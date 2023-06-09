Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.63
1.25
Среднее время на гол
34
72
Всего голов
10
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
31
10
Голов в среднем за матч
1.94
0.63
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
144
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпицкий Егор
|10
|1
|Скавыш Максим
|3 (1)
|0.3
|Ахмеди Валон
|2
|0.2
|Шрамченко Антон
|2
|0.2
|Забелин Павел
|2
|0.2
|Николаевич Никита
|1
|0.1
|Ковалевич Максим
|1
|0.1
|Гружевский Денис
|0
|0
|Шевченко Глеб
|0
|0
|_Zenkov I.
|0
|0
Ислочь Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Mitrofanov D.
|3
|0.3
|Ровдо Глеб
|2
|0.2
|_Adu P. K.
|2
|0.2
|Prince Adu
|2
|0.2
|Калачёв Илья
|1
|0.1
|Журавлёв Владислав
|1
|0.1
|Сенко Валерий
|1
|0.1
|Сенько Валерий
|0
|0
Карточки
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капленко Никита
|3
|0
|Карпицкий Егор
|3
|0
|Шрамченко Антон
|2
|0
|Корзун Никита
|2
|0
|Динга Доминик
|2
|0
|_Zenkov I.
|2
|0
|Ахмеди Валон
|1
|0
|Забелин Павел
|1
|0
|Ковалевич Максим
|1
|0
Ислочь Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калачёв Илья
|2
|0
|Сибилев Дмитрий
|2
|0
|Родионов Кирилл Максимович
|2
|0
|Журавлёв Вячеслав
|1
|0
|Скроботов Илья
|1
|0
|Гуз Александр
|1
|0
|_Adu P. K.
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Солигорск
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ислочь Минск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
2
Шахтёр Солигорск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ислочь Минск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
8
5
Шахтёр Солигорск
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ислочь Минск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
14%
2
17%
1-15
4
19%
4
33%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
4
19%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Белшина 7:3 Сморгонь - Шахтёр Солигорск 1:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0
Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:1 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Нафтан 2:1 Гомель - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Островец-Свентокшиски 3:1 Шахтёр Солигорск - Шахтёр-2 Петриков 4:1 Шахтёр Солигорск - Арсенал Дзержинск 5:0 Шахтёр Солигорск - Белшина 1:2 Шахтёр Солигорск - Барановичи 5:0 Шахтёр Солигорск - Белшина 4:1 Слуцк - Шахтёр Солигорск 0:1
Ислочь Минск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Нафтан - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 Слуцк - Ислочь Минск 1:1
Ислочь Минск - Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Белшина 2:0 Сморгонь - Ислочь Минск 0:4 Ислочь Минск - Динамо-Брест 3:0 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:0 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Ислочь Минск - Локомотив Гомель 3:1 Ислочь Минск - Шахтёр-2 Петриков 2:0 Ислочь Минск - Молодечно 3:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3 Минск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Ислочь Минск - Слуцк 3:1 Ислочь Минск - БАТЭ 0:1
Результаты матчей
Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
37
37
28
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 5
|22
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 16
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|9.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 18
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 18
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|-6
|14.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|-12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 12
|-13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 9
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|-9
|15.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 5
|-14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|8.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|9.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|10.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
|15.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|-25
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первый дивизион
|Шахтёр Солигорск
|Карпицкий Егор
|10 (1)
|Динамо Минск
|Морозов Владислав
|8
|Неман Гродно
|Савицкий Павел
|7
|Гомель
|Козловский Денис
|6 (1)
|Слуцк
|Мельников Никита
|5 (1)
|Динамо-Брест
|Ковалевич Денис
|1 3
|Неман Гродно
|Садовничий Иван
|4
|Гомель
|Матвейчик Сергей
|3
|Неман Гродно
|Пантя Юрий
|3
|Динамо-Брест
|Тымонюк Игорь
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск
Исход игры
Шахтёр Солигорск
66.7% (2)
Ничья
33.3% (1)
Ислочь Минск
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (1)
Меньше
66.67% (2)
Обе команды забьют
Да
66.67% (2)
Нет
33.33% (1)
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