Аргентина: Суперлига 2018-2019

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Расинг Авельянеда
1:0
Второй тайм: 62'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
53' Гол
Кристальдо Хонатан
54' Желтая карточка
Кристальдо Хонатан
62'
1
Gabriel
Arias
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
2
Донатти
Алехандро
3
Сото
Алексис
23
Nery
Dominguez
18
Солари
Аугусто
8
Pol
Fernandez
28
Сарачо
Федерико
9
Кристальдо
Хонатан
15
Лисандро
Лопес
III
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
6
Alexander
Barboza
24
Мартинес
Лисандро
33
Rafael
Delgado
8
Бланко
Доминго
10
Leonel
Ariel
Miranda
26
Matias
Rojas
II
12
Ciro
Rius
29
Nicolas
Fernandez
I
31
Ignacio
Aliseda
Расинг Авельянеда
4-1-3-2
Дефенса и Хустисия
4-3-3

Ход матча

53'
Кристальдо Хонатан
1:0
54'
Кристальдо Хонатан
 

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Тальерес Кордоба 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 АФАД Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Дефенса и Хустисия 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд Дефенса и Хустисия 3:1 Хуниор Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:1 Расинг Авельянеда Примера
Дефенса и Хустисия 1:1 Расинг Авельянеда Примера Дефенса и Хустисия 1:3 Расинг Авельянеда Примера
Команда И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1:0 25 18 5 2 43 - 15 59
2. Дефенса и Хустисия 0:1 25 15 7 3 32 - 18 52
3. Бока Хуниорс 25 15 6 4 42 - 18 51
4. Ривер Плейт 25 13 6 6 42 - 21 45
5. Атлетико Тукуман 25 12 6 7 36 - 29 42
6. Велес Сарсфилд 25 11 7 7 34 - 25 40
7. Индепендьенте 25 10 8 7 35 - 28 38
8. Унион Санта-Фе 25 9 9 7 29 - 24 36
9. Тигре 25 9 9 7 39 - 42 36
10. Уракан 25 9 8 8 28 - 28 35
11. Ланус 25 9 7 9 27 - 32 34
12. Тальерес Кордоба 25 9 6 10 25 - 24 33
13. Альдосиви 25 9 6 10 21 - 24 33
14. Годой Крус 25 9 5 11 23 - 30 32
15. Химнасия Ла-Плата 25 8 5 12 21 - 32 29
16. Ньюэллс Олд Бойз 25 7 8 10 26 - 23 29
17. Эстудиантес Ла-Плата 25 7 8 10 21 - 25 29
18. Банфилд 25 6 11 8 27 - 31 29
19. Патронато де Парана 25 7 5 13 29 - 37 26
20. Росарио Сентраль 25 6 8 11 16 - 26 26
21. Сан-Мартин Сан-Хуан 25 6 7 12 24 - 34 25
22. Бельграно 25 4 12 9 16 - 23 24
23. Колон 25 4 11 10 21 - 33 23
24. Сан-Мартин Тукуман 25 4 11 10 25 - 38 23
25. Сан-Лоренсо 25 3 14 8 21 - 30 23
26. Аргентинос Хуниорс 25 5 7 13 15 - 28 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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