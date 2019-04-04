Голландия: Эредивизие 2018-2019

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Витесс
 
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Стадион:
ПСВ

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд
Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс Козаккен Бойз 1:2 Витесс Витесс 2:1 ВВВ-Венло НАК Бреда 2:1 Витесс Витесс 1:1 Эммен Виллем II 1:3 Витесс
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда
Эксельсиор 0:2 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Херенвен 2:2 ПСВ Утрехт 2:2 ПСВ ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 2:1 Гронинген Эммен 2:2 ПСВ ПСВ 2:1 Брюгге ПСВ 3:1 АЗ Алкмаар Хераклес 0:4 ПСВ Интер Милан 1:1 ПСВ ПСВ 6:0 Эксельсиор Фейеноорд 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Барселона ПСВ 3:0 Херенвен Де Графсхап 1:4 ПСВ

Последние игры между собой

Витесс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие
Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие Витесс 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 28 22 4 2 84 - 19 70
2. Аякс Заявка 28 22 2 4 96 - 25 68
3. АЗ Алкмаар Заявка 28 15 6 7 55 - 32 51
4. Фейеноорд Заявка 28 15 5 8 60 - 36 50
5. Утрехт Заявка 28 13 7 8 54 - 38 46
6. Хераклес Заявка 28 13 3 12 51 - 55 42
7. Витесс Заявка 28 11 9 8 52 - 41 42
8. Виллем II Заявка 28 12 4 12 50 - 55 40
9. Гронинген Заявка 28 11 5 12 32 - 35 38
10. Херенвен Заявка 28 9 9 10 57 - 62 36
11. ВВВ-Венло Заявка 28 9 6 13 35 - 51 33
12. ПЕК Зволле Заявка 28 9 5 14 33 - 45 32
13. Фортуна Ситтард Заявка 28 8 6 14 45 - 64 30
14. АДО Ден Хааг Заявка 28 7 9 12 38 - 55 30
15. Эксельсиор Заявка 28 7 5 16 33 - 62 26
16. Де Графсхап Заявка 28 7 4 17 32 - 58 25
17. Эммен Заявка 28 6 7 15 32 - 68 25
18. НАК Бреда Заявка 28 5 6 17 26 - 64 21
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - ПСВ

    До начала игры, которая состоится 07.04.2019, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.
    • Прогнозы на матч Витесс - ПСВ
    Витесс
    12.9% (8)
    Ничья
    6.5% (4)
    ПСВ
    80.6% (50)
    1:2 ПСВ
    46.8% (29)
    1:3 ПСВ
    16.1% (10)
    0:2 ПСВ
    8.1% (5)
    2:0 Витесс
    4.8% (3)
    1:0 Витесс
    4.8% (3)
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