Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Ницца
1:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
0:1
29' Гол
Мутуссами Самуэль
49' Желтая карточка
Фабио да Сильва
1:1
55' Гол
Сарр Маланг
62' Желтая карточка
Жиротто Андрей
78' Желтая карточка
Траоре Шарль
81' Желтая карточка
Аталь Юсеф
86' Желтая карточка
Срарфи Бассем
1:1
90' Не забитый пенальти
Аталь Юсеф
90'+6
40
Бенитес
Вальтер
33
Пельмар
Анди
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
21
Данило
Барбоза
5
Тамез
Адриен
8
Лис-Мелу
Пьерр
20
Аталь
Юсеф
10
Лё
Бьян
Микаэль
7
Сент-Максимин
Аллан
1
Дюпе
Максим
2
Фабио
да
Сильва
4
Паллуа
Николя
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
20
Жиротто
Андрей
28
Ронжье
Валентин
22
Лимбомбе
Антони
7
Кулибали
Калифа
18
Мутуссами
Самуэль
Ницца
4-3-3
Нант
4-3-3

Ход матча

29'
0:1
Мутуссами Самуэль
46'
Срарфи Бассем
Пельмар Анди
 
49'
 
Фабио да Сильва
55'
Сарр Маланг
(Лис-Мелу Пьерр)
1:1
62'
 
Жиротто Андрей
72'
Сакко Ихсан
Лё Бьян Микаэль
 
77'
 
Бошилья Габриэл
Лимбомбе Антони
78'
 
Траоре Шарль
80'
Макенго Жан-Виктор
Данило Барбоза
 
81'
Аталь Юсеф
 
86'
Срарфи Бассем
 
86'
 
Лима Лукас
Мутуссами Самуэль
90'
 
Эвангелиста Лукас
Ронжье Валентин
90'
Аталь Юсеф
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца
Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца Ницца 1:0 Страсбург Амьен 1:0 Ницца Анже 3:0 Ницца Ницца 1:0 Лион Лилль 4:0 Ницца Ницца 2:0 Ним Реймс 1:1 Ницца Монако 1:1 Ницца Ницца 1:0 Бордо Тулуза 4:1 Ницца Страсбург 2:0 Ницца Ницца 0:0 Генгам
Нант Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ
Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант Ним 1:0 Нант

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Нант: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Нант 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ницца Лига 1 Нант 1:1 Ницца Лига 1
Ницца 4:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Нант Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:3 Ницца Кубок лиги Нант 0:2 Ницца Кубок Нант 2:0 Ницца Лига 1 Нант 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Нант Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 35 20 9 6 61 - 30 69
3. Лион Заявка 35 18 9 8 60 - 45 63
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
12. Ренн Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Нант
Ницца
65.8% (102)
Ничья
27.1% (42)
Нант
7.1% (11)
1:0 Ницца
31.6% (49)
2:1 Ницца
25.8% (40)
1:1 Ничья
21.3% (33)
1:2 Нант
6.5% (10)
2:0 Ницца
5.2% (8)
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