Голландия: Эредивизие 2018-2019
ВВВ-Венло
Позже
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Витесс
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =3 -9ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 Хераклес АЗ Алкмаар 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Аякс 6:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:3 Эммен АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:0 Штрален ВВВ-Венло 2:0 Виктория Кёльн ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле Витесс 2:1 ВВВ-Венло
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс
Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|33
|27
|2
|4
|115 - 31
|83
|2.
|ПСВ
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|95 - 25
|80
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|71 - 40
|62
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|62 - 39
|58
|5.
|Утрехт
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|57 - 50
|50
|6.
|Витесс
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|67 - 50
|50
|7.
|Хераклес
|Заявка
|33
|15
|3
|15
|60 - 65
|48
|8.
|Гронинген
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|39 - 40
|45
|9.
|Виллем II
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|56 - 66
|44
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|52 - 61
|42
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|46 - 60
|41
|12.
|Херенвен
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|63 - 70
|41
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 57
|38
|14.
|Эммен
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|40 - 72
|35
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|49 - 76
|34
|16.
|Эксельсиор
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|42 - 77
|30
|17.
|Де Графсхап
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|37 - 71
|29
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|29 - 74
|22
ВВВ-Венло
4.7% (3)
Ничья
23.4% (15)
Витесс
71.9% (46)
1:2 Витесс
40.6% (26)
1:1 Ничья
18.8% (12)
0:1 Витесс
12.5% (8)
0:2 Витесс
10.9% (7)
2:3 Витесс
3.1% (2)
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