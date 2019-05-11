Франция: Лига 1 2018-2019
Ницца
1:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Нант
0:1
29' ГолМутуссами Самуэль
49' Желтая карточкаФабио да Сильва
1:1
55' ГолСарр Маланг
62' Желтая карточкаЖиротто Андрей
78' Желтая карточкаТраоре Шарль
81' Желтая карточкаАталь Юсеф
86' Желтая карточкаСрарфи Бассем
1:1
90' Не забитый пенальтиАталь Юсеф
33
Пельмар
Анди
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
20
Аталь
Юсеф
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Пельмар АндиЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
31 Данте БонфимЗащитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
-
18 Сакко ИхсанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Imran Louza
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
29'
49'
55'
1:1
62'
78'
81'
86'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца
Нант Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Нант: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|61 - 30
|69
|3.
|Лион
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 45
|63
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|12.
|Ренн
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Ницца
65.8% (102)
Ничья
27.1% (42)
Нант
7.1% (11)
1:0 Ницца
31.6% (49)
2:1 Ницца
25.8% (40)
1:1 Ничья
21.3% (33)
1:2 Нант
6.5% (10)
2:0 Ницца
5.2% (8)
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