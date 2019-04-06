Франция: Лига 1 2018-2019
Амьен
2:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Де ла Ликорн
Сент-Этьен
1' Желтая карточкаСуботич Невен
0:1
16' ГолКолодзейчак Тимоти
1:1
24' ГолКонате Мусса
32' Красная карточкаЛефор Жордан
57' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
2:1
61' ГолКонате Мусса
25
Лефор
Жордан
26
Питерс
Эрик
17
Блен
Алексис
15
Конате
Мусса
20
Тьоте
Шейк
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
10
Хазри
Вахби
18
Норден
Арно
27
Берич
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
-
20 Тьоте ШейкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Роша КенниПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Нападающий
-
32 Charles Abi
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
24'
1:1
32'
61'
2:1
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =5 -10Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен
Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен Strasbourg Olympique 0:6 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Дижон Ницца 1:1 Сент-Этьен Бордо 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Нант Ним 1:1 Сент-Этьен Лион 1:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Амьен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|48 - 26
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 37
|49
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Реймс
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|31 - 31
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Ренн
|2:2 Заявка
|30
|11
|9
|10
|41 - 39
|42
|10.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|11.
|Ним
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|41 - 44
|38
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|2:2 Заявка
|31
|8
|14
|9
|37 - 37
|38
|14.
|Амьен
|2:1 Заявка
|31
|9
|6
|16
|26 - 44
|33
|15.
|Тулуза
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 44
|32
|16.
|Нант
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 38
|31
|17.
|Монако
|0:1 Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 46
|30
|18.
|Генгам
|1:0 Заявка
|31
|6
|7
|18
|20 - 53
|25
|19.
|Дижон
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 48
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|31
|4
|12
|15
|24 - 44
|24
Амьен
10.6% (18)
Ничья
28.2% (48)
Сент-Этьен
61.2% (104)
1:2 Saint Etienne
27.6% (47)
1:1 Draw
24.1% (41)
0:1 Saint Etienne
22.9% (39)
1:0 Amiens
7.6% (13)
0:2 Saint Etienne
7.1% (12)
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