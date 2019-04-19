Копа Судамерикана 2019

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Спорт Уанкайо
0:0
Первый тайм: 5'
Монтевидео Уондерерс
0' 5'
26
Eder
Hermoza
2
Luis
Eduardo
Maldonado
3
Victor
Balta
5
Салинас
Ричард
Адриан
23
Victor
Pena
6
Alfredo
Rojas
II
22
Ricardo
Salcedo
26
Jorge
Bazan
11
Carlos
Ross
19
Marcos
Lliuya
9
Carlos
Neumann
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Federico
Barrandeguy
13
Damian
Macaluso
Rojas
2
Gaston
Bueno
15
Lucas
Morales
23
Diego
Barboza
II
8
Francisco
Ginella
19
Браво
Кристиан
10
Ignacio
Gonzalez
II
11
Nicolas
Albarracin
14
Rodrigo
Pastorini
Спорт Уанкайо
Монтевидео Уондерерс

Предыдущие игры

Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Спорт Уанкайо 1:0 Пирата Спорт Уанкайо 0:1 Реал Гарчиласо Универсидад Кахамарка 0:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо
Спорт Уанкайо 2:2 Аякучо Депортиво Мунисипаль 2:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:3 Академия Кантолао Сесар Вальехо 2:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:2 Спортинг Кристал Спорт Уанкайо 2:0 Депортиво Мунисипаль Альянса Лима 2:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Спортинг Кристал Спорт Бойс 2:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Спорт Росарио Бинасьональ 0:0 Спорт Уанкайо Унион Комерсио 4:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 3:3 Аякучо Университарио Лима 1:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 2:1 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 1:1 Спорт Уанкайо
Монтевидео Уондерерс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс
Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:2 Феникс Насьонал Мадейра 1:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:1 Ривер Плейт Монтевидео Уондерерс 3:2 Ливерпуль Монтевидео Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:5 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:2 Расинг Монтевидео Дефенсор Спортинг 3:0 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 3:2 Атлетико Прогресо Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:1 Феникс Рампла Хуниорс 0:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Атлетико Торке

Последние игры между собой

Спорт Уанкайо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монтевидео Уондерерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Копа Судамерикана

Будет доступно позже.

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