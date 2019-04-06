Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Амьен
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1' Желтая карточка
Суботич Невен
0:1
16' Гол
Колодзейчак Тимоти
1:1
24' Гол
Конате Мусса
32' Красная карточка
Лефор Жордан
57' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
2:1
61' Гол
Конате Мусса
71'
1
Гартнер
Регис
4
Крафт
Эмиль
2
Гуано
Принс-Десир
25
Лефор
Жордан
26
Питерс
Эрик
5
Гнаоре
Эдди
6
Монкондю
Томас
17
Блен
Алексис
10
Мендоса
Стивен
15
Конате
Мусса
20
Тьоте
Шейк
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
28
Суботич
Невен
5
Колодзейчак
Тимоти
23
Вада
Валентин
6
М'Вила
Янн
10
Хазри
Вахби
7
Кабелла
Реми
18
Норден
Арно
27
Берич
Роберт
Амьен
4-4-2
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

1'
 
Суботич Невен
16'
0:1
Колодзейчак Тимоти
(Хазри Вахби)
24'
Конате Мусса
(Гнаоре Эдди)
1:1
32'
Лефор Жордан
 
36'
Дибасси Бакай
Монкондю Томас
 
57'
 
Колодзейчак Тимоти
59'
 
Амума Ромен
Норден Арно
61'
Конате Мусса
(Мендоса Стивен)
2:1
68'
 
