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  4. Высшая лига 2023

Беларусь: Высшая лига
2023

Шахтёр Солигорск
 
Позже
Ислочь Минск
Прогнозы 3
Шахтёр Солигорск 66.7% (2)
X 33.3% (1)
Ислочь Минск 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
Ислочь Минск
7.00
4.60
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ВЛ
0:1
К
2:0
К
1:0
ВЛ
4:0
ВЛ
4:2
ВЛ
4:0
ВЛ
0:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
3:0
ВЛ
4:0
ВЛ
1:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.63
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.94
0.63

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
144

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 10 1
Скавыш Максим 3 (1) 0.3
Ахмеди Валон 2 0.2
Шрамченко Антон 2 0.2
Забелин Павел 2 0.2
Николаевич Никита 1 0.1
Ковалевич Максим 1 0.1
Гружевский Денис 0 0
Шевченко Глеб 0 0
_Zenkov I. 0 0
Ислочь Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Mitrofanov D. 3 0.3
Ровдо Глеб 2 0.2
_Adu P. K. 2 0.2
Prince Adu 2 0.2
Калачёв Илья 1 0.1
Журавлёв Владислав 1 0.1
Сенко Валерий 1 0.1
Сенько Валерий 0 0

Карточки

Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капленко Никита 3 0
Карпицкий Егор 3 0
Шрамченко Антон 2 0
Корзун Никита 2 0
Динга Доминик 2 0
_Zenkov I. 2 0
Ахмеди Валон 1 0
Забелин Павел 1 0
Ковалевич Максим 1 0
Ислочь Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калачёв Илья 2 0
Сибилев Дмитрий 2 0
Родионов Кирилл Максимович 2 0
Журавлёв Вячеслав 1 0
Скроботов Илья 1 0
Гуз Александр 1 0
_Adu P. K. 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Солигорск
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ислочь Минск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
2
Шахтёр Солигорск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ислочь Минск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

8
5
Шахтёр Солигорск
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ислочь Минск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

21
12
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
14%
2
17%
1-15
4
19%
4
33%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
4
19%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Белшина 7:3 Сморгонь - Шахтёр Солигорск 1:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0
Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:1 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Нафтан 2:1 Гомель - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Островец-Свентокшиски 3:1 Шахтёр Солигорск - Шахтёр-2 Петриков 4:1 Шахтёр Солигорск - Арсенал Дзержинск 5:0 Шахтёр Солигорск - Белшина 1:2 Шахтёр Солигорск - Барановичи 5:0 Шахтёр Солигорск - Белшина 4:1 Слуцк - Шахтёр Солигорск 0:1
Ислочь Минск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Нафтан - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 Слуцк - Ислочь Минск 1:1
Ислочь Минск - Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Белшина 2:0 Сморгонь - Ислочь Минск 0:4 Ислочь Минск - Динамо-Брест 3:0 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:0 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Ислочь Минск - Локомотив Гомель 3:1 Ислочь Минск - Шахтёр-2 Петриков 2:0 Ислочь Минск - Молодечно 3:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3 Минск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Ислочь Минск - Слуцк 3:1 Ислочь Минск - БАТЭ 0:1

Результаты матчей

Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 10 8 1 1 22 - 5 25
2.
Неман Гродно
 Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 10 6 4 0 15 - 5 22
4.
Славия Мозырь
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
5.
БАТЭ
 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
6.
Ислочь Минск
 Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
7.
Гомель
 Заявка 10 3 5 2 15 - 16 14
8.
Слуцк
 Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
9.
Сморгонь
 Заявка 11 4 0 7 10 - 22 12
10.
Минск
 Заявка 10 1 5 4 8 - 10 8
11.
Динамо-Брест
 Заявка 11 2 1 8 9 - 18 7
12.
Нафтан
 Заявка 11 1 2 8 4 - 18 5
13.
Белшина
 Заявка 10 1 2 7 6 - 20 -6
14.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 -12
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 10 3 1 6 5 - 12 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Сморгонь
 Заявка 6 4 0 2 7 - 9 12
4.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Слуцк
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
6.
Неман Гродно
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
7.
Гомель
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Славия Мозырь
 Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9.
Ислочь Минск
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
Минск
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11.
БАТЭ
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 5 3 0 2 4 - 5 -14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 11
3.
БАТЭ
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Динамо Минск
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Славия Мозырь
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
6.
Ислочь Минск
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Гомель
 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
8.
Динамо-Брест
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
9.
Белшина
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
10.
Нафтан
 Заявка 6 1 0 5 3 - 12 3
11.
Минск
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
12.
Слуцк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Энергетик-БГУ
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
14.
Сморгонь
 Заявка 5 0 0 5 3 - 13 0
15.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 -25
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 10 (1)
Динамо Минск Морозов Владислав 8
Неман Гродно Савицкий Павел 7
Гомель Козловский Денис 6 (1)
Слуцк Мельников Никита 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Гомель Матвейчик Сергей 3
Неман Гродно Пантя Юрий 3
Динамо-Брест Тымонюк Игорь 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2023, осталось 12 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 3
    Шахтёр Солигорск 66.7% (2)
    X 33.3% (1)
    Ислочь Минск 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Солигорск
    Ничья
    Ислочь Минск
    7.00
    4.60
    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    66.7% (2)
    Ничья
    33.3% (1)
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    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (1)
    Меньше
    66.67% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (2)
    Нет
    33.33% (1)
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