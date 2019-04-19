Копа Судамерикана 2019
Спорт Уанкайо
0:0
Первый тайм: 5'
Монтевидео Уондерерс
26
Eder
Hermoza
23
Victor
Pena
26
Jorge
Bazan
11
Carlos
Ross
- Основной состав
-
26 Eder HermozaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Victor PenaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jorge BazanПолузащитник
-
11 Carlos RossНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Diego RiolfoПолузащитник
- Нападающий
-
16 Bruno Veglio
-
-
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-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
Предыдущие игры
Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +3 =9 -8Спорт Уанкайо 1:0 Пирата Спорт Уанкайо 0:1 Реал Гарчиласо Универсидад Кахамарка 0:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо
Спорт Уанкайо 2:2 Аякучо Депортиво Мунисипаль 2:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:3 Академия Кантолао Сесар Вальехо 2:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:2 Спортинг Кристал Спорт Уанкайо 2:0 Депортиво Мунисипаль Альянса Лима 2:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Спортинг Кристал Спорт Бойс 2:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Спорт Росарио Бинасьональ 0:0 Спорт Уанкайо Унион Комерсио 4:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 3:3 Аякучо Университарио Лима 1:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 2:1 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 1:1 Спорт Уанкайо
Монтевидео Уондерерс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс
Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:2 Феникс Насьонал Мадейра 1:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:1 Ривер Плейт Монтевидео Уондерерс 3:2 Ливерпуль Монтевидео Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:5 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:2 Расинг Монтевидео Дефенсор Спортинг 3:0 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 3:2 Атлетико Прогресо Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:1 Феникс Рампла Хуниорс 0:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Атлетико Торке
Последние игры между собой
Спорт Уанкайо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монтевидео Уондерерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
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