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Чемпионат мира по футзалу 2021

2021
Россия (мини-футбол)
 
Позже
Аргентина (мини-футбол)

История личных встреч

Россия (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол)

0 матчей

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Первый тайм

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100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

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0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

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50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМПФ
4:5
ЧМПФ
2:2

Предыдущие игры

Россия (мини-футбол) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Россия (мини-футбол) 3:2 Вьетнам (мини-футбол) Узбекистан (мини-футбол) 2:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 9:0 Египет (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:3 Хорватия (мини-футбол)
Азербайджан (мини-футбол) 4:3 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:1 Словакия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 1:0 Казахстан (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:3 Португалия (мини-футбол) Словения (мини-футбол) 0:2 Россия (мини-футбол) Казахстан (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 1:1 Польша (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:5 Аргентина (мини-футбол) Иран (мини-футбол) 3:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Испания (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:0 Вьетнам (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 3:7 Испания (мини-футбол) Сербия (мини-футбол) 2:3 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Азербайджан (мини-футбол) Хорватия (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:1 Казахстан (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол) Последние 13 матчей: +9 =3 -1
Аргентина (мини-футбол) 6:1 Парагвай (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 11:0 США (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:5 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 5:2 Португалия (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол) 5:0 Египет (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 1:0 Украина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Испания (мини-футбол) 2:1 Аргентина (мини-футбол) Парагвай (мини-футбол) 3:3 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:1 Гватемала (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:2 Украина (мини-футбол) Египет (мини-футбол) 2:4 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 5:0 Китай (мини-футбол)
1/8 финала
2 Венесуэла (мини-футбол)
3 Марокко (мини-футбол)
4 Бразилия (мини-футбол)
2 Япония (мини-футбол)
3 Россия (мини-футбол)
2 Вьетнам (мини-футбол)
6 Аргентина (мини-футбол)
1 Парагвай (мини-футбол)
0 Испания (мини-футбол)
0 Чехия (мини-футбол)
0 Португалия (мини-футбол)
0 Сербия (мини-футбол)
0 Узбекистан (мини-футбол)
0 Иран (мини-футбол)
7 Казахстан (мини-футбол)
0 Таиланд (мини-футбол)
1/4 финала
0 Марокко (мини-футбол)
0 Бразилия (мини-футбол)
0 Россия (мини-футбол)
0 Аргентина (мини-футбол)
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Казахстан (мини-футбол)
1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (мини-футбол) - Аргентина (мини-футбол) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 7 часов 7 минут.



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