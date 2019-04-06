Голландия: Эредивизие 2018-2019
Виллем II
1:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Конинг Виллем II
Аякс
13' Желтая карточкаКроули Дэниэл
0:1
14' ГолВан де Бек Донни
1:1
26' ПенальтиИсак Александр
29' Желтая карточкаЛьюис Фернандо
1:2
41' Гол в свои воротаХееркенс Фреек
23
Анита
Вурнон
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
20
Шоне
Лассе
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Анита ВурнонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Luuk Brand
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ланг НоаПолузащитник
-
30 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
14'
26'
1:1
29'
41'
1:2
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =0 -8Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап
Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Виллем II 1:5 Херенвен АЗ Алкмаар 0:2 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле
Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс Аякс 2:2 Фламенго Утрехт 1:3 Аякс Рода 1:1 Аякс Аякс 8:0 Де Графсхап
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Аякс: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Аякс Премьер-лига Аякс 4:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:3 Аякс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|29
|23
|2
|4
|98 - 26
|71
|2.
|ПСВ
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|84 - 19
|70
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 32
|51
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|60 - 36
|50
|5.
|Утрехт
|0:3 Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|6.
|Хераклес
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|51 - 55
|42
|7.
|Витесс
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|52 - 41
|42
|8.
|Виллем II
|1:2 Заявка
|29
|12
|4
|13
|51 - 57
|40
|9.
|Гронинген
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|32 - 35
|38
|10.
|Херенвен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|57 - 62
|36
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 51
|33
|12.
|АДО Ден Хааг
|3:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|41 - 55
|33
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|33 - 45
|32
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|45 - 64
|30
|15.
|Эксельсиор
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 62
|26
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|32 - 58
|25
|17.
|Эммен
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|32 - 68
|25
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 64
|21
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