Франция: Лига 1 2018-2019
Лилль
2:0
Перерыв
Стадион: Пьер Моруа
Анже
1:0
2' ГолИконе Джонатан
2:0
14' ГолПепе Николя
24' Желтая карточкаПавлович Матео
39' Желтая карточкаПажо Венсан
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
19
Пепе
Николя
23
Мендес
Тьяго
29
Манко
Венсан
26
Пелленар
Тео
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Коффи ХервеВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
28 РейнилдуПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
10 Фонте РуйНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
23 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
14'
2:0
24'
39'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +13 =5 -2Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль
Анже Последние 20 матчей: +6 =8 -6Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже
Последние игры между собой
Лилль: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|37
|29
|4
|4
|103 - 32
|91
|2.
|Лилль
|2:0 Заявка
|37
|22
|9
|6
|64 - 30
|75
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|63 - 45
|67
|4.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|37
|19
|8
|10
|56 - 40
|65
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|52 - 41
|58
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|55 - 51
|56
|7.
|Ницца
|0:1 Заявка
|37
|14
|11
|12
|28 - 33
|53
|8.
|Ним
|0:2 Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 55
|52
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|37
|12
|16
|9
|36 - 41
|52
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 46
|50
|11.
|Ренн
|1:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|51 - 51
|49
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|37
|10
|16
|11
|57 - 47
|46
|13.
|Анже
|0:2 Заявка
|37
|10
|15
|12
|43 - 45
|45
|14.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|37
|8
|15
|14
|33 - 51
|39
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|33 - 42
|38
|16.
|Монако
|1:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|37 - 55
|36
|17.
|Амьен
|0:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|29 - 50
|35
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|29 - 49
|34
|19.
|Дижон
|0:3 Заявка
|37
|8
|7
|22
|29 - 58
|31
|20.
|Генгам
|2:0 Заявка
|37
|6
|11
|20
|27 - 64
|29
Лилль
93.9% (138)
Ничья
4.8% (7)
Анже
1.4% (2)
2:0 Лилль
35.4% (52)
2:1 Лилль
28.6% (42)
1:0 Лилль
20.4% (30)
3:1 Лилль
6.1% (9)
1:1 Ничья
4.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...