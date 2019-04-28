Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

28' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.

28' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...

27' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

25' Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...

25' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

25' Бюрнер Патрик из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

23' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

23' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

23' Мергем Мехди из команды Генгам отправил кросс в штрафную...

21' Ницца контролирует мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

20' Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Ницца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Мергем Мехди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...

19' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Мергем Мехди из команды Генгам делает неудачный навес.

17' Матч возобновлен

17' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Данте Бонфим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Ницца контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

15' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...

14' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ницца контролирует мяч.

13' Ницца контролирует мяч.

12' Ницца контролирует мяч.

11' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сакко Ихсан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

11' Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.

11' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

10' Г О О О О Л - Аталь Юсеф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

10' Тамез Адриен из команды Ницца делает отличный кросс...

9' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Генгам

7' Какой промах! Эрей Кристоф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

7' Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Удар от ворот произведет Генгам

5' Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.

5' Аталь Юсеф не смог попасть в створ ударом издали

4' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Ницца

3' Отличный пас сделал Коко Маркус из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...

2' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Фири Лебоганг из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Генгам начинает с центра поля