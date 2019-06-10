ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
0:1
24' ГолЧрнигой Домен
0:2
26' ГолЧрнигой Домен
29' Желтая карточкаКристерс Тоберс
0:3
29' ПенальтиИличич Йосип
35' Желтая карточкаКамеш Владимир
41' Желтая карточкаЙокич Боян
0:4
44' ГолИличич Йосип
0:5
47' ГолЗайц Миха
15
Ракель
Денис
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
13
Йокич
Боян
10
Зайц
Миха
19
Берич
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ракель ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стоянович Славиша
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
-
13 Йокич БоянЗащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Берич РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
-
11 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
24'
0:1
26'
0:2
29'
29'
0:3
35'
41'
44'
0:4
47'
0:5
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Латвия Последние 20 матчей: +2 =7 -11Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия
Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия Саудовская Аравия 2:0 Латвия Латвия 4:0 Андорра Фарерские острова 0:0 Латвия Латвия 0:3 Швейцария
Словения Последние 20 матчей: +4 =7 -9Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения
Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта Шотландия 1:0 Словения Словения 2:0 Финляндия Саудовская Аравия 0:0 Словения
Латвия
4.3% (7)
Ничья
18.6% (30)
Словения
77% (124)
0:1 Словения
31.7% (51)
1:2 Словения
28.6% (46)
1:1 Ничья
16.1% (26)
0:2 Словения
10.6% (17)
2:1 Латвия
2.5% (4)
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