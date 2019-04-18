Голландия: Эредивизие 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2018-2019
ВВВ-Венло
 
Позже

Стадион:
Витесс

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =3 -9
ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 Хераклес АЗ Алкмаар 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Аякс 6:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:3 Эммен АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:0 Штрален ВВВ-Венло 2:0 Виктория Кёльн ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле Витесс 2:1 ВВВ-Венло
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс
Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Витесс 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 33 27 2 4 115 - 31 83
2. ПСВ Заявка 33 25 5 3 95 - 25 80
3. Фейеноорд Заявка 33 19 5 9 71 - 40 62
4. АЗ Алкмаар Заявка 33 17 7 9 62 - 39 58
5. Утрехт Заявка 33 14 8 11 57 - 50 50
6. Витесс Заявка 33 13 11 9 67 - 50 50
7. Хераклес Заявка 33 15 3 15 60 - 65 48
8. Гронинген Заявка 33 13 6 14 39 - 40 45
9. Виллем II Заявка 33 13 5 15 56 - 66 44
10. АДО Ден Хааг Заявка 33 11 9 13 52 - 61 42
11. ВВВ-Венло Заявка 33 11 8 14 46 - 60 41
12. Херенвен Заявка 33 10 11 12 63 - 70 41
13. ПЕК Зволле Заявка 33 11 5 17 44 - 57 38
14. Эммен Заявка 33 9 8 16 40 - 72 35
15. Фортуна Ситтард Заявка 33 9 7 17 49 - 76 34
16. Эксельсиор Заявка 33 8 6 19 42 - 77 30
17. Де Графсхап Заявка 33 8 5 20 37 - 71 29
18. НАК Бреда Заявка 33 5 7 21 29 - 74 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ВВВ-Венло - Витесс

    До начала игры, которая состоится 15.05.2019, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч ВВВ-Венло - Витесс
    ВВВ-Венло
    4.7% (3)
    Ничья
    23.4% (15)
    Витесс
    71.9% (46)
    1:2 Витесс
    40.6% (26)
    1:1 Ничья
    18.8% (12)
    0:1 Витесс
    12.5% (8)
    0:2 Витесс
    10.9% (7)
    2:3 Витесс
    3.1% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...