Дьони Луа
Вада Валентин
  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен
Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан Ренн 1:0 Амьен Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Лилль 2:1 Амьен Амьен 0:3 ПСЖ Амьен 0:0 Анже Амьен 1:0 Валансьен Бордо 1:1 Амьен Амьен 2:3 Лион Генгам 1:2 Амьен Амьен 0:2 Монако Ним 3:0 Амьен Амьен 1:3 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен
Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен Strasbourg Olympique 0:6 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Дижон Ницца 1:1 Сент-Этьен Бордо 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Нант Ним 1:1 Сент-Этьен Лион 1:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Амьен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сент-Этьен 0:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Амьен 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Амьен Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль Заявка 30 18 6 6 48 - 26 60
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен 1:2 Заявка 31 14 7 10 44 - 37 49
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Реймс Заявка 30 11 13 6 31 - 31 46
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Ренн 2:2 Заявка 30 11 9 10 41 - 39 42
10. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
11. Ним 0:0 Заявка 30 10 8 12 41 - 44 38
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже 2:2 Заявка 31 8 14 9 37 - 37 38
14. Амьен 2:1 Заявка 31 9 6 16 26 - 44 33
15. Тулуза Заявка 30 7 11 12 28 - 44 32
16. Нант Заявка 29 8 7 14 33 - 38 31
17. Монако 0:1 Заявка 31 7 9 15 30 - 46 30
18. Генгам 1:0 Заявка 31 6 7 18 20 - 53 25
19. Дижон Заявка 31 6 6 19 24 - 48 24
20. Кан 0:0 Заявка 31 4 12 15 24 - 44 24
  • Второй тайм
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Тьоте Шейк из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
  • 69'
    Амьен начинает контратаку
  • 68'
    Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Дьони Луа из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Дьони Луа из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
  • 68'
    Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
  • Офсайд
    68'
    Питерс Эрик из команды Амьен в офсайде
  • 68'
    Мендоса Стивен из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 67'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн направляет мяч в штрафную площадку, но Гартнер Регис выбегает и ловит мяч
  • 67'
    Перрен Лоик делает длинную передачу вперед
  • 67'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Травма, повреждение
    65'
    Гуано Принс-Десир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 64'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Берич Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Амьен контролирует мяч.
  • 61'
    Мендоса Стивен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    61'
    ГОЛ! - Конате Мусса из команды Амьен наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 61'
    Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Амьен начинает контратаку
  • 61'
    Игрок команды Сент-Этьенн совершает серьёзную ошибку в обороне
  • 61'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 60'
    Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
  • 60'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 60'
    Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 59'
    Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Амума Ромен
  • Фол, нарушение
    59'
    Берич Роберт наказан за толчок Питерс Эрик
  • 58'
    М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    57'
    Колодзейчак Тимоти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    57'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Мендоса Стивен оказался на газоне.
  • 57'
    Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 57'
    Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 57'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 55'
    Тьоте Шейк из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Тьоте Шейк из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 55'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    54'
    Конате Мусса наказан за толчок Суботич Невен
  • 54'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    52'
    Суботич Невен наказан за толчок Тьоте Шейк
  • 52'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 51'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 50'
    Кабелла Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 49'
    Норден Арно нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 49'
    Плохо сыграл Гуано Принс-Десир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 49'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 48'
    Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
  • 48'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Конате Мусса оказался на газоне.
  • 47'
    Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Конате Мусса из команды Амьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 46'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 45'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    ШТАНГА! Пробил головой Берич Роберт прямо в каркас ворот!
  • Угловой
    43'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
  • 43'
    Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    42'
    Берич Роберт задерживает мяч рукой
  • 42'
    Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 41'
    Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
  • 41'
    Сент-Этьенн начинает контратаку
  • 41'
    Амьен контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 40'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
  • 38'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
  • 37'
    Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
  • 36'
    Тактическая замена. Монкондю Томас уходит с поля и его заменяет Дибасси Бакай
  • 36'
    Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Берич Роберт наказан за толчок Питерс Эрик
  • 35'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 34'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    После штрафного удара,который нанес Хазри Вахби мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Лефор Жордан удален с поля!
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Лефор Жордан грубо играет против соперника. Пострадал Норден Арно
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 30'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 29'
    Опасность предотвращена - Лефор Жордан из команды Амьен вступил в отбор удачно
  • 29'
    Берич Роберт из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 28'
    Как он промахнулся? Кабелла Реми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 28'
    Берич Роберт из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Берич Роберт из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Сент-Этьенн начинает контратаку
  • 27'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 25'
    Амьен контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 24'
    Гнаоре Эдди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Конате Мусса изменил счет на табло!
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Конате Мусса, обводя своих соперников
  • 24'
    ШАНС! Конате Мусса вышел один-на-один с голкипером...
  • 24'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Амьен начинает контратаку
  • 23'
    Выглядело как неплохой момент. Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 23'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
  • 23'
    Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 23'
    Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    Почти гол! Тьоте Шейк пробил головой по воротам, но Рюффье Стефан спас!
  • 21'
    Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • Угловой
    20'
    Норден Арно навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 19'
    Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Амьен контролирует мяч.
  • 18'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 16'
    Хазри Вахби сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    ГОООООЛ - Колодзейчак Тимоти Сент-Этьенн забивает ударом головой
  • Угловой
    16'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 15'
    Блен Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Питерс Эрик из команды Амьен играет слишком грубо. Берич Роберт оказался на газоне.
  • 14'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Перрен Лоик наказан за толчок Мендоса Стивен
  • 13'
    Вада Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    12'
    Конате Мусса нарушает правила. Дебюши Матьё пострадал
  • 11'
    Монкондю Томас ошибается в защите.
  • 11'
    М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Берич Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 10'
    Мендоса Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
  • 10'
    Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Отличные скиллы показывает Мендоса Стивен, обводя своих соперников
  • 8'
    Лефор Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Амьен контролирует мяч.
  • 6'
    Амьен контролирует мяч.
  • 6'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 5'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Гартнер Регис все предвидел и спас команду!
  • 5'
    Плохо сыграл Гуано Принс-Десир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 5'
    Дебюши Матьё делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гуано Принс-Десир наказан за толчок Берич Роберт
  • 4'
    Амьен контролирует мяч.
  • 3'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 3'
    Конате Мусса из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    1'
    Суботич Невен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Суботич Невен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
  • 1'
    Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Амьен начинает контратаку
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 2:1 Сент-Этьен
Амьен
10.6% (18)
Ничья
28.2% (48)
Сент-Этьен
61.2% (104)
1:2 Saint Etienne
27.6% (47)
1:1 Draw
24.1% (41)
0:1 Saint Etienne
22.9% (39)
1:0 Amiens
7.6% (13)
0:2 Saint Etienne
7.1% (12)
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