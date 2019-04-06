Франция: Лига 1 2018-2019

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Ренн
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн
Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис Ренн 3:0 Сент-Этьен Ренн 2:1 Лилль Ренн 1:0 Амьен ПСЖ 4:1 Ренн
Монако Последние 20 матчей: +6 =7 -7
ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан
Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо Анже 2:2 Монако Монако 2:0 Лион Монако 1:0 Нант Монпелье 2:2 Монако Монако 2:1 Тулуза Генгам 2:2 Монако Дижон 2:0 Монако Монако 1:3 Метц Монако 1:5 Страсбург Монако 1:1 Ницца Марсель 1:1 Монако Монако 1:1 Ренн Кане-Руссийон 0:1 Монако Монако 0:2 Генгам

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Монако 1:1 Ренн Кубок лиги Монако 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Ренн Лига 1
Ренн 2:3 Монако Лига 1 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги Монако 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Монако Лига 1 Ренн 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ренн Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Монако Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель 1:2 Заявка 34 16 6 12 53 - 46 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца Заявка 34 14 9 11 26 - 30 51
8. Реймс Заявка 34 11 16 7 33 - 35 49
9. Ним Заявка 34 13 7 14 49 - 53 46
10. Страсбург Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Нант 2:1 Заявка 34 12 7 15 43 - 45 43
13. Анже Заявка 34 9 15 10 41 - 41 42
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Кан Заявка 34 6 11 17 26 - 47 29
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам Заявка 34 5 9 20 24 - 63 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Монако

    До начала игры, которая состоится 01.05.2019, осталось 2 дня 19 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ренн - Монако
    Ренн
    26.6% (17)
    Ничья
    46.9% (30)
    Монако
    26.6% (17)
    1:1 Ничья
    45.3% (29)
    2:1 Ренн
    17.2% (11)
    1:2 Монако
    14.1% (9)
    1:0 Ренн
    7.8% (5)
    0:1 Монако
    3.1% (2)
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