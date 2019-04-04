Голландия: Эредивизие 2018-2019
ПСВ
4:0
Конец матча
Стадион: Филипс Зрители: 34000
ПЕК Зволле
1:0
24' ГолДе Йонг Люк
2:0
62' ГолБергвейн Стевен
3:0
76' ГолДе Йонг Люк
4:0
90' ГолМален Дониэлл
11
Лосано
Ирвин
21
Намли
Юнес
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ром ЭлойВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Риго ДантеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
-
34 Бауй УасимПолузащитник
-
17 Генро ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Копперс ДикоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
24'
1:0
62'
2:0
76'
3:0
90'
4:0
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
12 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =5 -4Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда Эксельсиор 0:2 ПСВ
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =4 -10ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Хераклес 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 5:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 НАК Бреда ПЕК Зволле 1:4 Аякс Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:3 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|84 - 19
|70
|2.
|Аякс
|Заявка
|28
|22
|2
|4
|96 - 25
|68
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 32
|51
|4.
|Фейеноорд
|3:0 Заявка
|28
|15
|5
|8
|60 - 36
|50
|5.
|Утрехт
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|54 - 38
|46
|6.
|Хераклес
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|51 - 55
|42
|7.
|Витесс
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|52 - 41
|42
|8.
|Виллем II
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 55
|40
|9.
|Гронинген
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|32 - 35
|38
|10.
|Херенвен
|0:3 Заявка
|28
|9
|9
|10
|57 - 62
|36
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 51
|33
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|33 - 45
|32
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|45 - 64
|30
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|38 - 55
|30
|15.
|Эксельсиор
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 62
|26
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|32 - 58
|25
|17.
|Эммен
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|32 - 68
|25
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 64
|21
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