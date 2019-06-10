ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Латвия
0:5
Конец матча

Стадион:
Словения
0'
0:1
24' Гол
Чрнигой Домен
0:2
26' Гол
Чрнигой Домен
29' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
0:3
29' Пенальти
Иличич Йосип
35' Желтая карточка
Камеш Владимир
41' Желтая карточка
Йокич Боян
0:4
44' Гол
Иличич Йосип
0:5
47' Гол
Зайц Миха
90'+4
23
Стейнбор
Павел
6
Соловьёв
Александр
II
4
Дубра
Каспар
2
Максименко
Виталий
3
Ошс
Марцис
18
Савалниекс
Робертс
9
Камеш
Владимир
21
Кристерс
Тоберс
5
Лайзанс
Олег
15
Ракель
Денис
22
Гутковский
Владислав
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
5
Струна
Альяж
17
Мевля
Миха
13
Йокич
Боян
10
Зайц
Миха
18
Попович
Денис
8
Куртич
Ясмин
15
Чрнигой
Домен
19
Берич
Роберт
7
Иличич
Йосип
Латвия
5-3-2
Словения
4-3-3

Ход матча

16'
Ягодинский Виталий
Максименко Виталий
 
24'
0:1
Чрнигой Домен
(Берич Роберт)
26'
0:2
Чрнигой Домен
(Стоянович Петар)
29'
Кристерс Тоберс
 
29'
0:3
Иличич Йосип
35'
Камеш Владимир
 
41'
 
Йокич Боян
44'
0:4
Иличич Йосип
(Йокич Боян)
47'
0:5
Зайц Миха
(Стоянович Петар)
64'
 
Бийол Яка
Зайц Миха
69'
Ругинс Ритварс
Кристерс Тоберс
 
77'
 
Захович Лука
Попович Денис
78'
Daniels Ontuzans
Ракель Денис
 
83'
 
Майер Жан
Чрнигой Домен

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Латвия Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия
Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия Саудовская Аравия 2:0 Латвия Латвия 4:0 Андорра Фарерские острова 0:0 Латвия Латвия 0:3 Швейцария
Словения Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения
Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта Шотландия 1:0 Словения Словения 2:0 Финляндия Саудовская Аравия 0:0 Словения
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Латвия 0:5 Словения
Латвия
4.3% (7)
Ничья
18.6% (30)
Словения
77% (124)
0:1 Словения
31.7% (51)
1:2 Словения
28.6% (46)
1:1 Ничья
16.1% (26)
0:2 Словения
10.6% (17)
2:1 Латвия
2.5% (4)
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