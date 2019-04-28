Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Ницца
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Генгам
0'
1:0
10' Гол
Аталь Юсеф
16' Желтая карточка
Данте Бонфим
19' Желтая карточка
Мергем Мехди
28'
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
8
Лис-Мелу
Пьерр
5
Тамез
Адриен
27
Макенго
Жан-Виктор
7
Сент-Максимин
Аллан
18
Сакко
Ихсан
20
Аталь
Юсеф
16
Кайяр
Марк-Орель
2
Икоко
Джордан
15
Сорбон
Жереми
3
Джилободжи
Папи
5
Ребошу
Педру
21
Ндонг
Ибраим
6
Фири
Лебоганг
19
Мергем
Мехди
12
Нгбакото
Йени
11
Тюрам
Маркус
24
Коко
Маркус
Ницца
4-3-3
Генгам
4-2-3-1

Ход матча

10'
Аталь Юсеф
(Тамез Адриен)
1:0
16'
Данте Бонфим
 
19'
 
Мергем Мехди

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца
Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца Ницца 1:0 Страсбург Амьен 1:0 Ницца Анже 3:0 Ницца Ницца 1:0 Лион Лилль 4:0 Ницца Ницца 2:0 Ним Реймс 1:1 Ницца Монако 1:1 Ницца Ницца 1:0 Бордо Тулуза 4:1 Ницца Страсбург 2:0 Ницца Ницца 0:0 Генгам Ницца 1:1 Сент-Этьен Ницца 0:0 Анже
Генгам Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Генгам 1:3 Марсель Страсбург 3:3 Генгам Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам
Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон Тулуза 1:0 Генгам Генгам 0:0 Нант Генгам 1:0 Анже Бордо 0:0 Генгам Лион 2:1 Генгам Генгам 0:2 Лилль Генгам 1:2 Лион Генгам 2:2 Монако Генгам 0:1 Реймс Нанси 1:2 Генгам ПСЖ 9:0 Генгам Генгам 2:1 Ренн Генгам 0:1 Сент-Этьен ПСЖ 1:2 Генгам

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Генгам: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Ницца 0:0 Генгам Кубок лиги Генгам 0:0 Ницца Лига 1 Генгам 2:5 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Генгам Лига 1
Ницца 3:1 Генгам Лига 1 Генгам 0:1 Ницца Лига 1 Генгам 2:3 Ницца Лига 1 Генгам 2:2 Ницца Кубок лиги Ницца 0:1 Генгам Лига 1 Ницца 1:2 Генгам Лига 1 Генгам 2:7 Ницца Лига 1 Генгам 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Генгам Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль 0:0 Заявка 34 19 9 6 54 - 28 66
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 33 16 8 9 50 - 37 56
5. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца 1:0 Заявка 34 14 9 11 24 - 30 51
8. Реймс 0:0 Заявка 34 11 16 7 32 - 34 49
9. Ним 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 48 47
10. Страсбург 0:0 Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже 0:0 Заявка 34 9 15 10 40 - 40 42
13. Нант Заявка 33 11 7 15 41 - 44 40
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Амьен 0:0 Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Дижон 0:0 Заявка 34 7 8 19 27 - 50 29
19. Кан 0:0 Заявка 34 5 12 17 25 - 47 27
20. Генгам 0:1 Заявка 34 5 9 20 24 - 61 24
  • Первый тайм
  • 28'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 28'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
  • Фол, нарушение
    26'
    Тюрам Маркус задерживает мяч рукой
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Ндонг Ибраим
  • 25'
    Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Бюрнер Патрик из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Эрей Кристоф делает длинную передачу вперед
  • 23'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Мергем Мехди из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    22'
    Мергем Мехди из команды Генгам играет слишком грубо. Макенго Жан-Виктор оказался на газоне.
  • 21'
    Ницца контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 20'
    Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Игрок из команды Ницца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Желтая карточка
    19'
    Мергем Мехди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Мергем Мехди из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
  • 19'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Мергем Мехди из команды Генгам делает неудачный навес.
  • 18'
    Нгбакото Йени бьет со штрафного в створ, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    17'
    Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    16'
    Данте Бонфим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    16'
    Данте Бонфим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
  • 16'
    Ницца контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 15'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ницца контролирует мяч.
  • 13'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Тамез Адриен наказан за толчок Ндонг Ибраим
  • 12'
    Ницца контролирует мяч.
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Сакко Ихсан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 11'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 11'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Отличный гол забил Аталь Юсеф
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 10'
    Тамез Адриен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Аталь Юсеф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 10'
    Тамез Адриен из команды Ницца делает отличный кросс...
  • 10'
    Тамез Адриен нанес удар издали, а Кайяр Марк-Орель отбил его обратно в игру!
  • 9'
    Макенго Жан-Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Тюрам Маркус наказан за толчок Тамез Адриен
  • 8'
    Удар от ворот произведет Генгам
  • 7'
    Какой промах! Эрей Кристоф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 7'
    Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Безумный фол. Икоко Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Аталь Юсеф
  • Фол, нарушение
    6'
    Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Тамез Адриен оказался на газоне.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Генгам
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
  • 5'
    Аталь Юсеф не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 3'
    Отличный пас сделал Коко Маркус из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Фири Лебоганг из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Генгам начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Генгам
Ницца
82.3% (121)
Ничья
13.6% (20)
Генгам
4.1% (6)
1:0 Ницца
41.5% (61)
2:1 Ницца
21.1% (31)
2:0 Ницца
10.9% (16)
1:1 Ничья
10.9% (16)
3:1 Ницца
5.4% (8)
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