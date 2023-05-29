Стадион: Уэмбли.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Барнсли
Шеффилд Уэнсдей
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
22 матча
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.09
Среднее время на гол
82
82
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
76
86
Результаты последних матчей
Барнсли
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барнсли - Болтон 1:0 Болтон - Барнсли 1:1 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Барнсли 4:4
Барнсли - Ипсвич 0:3 Барнсли - Оксфорд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Барнсли 0:0 Форест Грин - Барнсли 1:5 Барнсли - Шрусбери Таун 2:1 Бёртон - Барнсли 2:1 Барнсли - Моркам 5:0 Эксетер Сити - Барнсли 3:1 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Уиком - Барнсли 0:1 Барнсли - Плимут 3:0 Барнсли - Портсмут 3:1 Бристоль Роверс - Барнсли 0:0 Барнсли - Дерби 4:1 Челтенем - Барнсли 0:4 Порт Вейл - Барнсли 1:3
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Дерби 1:0 Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 0:3
Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Бристоль Роверс - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Шеффилд Уэнсдей - Аккрингтон 3:0 Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Линкольн Сити 1:1 Челтенем - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Форест Грин - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Шеффилд Уэнсдей - Болтон 1:1 Портсмут - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 1:0 Чарльтон - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Милтон-Кейнс Донс 5:2 Шеффилд Уэнсдей - Моркам 3:0 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 2:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барнсли - Шеффилд Уэнсдей
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