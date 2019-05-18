Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

48' Удар от ворот произведет Лилль

48' Анже имеет хороший шанс забить.

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Лилль

45' Как он промахнулся? Фюльжини Анжело имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

45' Рен-Аделед Жефф нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

45' Анже имеет хороший шанс забить.

44' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

43' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

40' Матч возобновлен

39' Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи

39' Габриэль дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

35' Пепе Николя имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

35' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

34' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' После дальнего удара, который нанес Пепе Николя мяч отбит вратарем

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Лилль

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

29' Матч возобновлен

28' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

27' Вратарь парирует удар, который нанес Иконе Джонатан , и мяч снова в игре

26' Лилль имеет хороший шанс забить.

25' Удар от ворот произведет Анже

25' Иконе Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

24' Павлович Матео получил желтую карточку от судьи

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Анже

23' Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали

22' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Реми Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

20' Реми Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' После удара головой, который сделал Баокен Стефан мяч выносится вратарем на угловой

19' Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Фюльжини Анжело пробил со штрафного прямо в стенку

17' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сумар Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

14' Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль переиграл вратаря дальним ударом!

14' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' После дальнего удара, который нанес Челик Зеки мяч отбит вратарем

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Иконе Джонатан и попал в перекладину!

10' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

9' Удар от ворот произведет Анже

9' Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

3' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Г О О О О Л - Иконе Джонатан изменил счет на табло!

1' Тэт Флавьен бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Анже начинает с центра поля