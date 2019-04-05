Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

47' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Бордо

45' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

45' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

42' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Бордо

41' Пайе Димитри из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

41' Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

41' Марсель контролирует мяч.

40' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

40' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

38' Марсель контролирует мяч.

37' Марсель контролирует мяч.

37' Бордо контролирует мяч.

37' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Бордо контролирует мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

34' Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Марсель контролирует мяч.

33' Матч возобновлен

32' Костил Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Марсель контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

30' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забивает с точки!

26' Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

26' Удар от ворот произведет Бордо

25' Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали

25' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

23' Вратарь парирует удар, который нанес Бриан Джимми , и мяч снова в игре

22' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Бордо контролирует мяч.

20' Пабло Кастро из команды Бордо делает пас партнеру.

20' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Шанс! Чалета-Цар Дуе из команды Марсель пробил головой, но мимо

17' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.

17' Башич Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Марсель контролирует мяч.

16' Марсель контролирует мяч.

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

15' Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Жермен Валер из команды Марсель делает пас партнеру.

14' Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

14' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Бордо контролирует мяч.

13' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бордо контролирует мяч.

12' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

12' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

10' Удар от ворот произведет Бордо

9' ШАНС! Жермен Валер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

9' Марсель имеет хороший шанс забить.

9' Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.

8' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.

7' Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

7' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Марсель контролирует мяч.

6' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Бордо контролирует мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

5' Бордо контролирует мяч.

2' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Марсель начинает с центра поля