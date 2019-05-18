Германия: Бундеслига 2018-2019
Вердер
2:1
Конец матча
Стадион: Везерштадион Зрители: 42100
РБ Лейпциг
16' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
1:0
35' ПенальтиРашица Милот
43' Желтая карточкаФридль Марко
49' Желтая карточкаСараччи Марсело
50' Желтая карточкаАугустинссон Людвиг
1:0
54' Не забитый пенальтиБрума Арминду
1:1
86' ГолМукиэле Норди
2:1
88' ГолПисарро Клаудио
32
Фридль
Марко
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
11
Рашица
Милот
8
Юя
Осако
28
Мвого
Ивон
14
Адамс
Тайлер
20
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рашица МилотНападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
Ход матча
16'
35'
1:0
43'
49'
54'
1:0
86'
1:1
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +9 =8 -3Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария
Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Вердер Шальке 04 0:2 Вердер Вердер 3:1 Майнц Байер Л 1:3 Вердер Вердер 4:2 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Вердер Вердер 1:1 Штуттгарт Герта 1:1 Вердер Вердер 4:0 Аугсбург Боруссия Д 3:3 Вердер Нюрнберг 1:1 Вердер Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Ганновер 96 0:1 Вердер Бидвест Уитс 2:2 Вердер
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =5 -2РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг
Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|88 - 32
|78
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|81 - 44
|76
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|63 - 29
|66
|4.
|Байер Л
|Заявка
|34
|18
|4
|12
|69 - 52
|58
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|55 - 42
|55
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|62 - 50
|55
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|60 - 48
|54
|8.
|Вердер
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|58 - 49
|53
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|70 - 52
|51
|10.
|Фортуна
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|49 - 65
|44
|11.
|Майнц
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|46 - 57
|43
|12.
|Герта
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|49 - 57
|43
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|46 - 61
|36
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|37 - 55
|33
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|51 - 71
|32
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 70
|28
|17.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|31 - 71
|21
|18.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|3
|10
|21
|26 - 68
|19
Вердер
21.1% (32)
Ничья
40.1% (61)
РБ Лейпциг
38.8% (59)
1:2 РБ Лейпциг
30.9% (47)
1:1 Ничья
29.6% (45)
2:1 Вердер
14.5% (22)
2:2 Ничья
9.9% (15)
0:1 РБ Лейпциг
2.6% (4)
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