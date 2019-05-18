Германия: Бундеслига 2018-2019

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

48' Удар от ворот произведет Вердер

48' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ШТАНГА! Так было близко к голу - Брума Арминду нанес удар в каркас ворот!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

43' Фридль Марко получил желтую карточку от судьи

42' Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Отличный пас сделал Юя Осако из команды Вердер . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

40' Юя Осако наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

39' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Рашица Милот из команды Вердер забивает с точки!

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Вердер

33' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

33' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Шахин Нури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Шахин Нури предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

24' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

23' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Рашица Милот из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

21' Сараччи Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Хайдара Амаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Фридль Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Хайдара Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Ильзанкер Штефан получил желтую карточку от судьи

15' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

8' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

1' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вердер начинает с центра поля