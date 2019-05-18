Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Лилль
2:0
Перерыв

Стадион:
Анже
0'
1:0
2' Гол
Иконе Джонатан
2:0
14' Гол
Пепе Николя
24' Желтая карточка
Павлович Матео
39' Желтая карточка
Пажо Венсан
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
3
Коне
Юссуф
19
Пепе
Николя
23
Мендес
Тьяго
24
Сумар
Бубакари
14
Бамба
Джонатан
12
Иконе
Джонатан
9
Реми
Лоик
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
26
Пелленар
Тео
18
Сантамария
Батист
10
Фюльжини
Анжело
22
Рен-Аделед
Жефф
6
Пажо
Венсан
20
Тэт
Флавьен
19
Баокен
Стефан
Лилль
4-4-2
Анже
4-1-4-1

Ход матча

2'
Иконе Джонатан
(Бамба Джонатан)
1:0
14'
Пепе Николя
(Иконе Джонатан)
2:0
24'
 
Павлович Матео
39'
 
Пажо Венсан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль
Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Страсбург 1:1 Лилль Лилль 0:0 Монпелье Генгам 0:2 Лилль Ренн 2:1 Лилль Лилль 4:0 Ницца Марсель 1:2 Лилль Сет 0:1 Лилль Лилль 2:1 Амьен Кан 1:3 Лилль Лилль 1:0 Сошо
Анже Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже
Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца Страсбург 1:2 Анже Анже 1:0 Дижон Тулуза 0:0 Анже Ним 3:1 Анже Анже 1:0 Нант Анже 1:2 Бордо Амьен 0:0 Анже Вири-Шатийон 1:0 Анже

Последние игры между собой

Лилль: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Анже 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Анже Лига 1
Анже 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:0 Лилль Лига 1 Анже 1:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 37 29 4 4 103 - 32 91
2. Лилль 2:0 Заявка 37 22 9 6 64 - 30 75
3. Лион 0:0 Заявка 37 19 10 8 63 - 45 67
4. Сент-Этьен 1:0 Заявка 37 19 8 10 56 - 40 65
5. Монпелье 0:1 Заявка 37 15 13 9 52 - 41 58
6. Марсель 1:1 Заявка 37 16 8 13 55 - 51 56
7. Ницца 0:1 Заявка 37 14 11 12 28 - 33 53
8. Ним 0:2 Заявка 37 15 7 15 53 - 55 52
9. Реймс 1:0 Заявка 37 12 16 9 36 - 41 52
10. Нант 1:0 Заявка 37 14 8 15 48 - 46 50
11. Ренн 1:0 Заявка 37 12 13 12 51 - 51 49
12. Страсбург 0:1 Заявка 37 10 16 11 57 - 47 46
13. Анже 0:2 Заявка 37 10 15 12 43 - 45 45
14. Тулуза 1:1 Заявка 37 8 15 14 33 - 51 39
15. Бордо 0:1 Заявка 37 9 11 17 33 - 42 38
16. Монако 1:0 Заявка 37 8 12 17 37 - 55 36
17. Амьен 0:1 Заявка 37 8 11 18 29 - 50 35
18. Кан 0:0 Заявка 37 7 13 17 29 - 49 34
19. Дижон 0:3 Заявка 37 8 7 22 29 - 58 31
20. Генгам 2:0 Заявка 37 6 11 20 27 - 64 29
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 49'
    Тэт Флавьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 49'
    Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 48'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 47'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 45'
    Как он промахнулся? Фюльжини Анжело имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 45'
    Рен-Аделед Жефф нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 45'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 44'
    Реми Лоик из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Манко Венсан из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 43'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Лилль контролирует мяч.
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Пелленар Тео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
  • 41'
    Лилль контролирует мяч.
  • 41'
    Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    40'
    Реми Лоик наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    39'
    Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    39'
    Габриэль дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Безумный фол. Пажо Венсан грубо играет против соперника. Пострадал Габриэль дос Сантос
  • 38'
    Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Иконе Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 35'
    Пепе Николя имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
  • 35'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    35'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
  • 34'
    Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
  • 34'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Коне Юссуф из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • Фол, нарушение
    33'
    Коне Юссуф задерживает мяч рукой
  • 33'
    После дальнего удара, который нанес Пепе Николя мяч отбит вратарем
  • 33'
    Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 31'
    Баокен Стефан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 31'
    Пажо Венсан из команды Анже делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    30'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
  • 30'
    Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Офсайд
    28'
    Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
  • 28'
    Манко Венсан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Вратарь парирует удар, который нанес Иконе Джонатан, и мяч снова в игре
  • 27'
    Мендес Тьяго из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 27'
    Челик Зеки из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Иконе Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 25'
    Иконе Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Желтая карточка
    24'
    Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Павлович Матео из команды Анже опасно и грубо сыграл. Иконе Джонатан пострадал.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 23'
    Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лилль контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    21'
    Реми Лоик возвращается на поле.
  • 21'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    21'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Реми Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Реми Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    После удара головой, который сделал Баокен Стефан мяч выносится вратарем на угловой
  • 19'
    Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Сумар Бубакари из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 19'
    Фюльжини Анжело пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Сумар Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    17'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
  • 16'
    Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 14'
    Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль переиграл вратаря дальним ударом!
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лилль контролирует мяч.
  • 11'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    После дальнего удара, который нанес Челик Зеки мяч отбит вратарем
  • 11'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Иконе Джонатан и попал в перекладину!
  • 11'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 9'
    Шанс! Габриэль дос Сантос из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • Угловой
    9'
    Иконе Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 9'
    Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Иконе Джонатан изменил счет на табло!
  • 2'
    Сумар Бубакари из команды Лилль увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 1'
    Тэт Флавьен бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 2:0 Анже
Лилль
93.9% (138)
Ничья
4.8% (7)
Анже
1.4% (2)
2:0 Лилль
35.4% (52)
2:1 Лилль
28.6% (42)
1:0 Лилль
20.4% (30)
3:1 Лилль
6.1% (9)
1:1 Ничья
4.1% (6)
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