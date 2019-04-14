Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Херенвен
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Гронинген
0'
11' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
1:0
38' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
41'
1
Хан
Уорнер
12
Шмидт
Доке
3
Хег
Даниэль
5
Пири
Кик
16
Вауденберг
Лукас
21
Кобаяси
Юки
11
Ван
Берген
Митчелл
10
Ринстра
Бен
8
Торсби
Мортен
18
Влап
Михел
19
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
24
Хабот
Юлиан
29
Хандверкер
Тим
7
Доан
Рицу
6
Рейс
Людовит
5
Мемишевич
Самир
8
Бель-Хассани
Иллиас
9
Сирхейс
Кай
14
Эль-Ханкури
Мохамед
Херенвен
4-1-4-1
Гронинген
4-4-2

Ход матча

11'
 
Зеефейк Дейовайзио
38'
Ван Амерсфоорт Пелле
(Вауденберг Лукас)
1:0
  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эммен 2:0 Херенвен Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:0 Эксельсиор Херенвен 0:3 Де Графсхап
АДО Ден Хааг 2:3 Херенвен Херенвен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 2:4 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ Херенвен 3:0 Харденберг Херенвен 1:1 ПЕК Зволле Витесс 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Херенвен 3:4 Ингольштадт НАК Бреда 4:2 Херенвен ОДИН '59 1:3 Херенвен Херенвен 2:3 Утрехт Виллем II 1:5 Херенвен Херенвен 3:1 Фортуна Ситтард
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг
Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда Фейеноорд 1:0 Гронинген Гронинген 2:0 Херенвен

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гронинген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие
Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Херенвен Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Гронинген Эредивизие Херенвен 2:1 Гронинген Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 30 24 2 4 106 - 28 74
2. ПСВ Заявка 30 23 5 2 89 - 23 74
3. Фейеноорд Заявка 30 17 5 8 65 - 37 56
4. АЗ Алкмаар Заявка 30 15 7 8 58 - 36 52
5. Утрехт Заявка 29 13 7 9 54 - 43 46
6. Хераклес Заявка 30 14 3 13 53 - 57 45
7. Витесс Заявка 29 11 10 8 55 - 44 43
8. Виллем II 1:0 Заявка 30 13 4 13 52 - 59 43
9. Гронинген 0:1 Заявка 30 12 5 13 33 - 36 41
10. Херенвен 1:0 Заявка 30 10 9 11 58 - 64 39
11. АДО Ден Хааг Заявка 30 9 9 12 46 - 57 36
12. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 30 10 5 15 38 - 46 35
13. ВВВ-Венло Заявка 30 9 7 14 36 - 55 34
14. Фортуна Ситтард Заявка 30 8 7 15 46 - 70 31
15. Эммен Заявка 30 7 8 15 35 - 69 29
16. Де Графсхап Заявка 30 7 5 18 34 - 61 26
17. Эксельсиор Заявка 30 7 5 18 35 - 69 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    41'
    Зеефейк Дейовайзио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Те Вирик Мик
  • 39'
    Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Вауденберг Лукас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ - Ван Амерсфоорт Пелле Херенвен забивает ударом головой
  • 38'
    Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает отличный кросс...
  • 37'
    Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 35'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 34'
    Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Пири Кик из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Зеефейк Дейовайзио наказан за толчок Влап Михел
  • 32'
    Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Херенвен контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 29'
    Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 25'
    Падт Серджио не дал случится голу! Ван Амерсфоорт Пелле должен был забивать, но Падт Серджио сделал отличный сейв
  • 25'
    Ринстра Бен из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 24'
    Херенвен контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 22'
    Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    22'
    Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Доан Рицу оказался на газоне.
  • 22'
    Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 21'
    ШАНС! Торсби Мортен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 21'
    Ван Берген Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    О, нет. Из многообещающей позиции Торсби Мортен из команды Херенвен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 20'
    Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 19'
    Херенвен контролирует мяч.
  • 19'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    18'
    Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен в офсайде
  • 17'
    Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 15'
    Выглядело как неплохой момент. Ринстра Бен из команды Херенвен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 15'
    Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 14'
    Хег Даниэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 14'
    Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Назначен штрафной. Пострадал Шмидт Доке, его свалил Мемишевич Самир.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • Офсайд
    12'
    Ринстра Бен из команды Херенвен в офсайде
  • 12'
    Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    11'
    Зеефейк Дейовайзио получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 10'
    Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 9'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
  • Офсайд
    7'
    Ван Берген Митчелл из команды Херенвен в офсайде
  • 7'
    Бель-Хассани Иллиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
  • 6'
    Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    6'
    Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
  • 6'
    Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Херенвен начинает контратаку
  • 5'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 5'
    Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Мемишевич Самир из команды Гронинген вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ринстра Бен не пострадал и надо продолжать игру!
  • 3'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 2'
    Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 2'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сирхейс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
  • 1'
    Гронинген начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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