Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Бордо
1:0
Перерыв

Стадион:
Марсель
0'
1:0
27' Пенальти
Камано Франсуа
46' Желтая карточка
Пайе Димитри
1
Костил
Бенуа
4
Кунде
Жюль
25
Пабло
Кастро
14
Йованович
Вукашин
20
Сабали
Юссуф
5
Отавио
Пассос
26
Башич
Тома
29
Пундже
Максим
11
Камано
Франсуа
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
12
Стротман
Кевин
26
Товен
Флорьян
10
Пайе
Димитри
7
Радоньич
Неманья
28
Жермен
Валер
Бордо
3-4-2-1
Марсель
4-2-3-1

Ход матча

27'
Камано Франсуа
1:0
46'
 
Пайе Димитри
  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье
Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам Бордо 2:1 Тулуза ПСЖ 1:0 Бордо Марсель 1:0 Бордо Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо Бордо 1:0 Дижон Анже 1:2 Бордо Ницца 1:0 Бордо Бордо 1:0 Гавр Бордо 0:1 Гавр Бордо 1:1 Амьен Дижон 0:1 Бордо Копенгаген 0:1 Бордо Бордо 3:2 Сент-Этьен
Марсель Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен
Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Марсель 1:3 Аполлон Нант 3:2 Марсель Марсель 0:0 Реймс Айнтрахт Фр 4:0 Марсель

Последние игры между собой

Бордо: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль Заявка 30 18 6 6 48 - 26 60
3. Лион Заявка 30 16 8 6 51 - 35 56
4. Сент-Этьен Заявка 30 14 7 9 43 - 35 49
5. Марсель 0:1 Заявка 31 14 6 11 47 - 41 48
6. Реймс Заявка 30 11 13 6 31 - 31 46
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
10. Ренн Заявка 29 11 8 10 39 - 37 41
11. Бордо 1:0 Заявка 31 9 11 11 29 - 31 38
12. Ним Заявка 29 10 7 12 41 - 44 37
13. Анже Заявка 30 8 13 9 35 - 35 37
14. Тулуза Заявка 30 7 11 12 28 - 44 32
15. Нант Заявка 29 8 7 14 33 - 38 31
16. Амьен Заявка 30 8 6 16 24 - 43 30
17. Монако Заявка 30 7 9 14 30 - 45 30
18. Кан Заявка 30 4 11 15 24 - 44 23
19. Генгам Заявка 30 5 7 18 19 - 53 22
20. Дижон Заявка 30 5 6 19 21 - 47 21
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Пайе Димитри получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 45'
    Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
  • 43'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 42'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 41'
    Пайе Димитри из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 41'
    Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Марсель контролирует мяч.
  • 40'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 40'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Отавио Пассос из команды Бордо играет слишком грубо. Товен Флорьян оказался на газоне.
  • 38'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Марсель контролирует мяч.
  • 37'
    Марсель контролирует мяч.
  • 37'
    Бордо контролирует мяч.
  • 37'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Товен Флорьян из команды Марсель играет слишком грубо. Йованович Вукашин оказался на газоне.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 34'
    Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 33'
    Марсель контролирует мяч.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Костил Бенуа возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    32'
    Костил Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Пабло Кастро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
  • 31'
    Марсель контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Амави Жордан
  • 28'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    26'
    ПЕНАЛЬТИ! - Радоньич Неманья играет рукой в штрафной! Радоньич Неманья вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 26'
    Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 25'
    Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Пабло Кастро наказан за толчок Сакаи Хироки
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
  • 23'
    Вратарь парирует удар, который нанес Бриан Джимми, и мяч снова в игре
  • 23'
    Амави Жордан ошибается в защите.
  • 23'
    Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • 21'
    Камано Франсуа пробует нанести удар издали, но Манданда Стив держит все под контролем
  • 20'
    Пабло Кастро из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 20'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Пайе Димитри из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 18'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Шанс! Чалета-Цар Дуе из команды Марсель пробил головой, но мимо
  • Угловой
    17'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 17'
    Башич Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Марсель контролирует мяч.
  • 16'
    Марсель контролирует мяч.
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 15'
    Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Жермен Валер из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 14'
    Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сакаи Хироки
  • 11'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Стротман Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 9'
    ШАНС! Жермен Валер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 9'
    Марсель имеет хороший шанс забить.
  • 9'
    Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 9'
    Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 8'
    Камара Бубакар нанес удар головой, но Костил Бенуа перевел мяч на угловой!
  • Угловой
    8'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 7'
    Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Марсель контролирует мяч.
  • 6'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 4'
    Де Превиль Николя пробует нанести удар издали, но Манданда Стив держит все под контролем
  • 3'
    Камано Франсуа пробует нанести удар издали, но Манданда Стив держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    2'
    Йованович Вукашин из команды Бордо играет слишком грубо. Амави Жордан оказался на газоне.
  • 2'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Камара Бубакар наказан за толчок Де Превиль Николя
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Марсель
Бордо
10.7% (19)
Ничья
49.4% (88)
Марсель
39.9% (71)
1:1 Ничья
42.7% (76)
1:2 Марсель
24.2% (43)
0:1 Марсель
10.1% (18)
2:1 Бордо
5.6% (10)
2:2 Ничья
3.9% (7)
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