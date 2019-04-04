Голландия: Эредивизие 2018-2019
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд
Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс Козаккен Бойз 1:2 Витесс Витесс 2:1 ВВВ-Венло НАК Бреда 2:1 Витесс Витесс 1:1 Эммен Виллем II 1:3 Витесс
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =5 -3ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда
Последние игры между собой
Витесс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие Витесс 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|84 - 19
|70
|2.
|Аякс
|Заявка
|28
|22
|2
|4
|96 - 25
|68
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 32
|51
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|60 - 36
|50
|5.
|Утрехт
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|54 - 38
|46
|6.
|Хераклес
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|51 - 55
|42
|7.
|Витесс
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|52 - 41
|42
|8.
|Виллем II
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 55
|40
|9.
|Гронинген
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|32 - 35
|38
|10.
|Херенвен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|57 - 62
|36
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 51
|33
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|33 - 45
|32
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|45 - 64
|30
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|38 - 55
|30
|15.
|Эксельсиор
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 62
|26
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|32 - 58
|25
|17.
|Эммен
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|32 - 68
|25
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 64
|21
Витесс
12.9% (8)
Ничья
6.5% (4)
ПСВ
80.6% (50)
1:2 ПСВ
46.8% (29)
1:3 ПСВ
16.1% (10)
0:2 ПСВ
8.1% (5)
2:0 Витесс
4.8% (3)
1:0 Витесс
4.8% (3)
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