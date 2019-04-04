Голландия: Эредивизие 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2018-2019
ПСВ
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 34000
ПЕК Зволле
0'
1:0
24' Гол
Де Йонг Люк
2:0
62' Гол
Бергвейн Стевен
3:0
76' Гол
Де Йонг Люк
4:0
90' Гол
Мален Дониэлл
90'+5
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
5
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
6
Тасенде
Хосе
18
Росарио
Пабло
7
Перейро
Гастон
8
Хендрикс
Йоррит
11
Лосано
Ирвин
9
Де
Йонг
Люк
17
Бергвейн
Стевен
16
Ван
дер
Харт
Микки
2
Ван
Полен
Брам
29
Лахман
Даррил
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
22
Клемент
Пелле
6
Хамер
Густаво
21
Намли
Юнес
20
Эхизибуэ
Кингсли
10
Тай
Леннарт
7
Ван
Крой
Вито
ПСВ
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

24'
Де Йонг Люк
(Перейро Гастон)
1:0
62'
Бергвейн Стевен
2:0
64'
 
Ван Дёйнен Майк
Тай Леннарт
76'
Де Йонг Люк
(Лосано Ирвин)
3:0
78'
 
Элберс Стэнли
Эхизибуэ Кингсли
78'
 
Флемминг Зиан
Хамер Густаво
78'
Мален Дониэлл
Лосано Ирвин
 
78'
Ихаттарен Мохаммед
Перейро Гастон
 
88'
Гакпо Коди
Бергвейн Стевен
 
90'
Мален Дониэлл
(Гакпо Коди)
4:0
  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда Эксельсиор 0:2 ПСВ
ПСВ 1:1 Фейеноорд Херенвен 2:2 ПСВ Утрехт 2:2 ПСВ ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 2:1 Гронинген Эммен 2:2 ПСВ ПСВ 2:1 Брюгге ПСВ 3:1 АЗ Алкмаар Хераклес 0:4 ПСВ Интер Милан 1:1 ПСВ ПСВ 6:0 Эксельсиор Фейеноорд 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Барселона ПСВ 3:0 Херенвен Де Графсхап 1:4 ПСВ Тоттенхэм 2:1 ПСВ
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Хераклес 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 5:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 НАК Бреда ПЕК Зволле 1:4 Аякс Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:3 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 11
ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 28 22 4 2 84 - 19 70
2. Аякс Заявка 28 22 2 4 96 - 25 68
3. АЗ Алкмаар Заявка 28 15 6 7 55 - 32 51
4. Фейеноорд 3:0 Заявка 28 15 5 8 60 - 36 50
5. Утрехт Заявка 28 13 7 8 54 - 38 46
6. Хераклес Заявка 28 13 3 12 51 - 55 42
7. Витесс Заявка 28 11 9 8 52 - 41 42
8. Виллем II Заявка 28 12 4 12 50 - 55 40
9. Гронинген Заявка 28 11 5 12 32 - 35 38
10. Херенвен 0:3 Заявка 28 9 9 10 57 - 62 36
11. ВВВ-Венло Заявка 28 9 6 13 35 - 51 33
12. ПЕК Зволле Заявка 28 9 5 14 33 - 45 32
13. Фортуна Ситтард Заявка 28 8 6 14 45 - 64 30
14. АДО Ден Хааг Заявка 28 7 9 12 38 - 55 30
15. Эксельсиор Заявка 28 7 5 16 33 - 62 26
16. Де Графсхап Заявка 28 7 4 17 32 - 58 25
17. Эммен Заявка 28 6 7 15 32 - 68 25
18. НАК Бреда Заявка 28 5 6 17 26 - 64 21
  • Второй тайм
  • 95'
    ПСВ Эйндховен заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 94'
    Гакпо Коди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    ГОООООЛ - Мален Дониэлл ПСВ Эйндховен забивает ударом головой
  • 94'
    Гакпо Коди из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Элберс Стэнли из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
  • 93'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 93'
    Ван Дёйнен Майк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Офсайд
    93'
    Гакпо Коди из команды ПСВ Эйндховен в офсайде
  • 92'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Описание гола
    91'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 91'
    Головой пробил Де Йонг Люк, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    91'
    Mohammed Ihattaren из команды ПСВ Эйндховен подал угловой справа.
  • 91'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 90'
    Mohammed Ihattaren из команды ПСВ Эйндховен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 90'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 90'
    Зволле имеет хороший шанс забить.
  • 89'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 88'
    Шанс! Шваб Даниэль из команды ПСВ Эйндховен пробил головой, но мимо
  • Угловой
    88'
    Mohammed Ihattaren из команды ПСВ Эйндховен подал угловой справа.
  • 88'
    Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Гакпо Коди
  • 87'
    Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 87'
    Отличные скиллы показывает Мален Дониэлл, обводя своих соперников
  • Угловой
    87'
    Mohammed Ihattaren из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 87'
    Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 86'
    Игрок из команды ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 86'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 85'
    Выглядело как неплохой момент. Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 85'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 85'
    ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 84'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 84'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 82'
    Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен пробил головой, но мимо
  • Угловой
    82'
    Mohammed Ihattaren из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 82'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 82'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 81'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 79'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 79'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Mohammed Ihattaren
  • 78'
    Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
  • 78'
    Хамер Густаво получил травму и заменен. Флемминг Зиан выходит на поле.
  • 78'
    Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
  • 76'
    Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Де Йонг Люк изменил счет на табло!
  • Угловой
    76'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 76'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    76'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хамер Густаво получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    76'
    Хамер Густаво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 75'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 75'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 75'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 74'
    Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
  • 74'
    Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Намли Юнес из команды Зволле подал угловой справа.
  • 74'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 74'
    Зволле контролирует мяч.
  • 73'
    Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    73'
    Намли Юнес из команды Зволле подал угловой справа.
  • 72'
    Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 72'
    Намли Юнес из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Зволле контролирует мяч.
  • 71'
    Ван Дёйнен Майк пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    71'
    Росарио Пабло из команды ПСВ Эйндховен играет слишком грубо. Ван Крой Вито оказался на газоне.
  • 70'
    Зволле контролирует мяч.
  • 70'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 69'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 68'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 67'
    Перейро Гастон нанес удар головой, но Ван дер Харт Микки спокойно отбил мяч.
  • 67'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.
  • 67'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков
  • Фол, нарушение
    66'
    Лам Томас нарушает правила. Де Йонг Люк пострадал
  • 66'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Зволле контролирует мяч.
  • 64'
    Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк
  • 64'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 64'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает!
  • 62'
    ШАНС! Бергвейн Стевен вышел один-на-один с голкипером...
