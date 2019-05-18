Германия: Бундеслига 2018-2019

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Вердер
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 42100
РБ Лейпциг
0'
16' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
1:0
35' Пенальти
Рашица Милот
43' Желтая карточка
Фридль Марко
49' Желтая карточка
Сараччи Марсело
50' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
1:0
54' Не забитый пенальти
Брума Арминду
1:1
86' Гол
Мукиэле Норди
2:1
88' Гол
Писарро Клаудио
90'+4
1
Павленка
Иржи
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
5
Аугустинссон
Людвиг
17
Шахин
Нури
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
6
Мёхвальд
Кевин
11
Рашица
Милот
8
Юя
Осако
28
Мвого
Ивон
22
Мукиэле
Норди
13
Ильзанкер
Штефан
5
Юпамекано
Део
3
Сараччи
Марсело
14
Адамс
Тайлер
27
Лаймер
Конрад
8
Хайдара
Амаду
17
Брума
Арминду
29
Огюстен
Жан-Кевин
20
Кунья
Матеус
Вердер
4-1-2-3
РБ Лейпциг
4-2-2-2

Ход матча

16'
 
Ильзанкер Штефан
35'
Рашица Милот
1:0
43'
Фридль Марко
 
46'
Эггештайн Йоханнес
Шахин Нури
 
49'
 
Сараччи Марсело
50'
Аугустинссон Людвиг
 
54'
1:0
Брума Арминду
64'
 
Смит-Роу Эмил
Адамс Тайлер
70'
 
Поульсен Юссуф
Огюстен Жан-Кевин
70'
 
Форсберг Эмиль
Лаймер Конрад
74'
Писарро Клаудио
Юя Осако
 
86'
1:1
Мукиэле Норди
(Сараччи Марсело)
87'
Юханнссон Арон
Мёхвальд Кевин
 
88'
Писарро Клаудио
(Эггештайн Максимилиан)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария
Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Вердер Шальке 04 0:2 Вердер Вердер 3:1 Майнц Байер Л 1:3 Вердер Вердер 4:2 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Вердер Вердер 1:1 Штуттгарт Герта 1:1 Вердер Вердер 4:0 Аугсбург Боруссия Д 3:3 Вердер Нюрнберг 1:1 Вердер Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Ганновер 96 0:1 Вердер Бидвест Уитс 2:2 Вердер
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =5 -2
РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг
Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Товарищеские матчи РБ Лейпциг 2:1 Вердер Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 24 6 4 88 - 32 78
2. Боруссия Д Заявка 34 23 7 4 81 - 44 76
3. РБ Лейпциг Заявка 34 19 9 6 63 - 29 66
4. Байер Л Заявка 34 18 4 12 69 - 52 58
5. Боруссия М Заявка 34 16 7 11 55 - 42 55
6. Вольфсбург Заявка 34 16 7 11 62 - 50 55
7. Айнтрахт Фр Заявка 34 15 9 10 60 - 48 54
8. Вердер Заявка 34 14 11 9 58 - 49 53
9. Хоффенхайм Заявка 34 13 12 9 70 - 52 51
10. Фортуна Заявка 34 13 5 16 49 - 65 44
11. Майнц Заявка 34 12 7 15 46 - 57 43
12. Герта Заявка 34 11 10 13 49 - 57 43
13. Фрайбург Заявка 34 8 12 14 46 - 61 36
14. Шальке 04 Заявка 34 8 9 17 37 - 55 33
15. Аугсбург Заявка 34 8 8 18 51 - 71 32
16. Штуттгарт Заявка 34 7 7 20 32 - 70 28
17. Ганновер 96 Заявка 34 5 6 23 31 - 71 21
18. Нюрнберг Заявка 34 3 10 21 26 - 68 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вердер 2:1 РБ Лейпциг
Вердер
21.1% (32)
Ничья
40.1% (61)
РБ Лейпциг
38.8% (59)
1:2 РБ Лейпциг
30.9% (47)
1:1 Ничья
29.6% (45)
2:1 Вердер
14.5% (22)
2:2 Ничья
9.9% (15)
0:1 РБ Лейпциг
2.6% (4)
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