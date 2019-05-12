Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Арсенал-Киев
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Черноморец Од
0'
0:1
10' Пенальти
Вильяльмссон Арни
14'
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
20
Башлай
Дмитрий
79
Вакуленко
Сергей
74
Дубинчак
Владислав
9
Домбровский
Андрей
21
Калитвинцев
Владислав
23
Танковский
Вячеслав
16
Ореховский
Павел
22
Авагимян
Артур
27
Мезу
Гаэтан
Мисси
12
Кожухарь
Андрей
3
Трубочкин
Иван
10
Гошкодеря
Виталий
15
Грачёв
Глеб
23
Норенков
Денис
20
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
9
Аржанов
Владимир
7
Мусолитин
Николай
99
Вильяльмссон
Арни
25
Коваль
Владимир
Арсенал-Киев
Черноморец Од

Ход матча

10'
0:1
Вильяльмссон Арни

Предыдущие игры

Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла
Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк
Черноморец Од Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Десна 2:4 Черноморец Од Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк
Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия

Последние игры между собой

Арсенал-Киев: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
Арсенал-Киев 1:2 Черноморец Од Кубок Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 4 1 64 - 10 73
2. Динамо Киев Заявка 28 19 5 4 47 - 15 62
3. Александрия Заявка 28 14 6 8 37 - 27 48
4. Мариуполь Заявка 28 11 6 11 31 - 39 39
5. Заря Заявка 28 10 9 9 35 - 29 39
6. Львов Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна 0:0 Заявка 28 10 6 12 32 - 34 36
2. Ворскла Заявка 27 10 4 13 24 - 38 34
3. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
4. Черноморец Од 1:0 Заявка 27 6 6 15 20 - 41 24
5. Арсенал-Киев 0:1 Заявка 28 7 3 18 20 - 47 24
6. Карпаты Заявка 26 5 7 14 33 - 44 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTK Bannikova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од
Арсенал-Киев
71.5% (108)
Ничья
17.9% (27)
Черноморец Од
10.6% (16)
2:1 Арсенал-Киев
33.8% (51)
1:0 Арсенал-Киев
29.8% (45)
1:1 Ничья
11.9% (18)
2:0 Арсенал-Киев
7.3% (11)
1:2 Черноморец Од
6.6% (10)
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