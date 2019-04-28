Франция: Лига 1 2018-2019
Ницца
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Альянц Ривьера
Генгам
1:0
10' ГолАталь Юсеф
16' Желтая карточкаДанте Бонфим
19' Желтая карточкаМергем Мехди
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
18
Сакко
Ихсан
20
Аталь
Юсеф
21
Ндонг
Ибраим
19
Мергем
Мехди
11
Тюрам
Маркус
24
Коко
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
31 Данте БонфимЗащитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Сакко ИхсанНападающий
-
20 Аталь ЮсефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Assil Jaziri
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мергем МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тюрам МаркусПолузащитник
-
24 Коко МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Эбоа ФеликсЗащитник
-
22 Дидо ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
1:0
16'
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца
Генгам Последние 20 матчей: +6 =4 -10Генгам 1:3 Марсель Страсбург 3:3 Генгам Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам
Последние игры между собой
Ницца: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Генгам: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|34
|19
|9
|6
|54 - 28
|66
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 37
|56
|5.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|24 - 30
|51
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|34
|11
|16
|7
|32 - 34
|49
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|49 - 48
|47
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|34
|9
|15
|10
|40 - 40
|42
|13.
|Нант
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|41 - 44
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|27 - 50
|29
|19.
|Кан
|0:0 Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 47
|27
|20.
|Генгам
|0:1 Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 61
|24
Ницца
82.3% (121)
Ничья
13.6% (20)
Генгам
4.1% (6)
1:0 Ницца
41.5% (61)
2:1 Ницца
21.1% (31)
2:0 Ницца
10.9% (16)
1:1 Ничья
10.9% (16)
3:1 Ницца
5.4% (8)
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