  • 62'
    Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
  • 62'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен идет с мячом вперед на обострение...
  • 62'
    Зволле контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    62'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен играет слишком грубо. Ван Полен Брам оказался на газоне.
  • Угловой
    61'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 61'
    Клемент Пелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 61'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 60'
    Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 59'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 59'
    Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
  • 59'
    Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Фиргевер Ник из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
  • Травма, повреждение
    58'
    Паал Кеннет возвращается на поле.
  • 58'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    58'
    Ох, нехорошо это выглядит. Паал Кеннет получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    57'
    Паал Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 56'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 56'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Игрок из команды ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 55'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 54'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    54'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 54'
    Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Хендрикс Йоррит из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 53'
    Росарио Пабло из команды ПСВ Эйндховен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 53'
    Зволле контролирует мяч.
  • 52'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Ван Крой Вито из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Зволле контролирует мяч.
  • 52'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 51'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 50'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 50'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Намли Юнес из команды Зволле подал угловой слева.
  • 48'
    Тай Леннарт мяч отрикошетил от ворот
  • 48'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен забрасывает мяч в штрафную.
  • 48'
    Зволле контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
  • Фол, нарушение
    46'
    Ван Полен Брам наказан за толчок Бергвейн Стевен
  • 46'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 46'
    Зволле контролирует мяч.
  • 46'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 45'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 44'
    ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.
  • 44'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 43'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 43'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Зволле контролирует мяч.
  • 42'
    Зволле контролирует мяч.
  • 42'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Зволле контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
  • 40'
    Зволле контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 39'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Зволле контролирует мяч.
  • 37'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 37'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 36'
    Лосано Ирвин нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 36'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Зволле контролирует мяч.
  • 35'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
  • 34'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 34'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 33'
    Зволле контролирует мяч.
  • 33'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Зволле контролирует мяч.
  • 32'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Зволле контролирует мяч.
  • 31'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.
  • 31'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 31'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 30'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 29'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Угловой
    29'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 29'
    Де Йонг Люк мяч отрикошетил от ворот
  • 29'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.
  • 29'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 28'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 28'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
  • 26'
    Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Росарио Пабло из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 24'
    Перейро Гастон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ Эйндховен забивает ударом головой
  • Угловой
    24'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен подал угловой справа.
  • 24'
    Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Бергвейн Стевен из штрафной площади.
  • 24'
    Росарио Пабло из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.
  • 24'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    24'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 24'
    Шваб Даниэль нанес удар головой, но Ван дер Харт Микки перевел мяч на угловой!
  • 23'
    Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
  • 22'
    Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
  • 21'
    Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Ван Полен Брам из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Зволле контролирует мяч.
  • Офсайд
    20'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен в офсайде
  • 20'
    ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.
  • 20'
    ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.
  • 19'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Офсайд
    19'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле в офсайде
  • 18'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 18'
    Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Ван Крой Вито из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Зволле имеет хороший шанс забить.
  • 16'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 15'
    Де Йонг Люк не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Паал Кеннет из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
  • Угловой
    14'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен подал угловой справа.
  • 14'
    Дюмфрис Дензел мяч отрикошетил от ворот
  • 13'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 13'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 13'
    Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает пас партнеру.
  • 12'
    Зволле контролирует мяч.
  • 12'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 11'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    10'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
  • 9'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 8'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.
  • 7'
    ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 6'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Зволле контролирует мяч.
  • 5'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 4'
    ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Зволле контролирует мяч.
  • 3'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Намли Юнес из команды Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Ван Крой Вито из команды Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Зволле контролирует мяч.
  • 2'
    Тай Леннарт из команды Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 2'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Зволле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...