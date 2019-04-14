Голландия: Эредивизие 2018-2019
Херенвен
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Абе Ленстра
Гронинген
11' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
1:0
38' ГолВан Амерсфоорт Пелле
12
Шмидт
Доке
5
Пири
Кик
21
Кобаяси
Юки
10
Ринстра
Бен
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Шмидт ДокеЗащитник
- Защитник
-
5 Пири КикЗащитник
- Защитник
-
21 Кобаяси ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
35 Хорнкамп ИицЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Johnny Jansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Хукстра ЯнВратарь
-
45 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
17 Ko ItakuraЗащитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
-
15 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гладон ПолНападающий
-
22 Брей МайклНападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эммен 2:0 Херенвен Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:0 Эксельсиор Херенвен 0:3 Де Графсхап
АДО Ден Хааг 2:3 Херенвен Херенвен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 2:4 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ Херенвен 3:0 Харденберг Херенвен 1:1 ПЕК Зволле Витесс 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Херенвен 3:4 Ингольштадт НАК Бреда 4:2 Херенвен ОДИН '59 1:3 Херенвен Херенвен 2:3 Утрехт Виллем II 1:5 Херенвен Херенвен 3:1 Фортуна Ситтард
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг
Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда Фейеноорд 1:0 Гронинген Гронинген 2:0 Херенвен
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гронинген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Херенвен Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Гронинген Эредивизие Херенвен 2:1 Гронинген Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|30
|24
|2
|4
|106 - 28
|74
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|89 - 23
|74
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|65 - 37
|56
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|58 - 36
|52
|5.
|Утрехт
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 43
|46
|6.
|Хераклес
|Заявка
|30
|14
|3
|13
|53 - 57
|45
|7.
|Витесс
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|55 - 44
|43
|8.
|Виллем II
|1:0 Заявка
|30
|13
|4
|13
|52 - 59
|43
|9.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|30
|12
|5
|13
|33 - 36
|41
|10.
|Херенвен
|1:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|58 - 64
|39
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 57
|36
|12.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|30
|10
|5
|15
|38 - 46
|35
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|36 - 55
|34
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 70
|31
|15.
|Эммен
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|35 - 69
|29
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|34 - 61
|26
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 69
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
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