Украина: Премьер-лига 2018-2019
Арсенал-Киев
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: НТК им. В. Банникова
Черноморец Од
0:1
10' ПенальтиВильяльмссон Арни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Червенков Ангел
Ход матча
10'
Предыдущие игры
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +6 =2 -12Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла
Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк
Черноморец Од Последние 20 матчей: +4 =3 -13Десна 2:4 Черноморец Од Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк
Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия
Последние игры между собой
Арсенал-Киев: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Арсенал-Киев 1:2 Черноморец Од Кубок Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|64 - 10
|73
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|47 - 15
|62
|3.
|Александрия
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|37 - 27
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 39
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 29
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|32 - 34
|36
|2.
|Ворскла
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|24 - 38
|34
|3.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|4.
|Черноморец Од
|1:0 Заявка
|27
|6
|6
|15
|20 - 41
|24
|5.
|Арсенал-Киев
|0:1 Заявка
|28
|7
|3
|18
|20 - 47
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|33 - 44
|22
Арсенал-Киев
71.5% (108)
Ничья
17.9% (27)
Черноморец Од
10.6% (16)
2:1 Арсенал-Киев
33.8% (51)
1:0 Арсенал-Киев
29.8% (45)
1:1 Ничья
11.9% (18)
2:0 Арсенал-Киев
7.3% (11)
1:2 Черноморец Од
6.6% (10)
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