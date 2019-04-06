Голландия: Эредивизие 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2018-2019
Виллем II
1:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
Аякс
0'
13' Желтая карточка
Кроули Дэниэл
0:1
14' Гол
Ван де Бек Донни
1:1
26' Пенальти
Исак Александр
29' Желтая карточка
Льюис Фернандо
1:2
41' Гол в свои ворота
Хееркенс Фреек
50'
1
Велленройтер
Тимон
2
Льюис
Фернандо
3
Хееркенс
Фреек
4
Питерс
Йорденс
5
Паласиос
Диего
23
Анита
Вурнон
14
Кроули
Дэниэл
8
Льонч
Поль
16
Врусай
Мариос
9
Исак
Александр
10
Павлидис
Вангелис
24
Онана
Андре
3
Вельтман
Йоел
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
20
Шоне
Лассе
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Де
Йонг
Френки
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
7
Нерес
Давид
Виллем II
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

13'
Кроули Дэниэл
 
14'
0:1
Ван де Бек Донни
(Де Йонг Френки)
26'
Исак Александр
1:1
29'
Льюис Фернандо
 
41'
1:2
Хееркенс Фреек
  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап
Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Виллем II 1:5 Херенвен АЗ Алкмаар 0:2 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле
Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс Аякс 2:2 Фламенго Утрехт 1:3 Аякс Рода 1:1 Аякс Аякс 8:0 Де Графсхап

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Аякс: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Аякс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие
Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Аякс Премьер-лига Аякс 4:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:3 Аякс Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 29 23 2 4 98 - 26 71
2. ПСВ Заявка 28 22 4 2 84 - 19 70
3. АЗ Алкмаар Заявка 28 15 6 7 55 - 32 51
4. Фейеноорд Заявка 28 15 5 8 60 - 36 50
5. Утрехт 0:3 Заявка 29 13 7 9 54 - 41 46
6. Хераклес Заявка 28 13 3 12 51 - 55 42
7. Витесс Заявка 28 11 9 8 52 - 41 42
8. Виллем II 1:2 Заявка 29 12 4 13 51 - 57 40
9. Гронинген Заявка 28 11 5 12 32 - 35 38
10. Херенвен Заявка 28 9 9 10 57 - 62 36
11. ВВВ-Венло Заявка 28 9 6 13 35 - 51 33
12. АДО Ден Хааг 3:0 Заявка 29 8 9 12 41 - 55 33
13. ПЕК Зволле Заявка 28 9 5 14 33 - 45 32
14. Фортуна Ситтард Заявка 28 8 6 14 45 - 64 30
15. Эксельсиор Заявка 28 7 5 16 33 - 62 26
16. Де Графсхап Заявка 28 7 4 17 32 - 58 25
17. Эммен Заявка 28 6 7 15 32 - 68 25
18. НАК Бреда Заявка 28 5 6 17 26 - 64 21
  • Второй тайм
  • 50'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Аякс контролирует мяч.
  • 47'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 47'
    ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 47'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 47'
    Нерес Давид из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 46'
    Виллем II контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 46'
    Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Де Йонг Френки из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 46'
    Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 45'
    Отличная возможность! Ван де Бек Донни упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
  • 45'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Льонч Поль нарушает правила. Де Йонг Френки пострадал
  • 44'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Хееркенс Фреек уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 41'
    Нерес Давид из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 41'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нерес Давид и Тадич Душан из команды Аякс.
  • 41'
    Врусай Мариос из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 40'
    Блинд Дэйли пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 39'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 38'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 38'
    Павлидис Вангелис из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 37'
    Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Велленройтер Тимон не дал случится голу! Тадич Душан должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
  • 37'
    Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Аякс начинает контратаку
  • 36'
    Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Тадич Душан из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Льонч Поль пострадал.
  • 35'
    Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Анита Вурнон из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    35'
    Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
  • 34'
    Исак Александр мяч отрикошетил от ворот
  • 34'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Павлидис Вангелис из команды Виллем II делает пас партнеру.
  • 33'
    Врусай Мариос из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 33'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 30'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    29'
    Льюис Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
  • 28'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 27'
    Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Аякс контролирует мяч.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Исак Александр из команды Виллем II забивает с точки!
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    25'
    ПЕНАЛЬТИ - Блинд Дэйли из команды Аякс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Врусай Мариос.
  • 24'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II делает пас партнеру.
  • 24'
    Виллем II контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Вельтман Йоел из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
  • 23'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Аякс контролирует мяч.
  • 23'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 21'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    21'
    Тальяфико Николас из команды Аякс в офсайде
  • 21'
    Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Павлидис Вангелис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
  • 20'
    Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
  • 19'
    Аякс начинает контратаку
  • 18'
    Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 18'
    Аякс контролирует мяч.
  • 17'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Паласиос Диего из команды Виллем II направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 14'
    Де Йонг Френки сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
  • 14'
    Де Йонг Френки из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Тадич Душан из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
  • 14'
    Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Желтая карточка
    13'
    Кроули Дэниэл получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
  • 13'
    Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Исак Александр из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Виллем II имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Онана Андре не дал случится голу! Врусай Мариос должен был забивать, но Онана Андре сделал отличный сейв
  • 11'
    Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Онана Андре не удержал его в руках.
  • 10'
    Паласиос Диего из команды Виллем II делает пас партнеру.
  • 10'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 10'
    Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    9'
    Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 9'
    Паласиос Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 8'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Виллем II начинает контратаку
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 7'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
  • 7'
    Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 7'
    Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    6'
    Врусай Мариос из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
  • 5'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Исак Александр
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 4'
    Аякс контролирует мяч.
  • 4'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Тадич Душан из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Питерс Йорденс заработал фол
  • 1'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 1'
    Шанс! Льонч Поль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
  • 1'
    Павлидис Вангелис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Виллем II начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...