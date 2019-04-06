Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм начался

Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Амьен

Удар от ворот произведет Амьен

Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игрок команды Сент-Этьенн совершает серьёзную ошибку в обороне

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

48' Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе

48' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе

47' Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Конате Мусса из команды Амьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

46' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

45' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

44' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' ШТАНГА! Пробил головой Берич Роберт прямо в каркас ворот!

43' Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

42' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

41' Удар от ворот произведет Амьен

41' Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали

41' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...

41' Сент-Этьенн начинает контратаку

41' Амьен контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

40' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе

37' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.

36' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

35' Удар от ворот произведет Амьен

34' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' После штрафного удара,который нанес Хазри Вахби мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

32' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Лефор Жордан удален с поля!

32' Матч возобновлен

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

30' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

29' Опасность предотвращена - Лефор Жордан из команды Амьен вступил в отбор удачно

29' Берич Роберт из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

28' Удар от ворот произведет Амьен

28' Как он промахнулся? Кабелла Реми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Берич Роберт из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

28' Берич Роберт из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...

28' Сент-Этьенн начинает контратаку

27' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

25' Амьен контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

24' Г О О О О Л - Конате Мусса изменил счет на табло!

24' Отличные скиллы показывает Конате Мусса , обводя своих соперников

24' Гнаоре Эдди из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

24' Гнаоре Эдди из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...

23' Амьен начинает контратаку

23' Выглядело как неплохой момент. Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

23' Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе

23' Гнаоре Эдди из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

21' Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

21' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

20' Удар от ворот произведет Амьен

20' Норден Арно навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

18' Амьен контролирует мяч.

18' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

16' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' Блен Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

15' Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

15' Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

12' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

12' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...

11' М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

10' Мендоса Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

9' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

8' Отличные скиллы показывает Мендоса Стивен , обводя своих соперников

8' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Амьен контролирует мяч.

6' Амьен контролирует мяч.

6' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

5' Плохо сыграл Гуано Принс-Десир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

4' Амьен контролирует мяч.

3' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

3' Конате Мусса из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...

2' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Суботич Невен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

1' Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...

1' Амьен начинает контратаку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Амьен начинает с центра поля