саиди Абдельрахман 2 0.14
3. Бертильссон Юхан 2 0.14
4. Аяз Ферхад 1 0.07
5. Дальстрём Виллиам 1 0.07
6. Карлен Адам 1 0.07
7. Гравиус Христос 0 0
8. Ольссон Себастьян II 0 0
9. Линделль Эрик 0 0
10. Абрахам Саргон 0 0
11. Гранат Густав 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Рёмер Андре 4 0
2. Холмен Самуэль 3 0
3. Фрик Пер 3 0
4. Альм Расмус 3 0
5. Ндионе Мароки 3 0
6. Гояни Роберт 2 0
7. Хольст Фредерик 2 0
8. Вяйсянен Лео 2 0
9. Маквей Кристофер 2 0
10. Странд Симон 2 0
11. Роннинг Тим 2 0
12. Ларссон Йохан 1 0
13. Окуму Джозеф 1 0
14. Мауду 1 0
15. Седерберг Ноа 1 0
Дегерфорс
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян II 4 0
2. Гравиус Христос 3 0
3. Диавара Исмаэль 3 0
4. Экрот Оливер 3 0
5. Карлен Адам 3 0
6. Саиди Абдельрахман 2 0
7. Сабеткар Шон 2 0
8. Край Антон 1 0
9. Тамими Джонатан 1 0
10. Эдвардсен Виктор 1 0
11. Линделль Эрик 1 0
12. Гранат Густав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 38.1% (8) 4.76% (1) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3)
 Дегерфорс 0 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами
Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Мьельбю Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Хальмстад Эльфсборг 0:2 АИК
Дегерфорс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Сириус 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:5 Мальмё Хаммарбю 5:1 Дегерфорс
Дегерфорс 3:1 Эстерсунд Дегерфорс 2:2 Юргорден Хальмстад 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Кальмар АИК 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 ГАИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Норрбю Дегерфорс 3:4 Вестерос Дегерфорс 2:0 Утсиктенс

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эльфсборг 0:1 Дегерфорс Кубок Дегерфорс 0:2 Эльфсборг Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Норрчёпинг Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
8. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9. Гётеборг Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
10. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
11. Сириус Заявка 13 4 3 6 15 - 25 15
12. Дегерфорс Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
4. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
Где смотреть матч Эльфсборг 3:0 Дегерфорс онлайн




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