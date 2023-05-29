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Барнсли
 
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Шеффилд Уэнсдей
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барнсли
Ничья
Шеффилд Уэнсдей
3.56
3.40
3.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Барнсли
Шеффилд Уэнсдей

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ТМК
0:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
0:1
ТМС
2:0
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.09

Среднее время на гол

82
82

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.18
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

76
86

Результаты последних матчей

Барнсли
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барнсли - Болтон 1:0 Болтон - Барнсли 1:1 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Барнсли 4:4
Барнсли - Ипсвич 0:3 Барнсли - Оксфорд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Барнсли 0:0 Форест Грин - Барнсли 1:5 Барнсли - Шрусбери Таун 2:1 Бёртон - Барнсли 2:1 Барнсли - Моркам 5:0 Эксетер Сити - Барнсли 3:1 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Уиком - Барнсли 0:1 Барнсли - Плимут 3:0 Барнсли - Портсмут 3:1 Бристоль Роверс - Барнсли 0:0 Барнсли - Дерби 4:1 Челтенем - Барнсли 0:4 Порт Вейл - Барнсли 1:3
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Дерби 1:0 Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 0:3
Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Бристоль Роверс - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Шеффилд Уэнсдей - Аккрингтон 3:0 Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Линкольн Сити 1:1 Челтенем - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Форест Грин - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Шеффилд Уэнсдей - Болтон 1:1 Портсмут - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 1:0 Чарльтон - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Милтон-Кейнс Донс 5:2 Шеффилд Уэнсдей - Моркам 3:0 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барнсли - Шеффилд Уэнсдей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2023, осталось 13 часов 35 минут.



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    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барнсли
    Ничья
    Шеффилд Уэнсдей
    3.56
    3.40
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Барнсли - Шеффилд Уэнсдей онлайн

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