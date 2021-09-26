Чемпионат мира по футзалу 2021
История личных встреч
Россия (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол)
0 матчей
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0 побед 0 ничьих 0 побед
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Второй тайм
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0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
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0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
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0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
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50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
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50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
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0 побед 1 ничья 1 победа
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0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Предыдущие игры
Россия (мини-футбол) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Россия (мини-футбол) 3:2 Вьетнам (мини-футбол) Узбекистан (мини-футбол) 2:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 9:0 Египет (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:3 Хорватия (мини-футбол)
Азербайджан (мини-футбол) 4:3 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:1 Словакия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 1:0 Казахстан (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:3 Португалия (мини-футбол) Словения (мини-футбол) 0:2 Россия (мини-футбол) Казахстан (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 1:1 Польша (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:5 Аргентина (мини-футбол) Иран (мини-футбол) 3:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Испания (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:0 Вьетнам (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 3:7 Испания (мини-футбол) Сербия (мини-футбол) 2:3 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Азербайджан (мини-футбол) Хорватия (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:1 Казахстан (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол) Последние 13 матчей: +9 =3 -1Аргентина (мини-футбол) 6:1 Парагвай (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 11:0 США (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:5 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 5:2 Португалия (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол) 5:0 Египет (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 1:0 Украина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Испания (мини-футбол) 2:1 Аргентина (мини-футбол) Парагвай (мини-футбол) 3:3 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:1 Гватемала (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:2 Украина (мини-футбол) Египет (мини-футбол) 2:4 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 5:0 Китай (мини-футбол)
1/8 финала
2 Венесуэла (мини-футбол)
3 Марокко (мини-футбол)
- 2:3 ВЕН-МАР
4 Бразилия (мини-футбол)
2 Япония (мини-футбол)
- 4:2 БРА-ЯПО
3 Россия (мини-футбол)
2 Вьетнам (мини-футбол)
- 3:2 РОС-ВЬЕ
6 Аргентина (мини-футбол)
1 Парагвай (мини-футбол)
- 6:1 АРГ-ПАР
0 Испания (мини-футбол)
0 Чехия (мини-футбол)
0 Португалия (мини-футбол)
0 Сербия (мини-футбол)
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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