Франция: Лига 1 2018-2019
Бордо
1:0
Перерыв
Стадион: Матмю Атлантик
Марсель
1:0
27' ПенальтиКамано Франсуа
46' Желтая карточкаПайе Димитри
25
Пабло
Кастро
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
10
Пайе
Димитри
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пабло КастроЗащитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Майя ДжошНападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
19 Густаво ЛуисЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
1:0
46'
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье
Марсель Последние 20 матчей: +6 =5 -9Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен
Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Марсель 1:3 Аполлон Нант 3:2 Марсель Марсель 0:0 Реймс Айнтрахт Фр 4:0 Марсель
Последние игры между собой
Бордо: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|48 - 26
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|51 - 35
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 35
|49
|5.
|Марсель
|0:1 Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 41
|48
|6.
|Реймс
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|31 - 31
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|10.
|Ренн
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|39 - 37
|41
|11.
|Бордо
|1:0 Заявка
|31
|9
|11
|11
|29 - 31
|38
|12.
|Ним
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 44
|37
|13.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|35 - 35
|37
|14.
|Тулуза
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 44
|32
|15.
|Нант
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 38
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|24 - 43
|30
|17.
|Монако
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|18.
|Кан
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|24 - 44
|23
|19.
|Генгам
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|19 - 53
|22
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|21 - 47
|21
Бордо
10.7% (19)
Ничья
49.4% (88)
Марсель
39.9% (71)
1:1 Ничья
42.7% (76)
1:2 Марсель
24.2% (43)
0:1 Марсель
10.1% (18)
2:1 Бордо
5.6% (10)
2:2 Ничья
3.9% (7)
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