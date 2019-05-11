Франция: Лига 1 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

44' Удар от ворот произведет Ницца

43' Мутуссами Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

40' Нант имеет хороший шанс забить.

40' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

40' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Ницца

35' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

34' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ницца

33' Удар от ворот произведет Ницца

33' Паллуа Николя из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Кулибали Калифа из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

29' Г О О О О Л - Мутуссами Самуэль забивает!

29' Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Кулибали Калифа из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Удар от ворот произведет Нант

27' Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф , обводя своих соперников

26' Удар от ворот произведет Ницца

26' Как он промахнулся? Лимбомбе Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Нант имеет хороший шанс забить.

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Лё Бьян Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ницца имеет хороший шанс забить.

17' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Ницца

16' Мутуссами Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

16' Нант имеет хороший шанс забить.

15' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

15' Ронжье Валентин из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ницца

11' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

9' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Траоре Шарль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

4' Ницца имеет хороший шанс забить.

3' Удар от ворот произведет Ницца

2' Пельмар Анди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ницца начинает с центра поля