Аргентина: Суперлига 2018-2019
Расинг Авельянеда
1:0
Второй тайм: 62'
Дефенса и Хустисия
1:0
53' ГолКристальдо Хонатан
54' Желтая карточкаКристальдо Хонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кардосо НериПолузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
Ход матча
53'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +13 =4 -3Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Тальерес Кордоба 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 АФАД Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +12 =4 -4Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Дефенса и Хустисия 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд Дефенса и Хустисия 3:1 Хуниор Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|25
|18
|5
|2
|43 - 15
|59
|2.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|25
|15
|7
|3
|32 - 18
|52
|3.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|6
|4
|42 - 18
|51
|4.
|Ривер Плейт
|25
|13
|6
|6
|42 - 21
|45
|5.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|6
|7
|36 - 29
|42
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|11
|7
|7
|34 - 25
|40
|7.
|Индепендьенте
|25
|10
|8
|7
|35 - 28
|38
|8.
|Унион Санта-Фе
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|9.
|Тигре
|25
|9
|9
|7
|39 - 42
|36
|10.
|Уракан
|25
|9
|8
|8
|28 - 28
|35
|11.
|Ланус
|25
|9
|7
|9
|27 - 32
|34
|12.
|Тальерес Кордоба
|25
|9
|6
|10
|25 - 24
|33
|13.
|Альдосиви
|25
|9
|6
|10
|21 - 24
|33
|14.
|Годой Крус
|25
|9
|5
|11
|23 - 30
|32
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|8
|5
|12
|21 - 32
|29
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|8
|10
|26 - 23
|29
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|18.
|Банфилд
|25
|6
|11
|8
|27 - 31
|29
|19.
|Патронато де Парана
|25
|7
|5
|13
|29 - 37
|26
|20.
|Росарио Сентраль
|25
|6
|8
|11
|16 - 26
|26
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|6
|7
|12
|24 - 34
|25
|22.
|Бельграно
|25
|4
|12
|9
|16 - 23
|24
|23.
|Колон
|25
|4
|11
|10
|21 - 33
|23
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|4
|11
|10
|25 - 38
|23
|25.
|Сан-Лоренсо
|25
|3
|14
|8
|21 - 30
|23
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|5
|7
|13
|15 - 28
|22
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