Франция: Лига 1 2018-2019
Ренн
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Стадион: Роазон Парк
Монако
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн
Монако Последние 20 матчей: +6 =7 -7ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ренн 2:3 Монако Лига 1 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги Монако 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Монако Лига 1 Ренн 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ренн Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|1:2 Заявка
|34
|16
|6
|12
|53 - 46
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|26 - 30
|51
|8.
|Реймс
|Заявка
|34
|11
|16
|7
|33 - 35
|49
|9.
|Ним
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|49 - 53
|46
|10.
|Страсбург
|Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Нант
|2:1 Заявка
|34
|12
|7
|15
|43 - 45
|43
|13.
|Анже
|Заявка
|34
|9
|15
|10
|41 - 41
|42
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Кан
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|26 - 47
|29
|19.
|Дижон
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|27 - 51
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 63
|24
Ренн
26.6% (17)
Ничья
46.9% (30)
Монако
26.6% (17)
1:1 Ничья
45.3% (29)
2:1 Ренн
17.2% (11)
1:2 Монако
14.1% (9)
1:0 Ренн
7.8% (5)
0:1 Монако
3.1% (2)
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